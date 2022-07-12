Theo một nghiên cứu năm 2011, được công bố trên tạp chí Journal Ethnopharmacolgy cho thấy dùng thường xuyên 2.000mg mướp đắng sẽ làm giảm đáng kể lượng đường huyết ở những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Theo các bác sĩ, người mắc bệnh tiểu đường cần sử dụng các thực phẩm lành mạnh, tránh tuyệt đối các món ăn chứa quá nhiều chất béo và đường. Đối với người tiểu đường, nước lọc được khuyên là thức uống lành mạnh số 1. Bên cạnh đó, một số món đồ uống theo dân gian vốn là "thuốc hạ đường huyết" tự nhiên. Những người mong muốn giảm bớt tình trạng béo phì, tăng đường huyết đều có thể sử dụng.

Mướp đắng rất tốt với những bệnh nhân tiểu đường bởi chúng giảm hoạt tính của các men tổng hợp giúp điều hòa lượng đường trong máu. Hạt của mướp đắng cũng có thành phần chiết xuất ra để có thể phân giải đường. Nó có tác dụng chuyển hóa lượng đường thừa trong cơ thể thành năng lượng, làm giảm béo, giảm mỡ đọng lại trong cơ thể và mạch máu. Ngoài ra, đây còn là món ăn rất tốt với những bệnh nhân ung thư.

Một báo cáo khác được phát hành trên Tạp chí Hóa học & Sinh học, đã đưa ra bằng chứng liên quan đến thực tế là mướp đắng làm tăng hấp thu glucose và cải thiện kiểm soát đường huyết. Mướp đắng vốn là một loại nguyên liệu rất ít calo, lại giàu axit amino, protein, các chất chống oxy hóa và vitamin A.

Bạn có thể sử dụng mướp đắng ngay tại nhà bằng cách pha trà mướp đắng. Mướp đắng phơi khô đun sôi hoặc cho vào nước nóng để hãm thành trà là đã có một món có nước uống có lợi cho đường huyết.

Những người bị bệnh tiểu đường đang dùng thuốc hạ đường huyết cùng trà mướp đắng có thể hỏi thêm ý kiến bác sĩ để sử dụng với liều lượng vừa đủ tránh đường huyết xuống quá thấp.

Trà hoa cúc

Ngoài mướp đắng, trà hoa cúc hiệu quả để giảm lượng đường trong máu, chống béo phì và xả stress cực kì tốt. Trong y học cổ truyền, hoa cúc khô có tác dụng xua tan phong nhiệt, làm dịu gan và cải thiện thị lực, thường được dùng để thanh nhiệt, trừ hỏa.

Loại trà hoa này có thể làm chậm sự gia tăng lượng đường trong máu, và có chứa các chất đặc biệt có thể ức chế hoạt động của enzym trong các biến chứng của bệnh tiểu đường. .

Chỉ với 1 nắm hoa cúc khô ngâm trong nước nóng, bạn sẽ có 1 cốc trà hoa cúc thơm ngon để giảm đường huyết tự nhiên trong cơ thể. Hạn chế sử dụng đường trong món uống hoặc nên sử dụng đường ăn kiêng.

Trà hoa cúc. Ảnh: Internet

Trà xanh

Ngoài trà hoa cúc, trà xanh cũng được nghiên cứu có tác dụng giảm đường huyết, chống oxy hóa và ngừa một số bệnh tật trên cơ thể. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMC Pharmacology, trà xanh có thể cải thiện quá trình chuyển hóa glucose ở những người tham gia khỏe mạnh, ngừa bệnh tim, chống sâu răng, giúp gan khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng cực kì tốt.

Trà xanh giúp kiềm chế angiotensin, một hormone gây ra sự co mạch và tăng huyết áp. Vì vậy, uống trà xanh giảm huyết áp, tốt với những ai mắc huyết áp cao.

Bạn có thể dùng một nắm lá trà xanh tươi, hãm hoặc đun với nước sôi để có được món trà dinh dưỡng, uống với một lượng vừa đủ trong ngày để cải thiện sức khỏe.

Nước râu ngô

Râu ngô là một trong những nguyên liệu làm nên món nước uống sạch, lành tự nhiên mà nhiều người có thể áp dụng. Râu ngô vốn còn được áp dụng để lợi tiểu, tiêu sưng, giúp giảm mụn nhọt và tiêu trừ độc theo dân gian.

Một nghiên cứu của Mỹ trên động vật cho thấy râu ngô có thể làm giảm đáng kể lượng đường trong máu và giúp kiểm soát các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Râu ngô chứa thành phần chính là saponin có tác dụng hạ đường huyết, tăng đông máu và tăng cường chức năng của insulin.

Việc uống nước râu ngô ở một mức độ vừa phải kèm các món ăn tự nhiên có tác dụng phòng chống bệnh hiệu quả.

Một số lưu ý trong ăn uống đối với người tiểu đường

Chia nhỏ bữa ăn, ăn với lượng vừa phải

Nhiều người nhịn ăn, bỏ ăn và cho rằng đây là cách để giảm hấp thu calo, giảm đường huyết. Trên thực tế, điều đó có thể khiến cơ thể mất cân bằng có thể gây ra một số bệnh như: chóng mặt, đau đầu, tăng nhịp tim, đặc biệt dễ khiến bạn thèm ăn và sử dụng thức ăn nhiều hơn vào bữa sau. Lời khuyên từ các bác sĩ cho hay, bạn nên duy trì tần suất và giờ giấc của các bữa ăn, chia nhỏ thức ăn và ăn điều độ. Nếu đói vào ban đêm, có thể lựa chọn một số thức ăn không béo, ít đường để sử dụng.

Thực phẩm giàu chất xơ giúp ổn định đường huyết. Ảnh: Internet

Ăn nhiều chất xơ

Nên sử dụng các món ăn và bữa ăn giàu chất xơ trong ngày. Chất xơ giúp ổn định đường huyết và hạn chế tình trạng thèm ăn vặt, ăn không đúng cách. Các thực phẩm giàu chất xơ tự nhiên như: yến mạch, bánh mì ngũ cốc nguyên cám, hoa quả, rau xanh.

Lựa chọn đường tự nhiên

Đường và chất xơ của hoa quả tốt hơn so với đường bình thường. Một số loại đường tự nhiên không làm tăng đường huyết vì đường từ trái cây chậm hấp thu vào máu hơn và giữ cho đường huyết ổn định lâu hơn. Do vậy, người ăn kiêng nên cân nhắc lựa chọn các loại đường này.

Ngoài ra nên duy trì tập thể dục hàng ngày. Tập luyện giúp tăng đề kháng cho cơ thể và đồng thời cũng giúp ổn định đường huyết. Có thể lựa chọn một số phương pháp tập luyện lành mạnh như leo cầu thang, hoặc đi bộ 20 phút, tập yoga hoặc chơi cầu lông cũng là một phương pháp hữu hiệu.