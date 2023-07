Là một loại rau gia vị có thể sử dụng để ăn sống, chế biến thành salad hay nước uống. Rau diếp cá (hay còn gọi là dấp cá, dấp tanh) có rất nhiều lợi ích. Theo đông y đây là một trong những loại rau có lượng vitamin C dồi dào, được chỉ ra cao gấp đôi lần cam. Hàm lượng dinh dưỡng trong 100g rau diếp cá cụ thể được liệt kê trong Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam - Bộ Y tế như sau: Nước: 91.5 g; năng lượng: 22 Kcal; chất đạm: 2.9 g; carbohydrate: 2.7 g; chất xơ: 1.8 g; vitamin C: 68 mg; beta-caroten: 620 µg.

Đây cũng là một trong những món rau ăn lá có rất nhiều tác dụng cho phụ nữ. Nhiều bài thuốc dân gian chỉ ra diếp cá có tác dụng tuyệt vời như: thanh nhiệt, giải độc, thông tiểu tiện, giảm phù thũng, sát khuẩn, chống viêm.

Ngoài ra, rau diếp cá chữa sốt nóng trẻ em, trị mụn nhọt sưng đỏ, vú sưng đau do tắc sữa, chữa táo bón. Để cải thiện tình trạng kinh nguyệt không đều chị em có thể dùng diếp cá 40g, ngải cứu 30g, rửa sạch, giã nhỏ lọc bằng nước sôi để nguội, lấy một bát nước thuốc. Uống làm 2 lần trong ngày, uống liền 5 ngày, uống trước kỳ kinh 10 ngày.

Rau diếp cá tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Nếu muốn trị bệnh trĩ, có thể dùng rau diếp cá ăn sống mỗi ngày, kết hợp nấu nước để ngâm, xông, rửa lúc đang ấm. Phần bã mang rịt vào hậu môn.

Cách chữa sốt nóng cho trẻ bằng lá diếp cá cũng rất đơn giản: Dùng 20g diếp cá, rửa sạch, giã nát lấy nước, bỏ bã. Ngày uống 2 lần, dùng đến khi hết sốt.

Rau ngót

Một loại rau được chỉ ra vừa là thực phẩm, đồng thời cũng là thuốc chính là rau ngót. Trong bảng thành phần dinh dưỡng, rau ngót có hàm lượng vitamin A, vitamin C cao hơn hẳn so với bưởi, chanh, cam... Theo bác sĩ Lê Thân trong sách "Thuốc ở quanh ta", trong trong lá rau bù ngót có hàm lượng vitamin C cao đến 185mg% dùng để bổ sung vitamin C rất tốt và cũng rất rẻ.

Rau ngót có rất nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Rau ngót cũng góp phần quan trọng trong quá trình sản xuất collagen, vận chuyển chất béo, tăng cường miễn dịch. Vitamin C trong loại rau này chính là yếu tố cần thiết giúp vết thương mau lành, đồng thời chống nhiễm khuẩn và duy trì làn da khỏe mạnh.

Trong đông y, rau ngót có thể dùng để chữa bệnh ho, ban sởi, sốt cao, tiêu độc, làm thuốc để trị sót nhau, tưa lưỡi ở trẻ em và rất nhiều lợi ích khác. Bạn có thể trồng và sử dụng loại rau này ngay tại nhà để tăng cường bảo vệ sức khỏe nhé.