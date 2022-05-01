5 dấu hiệu tim đang khẩn thiết cầu cứu thông mà bàn tay mà bạn chớ nên phớt lờ

Sống khỏe 01/05/2022 13:07

Thật dễ dàng để bỏ qua các vấn đề với bàn tay của bạn nhưng bạn không biết rằng chúng có thể hữu ích. Nếu bạn là người không chú ý nhiều đến những phần phụ như bàn tay, bạn có thể muốn bắt đầu tìm hiểu nó ngay bây giờ. Cho dù có vấn đề với móng tay, ngón tay, lòng bàn tay hoặc hơn thế nữa, bàn tay của bạn có thể hiển thị các triệu chứng được coi là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng về bệnh tim. 

5 dấu hiệu tim đang khẩn thiết cầu cứu thông mà bàn tay mà bạn chớ nên phớt lờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy cùng tìm hiểu tiếp để tìm hiểu những gì bạn nên để ý trong bàn tay và ý nghĩa của nó đối với trái tim của bạn.

1. Nổi cục u đau ở ngón tay

Nếu bạn đã phát triển các cục cứng và đau ở ngón tay, đừng bỏ qua chúng. Những vết sưng này được gọi là nút Osler và có thể là dấu hiệu của bệnh viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, một chứng viêm có khả năng đe dọa tính mạng của tim hoặc mạch máu của bạn. Viêm nội tâm mạc thường do nhiễm trùng khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, lây lan qua đường máu và bám vào các vùng yếu của tim. Nếu không được điều trị, viêm nội tâm mạc có thể làm hỏng van tim vĩnh viễn.

5 dấu hiệu tim đang khẩn thiết cầu cứu thông mà bàn tay mà bạn chớ nên phớt lờ - Ảnh 2

Ảnh minh họa: Internet

Các nốt Osler hình thành do tình trạng viêm các mạch máu trong khu vực, sau đó gây ra nhiễm trùng do vi khuẩn ở lớp hạ bì, dẫn đến viêm nhiều hơn. Sinh thiết da có thể giúp chẩn đoán, nhưng tốt nhất bạn nên làm việc với bác sĩ tim mạch để xác nhận. 

Các nút của Osler có thể tồn tại trong vài giờ đến vài ngày và chúng có xu hướng tự mất. Tuy nhiên, ngay cả khi các cục u biến mất, bạn nên đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để xác định xem mình có bị viêm nội tâm mạc hay không và cần điều trị không. Thuốc kháng sinh thường có thể điều trị nhiễm trùng, nhưng phẫu thuật có thể cần thiết trong một số trường hợp.

 

 

2. Các đường màu đỏ hoặc tím dưới móng tay

5 dấu hiệu tim đang khẩn thiết cầu cứu thông mà bàn tay mà bạn chớ nên phớt lờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phần lớn chúng ta nhìn thấy những đường kẻ dưới móng tay của mình và không nghĩ gì về nó. Nhưng các đường màu đỏ hoặc tím bên dưới móng tay của bạn được gọi là xuất huyết dạng mảnh, có thể là dấu hiệu của bệnh tim hoặc nhiễm trùng, theo một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên Tạp chí Y học Du lịch Hoa Kỳ. Vì vậy, nếu bạn có những đường kẻ dưới móng tay và các triệu chứng khác, bao gồm sốt hoặc nhịp tim không đều, hãy đi khám bác sĩ ngay lập tức, vì đây có thể là dấu hiệu của bệnh tim.

3. Đầu ngón tay sưng

5 dấu hiệu tim đang khẩn thiết cầu cứu thông mà bàn tay mà bạn chớ nên phớt lờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một dấu hiệu khác cho thấy ngón tay của bạn có thể cho thấy các vấn đề về tim là nếu bạn gặp phải tình trạng đặc trưng bởi các đầu ngón tay bị sưng và móng tay cong xuống. Đây là tình trạng thường do bệnh tim hoặc nhiễm trùng các buồng tim.

 

4. Vón cục sáp trên tay

5 dấu hiệu tim đang khẩn thiết cầu cứu thông mà bàn tay mà bạn chớ nên phớt lờ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các nốt của bệnh amyloidosis toàn thân xuất hiện dưới dạng những cục mịn như sáp trên da, thường xuất hiện trên bàn tay. Những cục này là do sự tích tụ protein trong tim, có thể cản trở chức năng tim. Tình trạng kết quả được gọi là "hội chứng tim cứng", vì những chất đạm lắng đọng này có thể hoạt động thay thế cho cơ tim, ảnh hưởng đến tín hiệu tim và gây ra nhịp tim không đều.

Theo trang Mayo Clinic, chứng amyloidosis ức chế khả năng chứa đầy máu của các buồng tim giữa các nhịp đập. Điều này dẫn đến lượng máu được bơm khắp cơ thể ít hơn, có thể dẫn đến các cục như sáp trên bàn tay. Các triệu chứng của bệnh amyloidosis có thể có nghĩa là tim của bạn đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy hãy đặt lịch hẹn với bác sĩ ngay lập tức nếu bạn gặp phải triệu chứng này.

5. Sự đổi màu trên lòng bàn tay

5 dấu hiệu tim đang khẩn thiết cầu cứu thông mà bàn tay mà bạn chớ nên phớt lờ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Sự đổi màu nâu hoặc đỏ lấm tấm trên lòng bàn tay của bạn (còn được gọi là "tổn thương Janeway") có thể gây rắc rối cho tim của bạn. Triệu chứng này là một dấu hiệu phổ biến khác của tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn trong tim hoặc các mạch máu xung quanh. 

Các nốt đổi màu không gây đau đớn và thường tự biến mất trong vòng vài ngày hoặc vài tuần, nhưng điều này không có nghĩa là bạn nên bỏ qua vấn đề này. Nếu bạn nhận thấy những vết đổi màu này trên lòng bàn tay, hãy đến gặp bác sĩ để xác định xem bạn có bị nhiễm trùng tim cần dùng kháng sinh hoặc điều trị khác hay không nhé.

Theo Bestlife

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