8 vấn đề sức khỏe thường gặp ở người làm văn phòng và giải pháp ngăn ngừa

Các nguy cơ sức khỏe trong cơ thể con người không thể được loại bỏ hoàn toàn, nhưng chúng có thể được giảm thiểu bằng các biện pháp phù hợp. Xác định các vấn đề sức khỏe thường xuyên xảy ra tại nơi làm việc là một trong những cách dễ dàng nhất. Bước tiếp theo là thực hiện các biện pháp xử lý để khắc phục chúng.

Những người làm văn phòng dễ gặp các vấn đề về sức khỏe . Từ đau lưng đến căng thẳng, có rất nhiều vấn đề sức khỏe đang rình rập dân văn phòng như chúng ta.

Tư thế ngồi không phù hợp là vấn đề sức khỏe của hầu hết mọi nhân viên văn phòng. Phần lớn là do trang thiết bị văn phòng không đầy đủ, tính chất công việc ít vận động. Khi ngồi lâu trên bàn làm việc, bạn có xu hướng cúi người xuống mà không chú ý, điều này gây nhiều áp lực lên hông và lưng, dẫn đến đau lưng. Đau lưng kéo dài có thể dẫn đến viêm cột sống

Giải pháp: Người sử dụng lao động phải đầu tư vào những chiếc ghế văn phòng thích hợp có hỗ trợ cho phần thắt lưng phù hợp để chống lại cơn đau lưng. Ngoài ra, hãy khuyến khích nhân viên đi lại và tránh ngồi trong thời gian dài – quan trọng là không ngồi làm việc ở một chỗ trong thời gian dài. Thay vào đó, nhân viên phải nghỉ giải lao ngắn, và thực hành các động tác vươn vai tại bàn làm việc.

Mỏi mắt

Làm việc trên máy tính hoặc máy tính xách tay trong nhiều giờ có thể khiến mắt bạn bị khô. Thông thường, mỏi mắt đi kèm với khô mắt và cảm giác đau nhức. Ví dụ, điều này xảy ra khi bạn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trong thời gian dài.

Giải pháp: Có thể ngăn chặn bằng cách bố trí ánh sáng thích hợp tại bàn làm việc của nhân viên và điều chỉnh độ sáng màn hình. Độ sáng màn hình không được ở cài đặt cao nhất. Sử dụng mắt kính chống ánh sáng xanh cũng rất hữu ích.

Đau đầu

Đau đầu chắc chắn là một trong những vấn đề phổ biến nhất mà những người làm nhân viên văn phòng phải đối mặt. Căng thẳng và tư thế không tốt có thể gây ra một số vấn đề như đau đầu trong môi trường làm việc.

Giải pháp: Nghỉ giải lao thường xuyên giữa các việc cần phải làm có thể giúp ngăn ngừa đau đầu. Ngay cả một thời gian ngắn sau một giờ làm việc liên tục cũng có thể mang hữu ích. Người sử dụng lao động cũng nên khuyến khích nhân viên của mình luyện tập thể dục hàng ngày, tập yoga tại văn phòng và ngồi với tư thế phù hợp tại bàn làm việc.

Hội chứng ống cổ tay

Hội chứng ống cổ tay là một tình trạng phổ biến gây ra khi dây thần kinh giữa, một nhánh của dây thần kinh cung cấp hầu hết các cơ gấp bề mặt và sâu ở cẳng tay, cơ ức và cơ, bị chèn ép khi truyền sang tay. Trong hầu hết các trường hợp, hội chứng ống cổ tay xấu đi theo thời gian và có thể dẫn đến tổn thương dây thần kinh và các triệu chứng tồi tệ hơn.

Giải pháp: Nên thực hiện các động tác duỗi tay trong không gian làm việc, để tránh vấn đề sức khỏe phổ biến này.

Các vấn đề về sức khỏe tinh thần

Nhiều yếu tố có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần tại nơi làm việc. Trong hầu hết các trường hợp, rủi ro liên quan đến loại công việc, môi trường tổ chức và quản lý, kỹ năng và năng lực của nhân viên, và sự hỗ trợ sẵn có để nhân viên thành công trong công việc của họ. Ví dụ, một người có thể có các kỹ năng để hoàn thành một nhiệm vụ, nhưng có thể không có đủ nguồn lực.

Giải pháp: Bạn có thể giải quyết các vấn đề sức khỏe tinh thần bằng cách cho phép tinh thần nghỉ ngơi, hỗ trợ chuyên môn, tập yoga tại nơi làm việc, …

Béo phì

Tăng cân là một vấn đề sức khỏe hiển nhiên khác thường gặp ở nhân viên văn phòng. Một ngày chỉ ngồi trước máy tính không có lợi cho sức khỏe của mỗi người. Thói quen ăn uống không tốt tại nơi làm việc cũng làm tăng lượng calo. Nguyên nhân chính gây béo phì tại nơi làm việc là do thói quen ăn uống không lành mạnh, lười vận động, căng thẳng và lối sống ít vận động.

Giải pháp: Nhân viên có thể tận dụng lợi ích từ phòng tập gym tại văn phòng, các bữa ăn lành mạnh và yoga tại nơi làm việc.

Ngừng tim

Những người làm nhân viên văn phòng có nguy cơ bị đau tim cao gấp đôi. Điều này là do cơ tim của bạn không được tập thể dục khi bạn ngồi trên ghế 10 giờ một ngày. Nó cũng có thể xảy ra do điện giật, căng thẳng quá mức hoặc ngạt thở (mất ý thức vì thiếu oxy trong một không gian hạn chế).

Giải pháp: Người sử dụng lao động nên chuẩn bị một máy khử rung tim tự động bên ngoài (AED) trong văn phòng. Là một phụ kiện y tế, AED kiểm tra nhịp tim và cung cấp một cú sốc điện để bình thường hóa chúng khi cần thiết.

Ung thư ruột già

Liệu một công việc văn phòng có liên quan chắc chắn đến ung thư ruột già hay không vẫn còn được tranh luận, nhưng việc ngồi trong thời gian dài có liên quan đến ung thư ruột già. Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy những người dành phần lớn thời gian ngồi làm việc trong văn phòng hơn mười năm có nguy cơ ung thư ruột già tăng 44%.

Giải pháp: Di chuyển và ăn uống lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ này. Các nhà nghiên cứu đã xác định rằng bông cải xanh là một chất ngăn ngừa hiệu quả trong cuộc chiến chống lại ung thư ruột già.

Lưu ý cuối cùng ...

Chăm sóc cơ thể và tinh thần của chúng ta hàng ngày là một chặng đường dài, và điều này áp dụng cho cả thời gian bạn ở văn phòng. Biết được những rủi ro sức khỏe liên quan đến công việc văn phòng có thể giúp chúng ta có những biện pháp phòng ngừa đúng đắn. Tuân thủ các thói quen lành mạnh và có một chế độ ăn uống cân bằng, kết hợp với việc kiểm tra sức khỏe hàng năm.