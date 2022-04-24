Ngày 24/4, Việt Nam ghi nhận 8.813 ca nhiễm mới, giảm 1.553 ca so với ngày trước đó

Tin y tế 24/04/2022 17:39

Tính từ 16h ngày 23/4 đến 16h ngày 24/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.813 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 8.812 ca ghi nhận trong nước.

Tính từ 16h ngày 23/4 đến 16h ngày 24/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.813 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 8.812 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.553 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 6.245 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (970), Bắc Giang (540), Phú Thọ (511), Quảng Ninh (495), Nghệ An (442), Yên Bái (424), Lào Cai (325), Tuyên Quang (311), Vĩnh Phúc (302), Thái Nguyên (297), Bắc Kạn (278), Thái Bình (249), Quảng Bình (236), Nam Định (216), Hải Dương (207), Đắk Lắk (189), Hưng Yên (177), Gia Lai (165), Cao Bằng (163), Lạng Sơn (162), Lâm Đồng (162), Hà Tĩnh (137), Bắc Ninh (126), Ninh Bình (126), Lai Châu (120), Đà Nẵng (116), Bến Tre (107), Hòa Bình (94), Hà Nam (87), Hà Giang (87), Vĩnh Long (87), Quảng Trị (72), Thanh Hóa (71), Sơn La (71), Điện Biên (70), Bình Định (67), Quảng Nam (56), Bình Phước (56), Bà Rịa - Vũng Tàu (54), Hải Phòng (49), TP. Hồ Chí Minh (48), Tây Ninh (41), Phú Yên (40), Quảng Ngãi (31), Đắk Nông (29), Bình Dương (28), Cà Mau (27), Bình Thuận (25), Thừa Thiên Huế (13), Đồng Tháp (10), Khánh Hòa (9), Cần Thơ (6), Bạc Liêu (6), Kiên Giang (5), Đồng Nai (4), Long An (4), Trà Vinh (4), An Giang (4), Kon Tum (2), Hậu Giang (2).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (-242), Bà Rịa - Vũng Tàu (-156), Gia Lai (-153).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Tĩnh (+137), Bến Tre (+67), Lai Châu (+38).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 11.593 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.563.502 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 106.794 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.555.753 ca, trong đó có 9.083.258 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.540.742), TP. Hồ Chí Minh (608.010), Nghệ An (479.585), Bắc Giang (383.704), Bình Dương (383.191).

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Tối ngày 23/4, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 978 ca dương tính với Covid-19.

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