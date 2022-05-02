Hà Nội: Ghi nhận hơn 700 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 219 ca cộng đồng

Tin y tế 02/05/2022 20:21

Trong 24 giờ qua (tính từ 18h ngày 1/5 đến 18h ngày 2/5), trên địa bàn thành phố ghi nhận 762 ca Covid-19, trong đó có 219 ca cộng đồng; 543 ca đã cách ly.

Theo Hà Nội mới, Sở Y tế Hà Nội thông tin, trong 24 giờ qua (tính từ 18h ngày 1/5 đến 18h ngày 2/5), trên địa bàn thành phố ghi nhận 762 ca Covid-19, trong đó có 219 ca cộng đồng; 543 ca đã cách ly.

Cụ thể, 762 bệnh nhân ghi nhận trong 24 giờ qua phân bố tại 194 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày, như: Hà Đông (93), Hoàng Mai (71), Đông Anh (63), Gia Lâm (57), Long Biên (55).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư, tính từ cuối tháng 4/2021 cho đến nay là gần 1,59 triệu ca, trong đó có 1.335 ca tử vong.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thành phố chỉ còn 101.984 ca đang điều trị, theo dõi (giảm 374 so với ngày trước đó), trong đó có 236 ca điều trị tại bệnh viện, số còn lại theo dõi tại nhà. 

Hà Nội: Ghi nhận hơn 700 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 219 ca cộng đồng - Ảnh 1
Sở Y tế Hà Nội thông tin, trong 24 giờ qua (tính từ 18h ngày 1/5 đến 18h ngày 2/5), trên địa bàn thành phố ghi nhận 762 ca Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Theo VOV, ngày 1/5/2022, Bộ Y tế có công văn số 2228/BYT-CNTT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội về việc quán triệt, truyền thông về quyền lợi của người dân đối với giấy xác nhận tiêm chủng COVID-19 và “Hộ chiếu vaccine”.

Tiếp tục tổng hợp ý kiến của các Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia và các cơ quan quan liên quan để hoàn thiện xây dựng Phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 năm 2022-2023 trên cơ sở Kế hoạch đáp ứng và phòng chống nhằm kết thúc tình trạng khẩn cấp của đại dịch COVID-19 trong năm 2022 được Tổ chức Y tế Thế giới ban hành ngày 31/3/2022, tham khảo kế hoạch đáp ứng của một số quốc gia và thực tiễn tình hình dịch bệnh tại Việt Nam.

Bộ Y tế đang tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, rà soát các quy định pháp luật và căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

 

 

 

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