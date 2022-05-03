Những sai lầm nghiêm trọng về dinh dưỡng khiến bạn tăng cân mất kiểm soát

Để ngăn bạn mắc sai lầm trong bữa ăn khiến bạn tăng cân, đây sẽ là một số sai lầm phổ biến nhất trong chế độ ăn mà bạn cần tránh.

Tất cả lượng calo không bằng nhau, có những thứ tốt và có những thứ không tốt. Lượng calo bạn nạp vào khi ăn rau là tốt, trong khi lượng calo bạn nạp vào khi ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt lớn là không tốt. Điều này là do lượng insulin được cơ thể tiết ra phụ thuộc nhiều hơn vào loại calo bạn đang tiêu thụ, hơn là lượng calo bạn đang tiêu thụ.

2. Chỉ chọn thực phẩm ăn kiêng hoặc ít chất béo

Thực phẩm đã qua chế biến, ít chất béo hoặc "ăn kiêng" thường được coi là lựa chọn lý tưởng để giảm cân, nhưng điều đó có thể không phải lúc nào cũng đúng. Nhiều trong số những thực phẩm được gọi là lành mạnh này thường được nạp nhiều đường để cải thiện hương vị của chúng.

Do đó, thay vì giữ cho bạn no, thực phẩm ít chất béo có nhiều khả năng khiến bạn đói hơn và cuối cùng bạn có thể thực sự ăn nhiều hơn. Thay vào đó, bạn nên chọn kết hợp các sản phẩm thực phẩm bổ dưỡng, được chế biến tối thiểu để thay thế.

3. Ăn không đủ protein

Protein là chất dinh dưỡng quan trọng nhất nếu bạn đang muốn giảm cân. Chế độ ăn giàu protein giúp cải thiện sự trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn và tác động tích cực đến một số hormone điều chỉnh cân nặng. Nó cũng giúp bảo vệ khối lượng cơ trong quá trình giảm cân.

4. Thiếu chất xơ trong chế độ ăn uống của bạn

Bổ sung đủ chất xơ vào bữa ăn của bạn có thể giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn do no. Chất xơ cũng giúp giảm cân bằng cách làm cho cơ thể hấp thụ ít calo hơn từ các thực phẩm khác. Các nghiên cứu cho thấy rằng tăng gấp đôi lượng chất xơ hàng ngày của bạn có thể dẫn đến việc hấp thụ ít hơn 130 calo. Bạn có thể bổ sung chất xơ vào thức ăn bằng cách thay đổi một chút trong chế độ ăn như chuyển sang bánh mì nguyên hạt nâu, thay vì bánh mì trắng bình thường.

5. Ăn quá thường xuyên, ngay cả khi bạn không đói

Chúng ta thường được khuyên nên ăn nhiều phần nhỏ và nhiều lần trong ngày, nếu chúng ta muốn giảm cân, thay vì ăn nhiều bữa 3 lần một ngày. Tuy nhiên, điều này là không đúng sự thật. Ăn khi bạn đói và chỉ khi bạn đói là chìa khóa để giảm cân. Điều này là do ăn quá thường xuyên, ngay cả khi bạn ăn ít, có thể vô tình dẫn đến việc tiêu thụ quá nhiều calo trong ngày.

6. Làm theo lời khuyên về việc không bao giờ bỏ bữa sáng

Một lời khuyên khác mà chúng ta thường nghe là không bao giờ bỏ bữa sáng, thậm chí không tính đến cảm giác thèm ăn. Lời khuyên này không hoàn toàn đúng. Một nghiên cứu cho thấy những người bỏ bữa sáng tiêu thụ nhiều calo hơn vào bữa trưa so với những người ăn sáng. Tuy nhiên, khi tính lượng calo tiêu thụ trong cả ngày, người ta thấy rằng họ đã tiêu thụ trung bình ít hơn 408 calo.

7. Uống nước trái cây đóng gói

Những người cố gắng giảm cân hầu hết ngừng uống nước ngọt và đồ uống có đường khác. Nhưng họ thường quên mất nước trái cây đóng gói. Ngay cả nước ép trái cây 100% cũng chứa đủ đường để khiến kế hoạch giảm cân của bạn trở nên thất bại. V

8. Không ăn thực phẩm chưa qua chế biến

Thủ phạm tồi tệ nhất cho việc tăng cân của bạn là thực phẩm đã qua chế biến. Các nghiên cứu cho rằng thực phẩm chế biến sẵn là nguyên nhân chính gây ra đại dịch béo phì hiện nay. Điều tốt nhất nên làm nếu bạn quan tâm đến sức khỏe của mình là ăn thực phẩm chưa qua chế biến vì chúng rất khó để ăn quá mức.

9. Ăn nhiều và không bao gồm trái cây tươi trong chế độ ăn uống của bạn

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, ăn quá nhiều và không bao gồm trái cây tươi trong chế độ ăn uống của bạn cũng có thể khiến giấc mơ giảm cân của bạn chỉ còn là viễn vông. Các loại trái cây tốt nhất để giảm cân là dưa hấu, lê, táo và bưởi.

Trong khi mua sắm, bạn chỉ nên mua những thực phẩm mà bạn biết rằng bạn có thể ăn khi chúng vẫn còn tươi. Tích trữ trong tủ lạnh một cách không cần thiết có thể khiến bạn ăn nhiều hơn dự kiến ​​ban đầu.

Theo Brightside