Ngày 27/4, Việt Nam ghi nhận 8.004 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, giảm 427 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 26/4 đến 16h ngày 27/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.004 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 8.004 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 26/4 đến 16h ngày 27/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.004 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 8.004 ca ghi nhận trong nước (giảm 427 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 6.688 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (921), Phú Thọ (544), Nghệ An (351), Yên Bái (350), Đắk Lắk (327), Quảng Ninh (304), Vĩnh Phúc (299), Lào Cai (297), Hải Dương (292), Tuyên Quang (250), Gia Lai (245), Quảng Bình (230), Thái Nguyên (227), Bắc Kạn (213), Thái Bình (202), Nam Định (179), Bắc Giang (177), Hưng Yên (174), Lâm Đồng (169), Bến Tre (161), Bắc Ninh (148), Lạng Sơn (139), Cao Bằng (125), Ninh Bình (121), Hà Giang (116), Đà Nẵng (110), Sơn La (105), Hà Nam (96), Hải Phòng (90), Vĩnh Long (86), Quảng Trị (84), Hòa Bình (83), Lai Châu (79), Điện Biên (75), Bình Phước (61), Tây Ninh (58), Quảng Ngãi (49), Bình Định (48), TP. Hồ Chí Minh (48), Thanh Hóa (47), Bà Rịa - Vũng Tàu (45), Đắk Nông (41), Khánh Hòa (35), Quảng Nam (29), Bình Dương (28), Cà Mau (23), Phú Yên (20), Đồng Tháp (20), Bình Thuận (19), Thừa Thiên Huế (15), Kiên Giang (14), Long An (9), An Giang (9), Trà Vinh (0), Đồng Nai (3), Bạc Liêu (3), Hậu Giang (2), Cần Thơ (1).

- Ngày 27/4/2022, Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 3.309 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (-158), Hà Tĩnh (-116), Quảng Ninh (-104).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Lâm Đồng (+169), Bến Tre (+144), Quảng Bình (+72).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 9.460 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.631.516 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.469 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.623.767 ca, trong đó có 9.160.315 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.583.541), TP. Hồ Chí Minh (608.160), Nghệ An (480.717), Bắc Giang (385.033), Bình Dương (383.309).

Ngày 24/4, Việt Nam ghi nhận 8.813 ca nhiễm mới, giảm 1.553 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 23/4 đến 16h ngày 24/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.813 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 8.812 ca ghi nhận trong nước.

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