Hà Nội: Ghi nhận thêm 921 ca mắc COVID-19, còn hơn 110.200 F0 đang điều trị

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngày 27/4, thành phố ghi nhận 921 ca COVID-19. Hoàng Mai tiếp tục là quận có số ca mắc mới cao nhất.

Theo Hà Nội mới, Sở Y tế Hà Nội thông tin , trong 24 giờ qua (tính từ 18h ngày 26/4 đến 18h ngày 27/4), trên địa bàn thành phố ghi nhận 921 ca COVID-19, trong đó có 245 ca cộng đồng và 676 ca đã cách ly.

Cụ thể, 921 bệnh nhân được ghi nhận trong 24 giờ qua phân bố tại 227 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (107); Long Biên (93); Nam Từ Liêm (62); Thanh Xuân (53); Sóc Sơn (52); Cầu Giấy (51); Bắc Từ Liêm (47).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4, tính từ ngày 29/4/2021 đến nay là 1.584.052 ca.

Hiện nay, còn hơn 110.240 ca dương tính với SARS-CoV-2 đang được điều trị (giảm gần 1.260 ca so với ngày trước đó), trong đó có 360 ca điều trị tại bệnh viện, còn lại theo dõi tại nhà.

Theo Sức khỏe và Đời sống, về tiêm vaccine COVID-19, Hà Nội là địa phương thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 nhắc lại với gần 100%. Về nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi, hiện tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi là hơn 99%.

Với nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tính từ ngày 16 đến hết ngày 26/4, Hà Nội đã triển khai tiêm được gần 123.000 mũi 1 (tăng 10.000 mũi so với ngày trước đó). Hà Nội cũng là một trong những địa phương có số lượng trẻ được tiêm nhiều nhất.

Ngày 27/4, Việt Nam ghi nhận 8.004 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, giảm 427 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 26/4 đến 16h ngày 27/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.004 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 8.004 ca ghi nhận trong nước.

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