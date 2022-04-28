Hà Nội: Ghi nhận 913 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24h

Tin y tế 28/04/2022 18:31

Từ 18h ngày 27/4 đến 18h ngày 28/4, TP Hà Nội có thêm 913 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 237 ca cộng đồng, 676 ca đã cách ly.

Theo Sức khỏe và Đời sống, Sở Y tế Hà Nội thông tin, tối ngày 28/4 thông tin trong 24 giờ qua thành phố ghi nhận 913 ca bệnh. Bệnh nhân phân bố tại 216 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (75); Nam Từ Liêm (70); Bắc Từ Liêm (62); Hà Đông (56); Đông Anh (49).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 1.584.965 ca.

Theo báo Quân đội nhân dân, cập nhật đến chiều ngày 28/4, đã có hơn 3,5 triệu người Việt Nam đã có hộ chiếu vắc xin. Hộ chiếu vắc xin điện tử là chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân, sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới và Liên minh châu Âu ban hành hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng.

Thời hạn của hộ chiếu vắc xin điện tử là 12 tháng kể từ ngày cấp, đây là giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới.

Người dân đã tiêm chủng, khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng, xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm. Quá trình này được thực hiện do các cơ sở tiêm chủng, Cục Y tế dự phòng là đầu mối để ký số.

Hà Nội: Ghi nhận thêm 921 ca mắc COVID-19, còn hơn 110.200 F0 đang điều trị

Hà Nội: Ghi nhận thêm 921 ca mắc COVID-19, còn hơn 110.200 F0 đang điều trị

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngày 27/4, thành phố ghi nhận 921 ca COVID-19. Hoàng Mai tiếp tục là quận có số ca mắc mới cao nhất.

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