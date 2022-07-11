4 vị trí càng xoa kĩ khi tắm càng giúp tăng tuổi thọ, trẻ hóa da, phụ nữ nhất định không nên bỏ qua

Khu vực được các bác sĩ nhắc đến đầu tiên chính là vị trí xương góc ở tai. Mặc dù rất ít người chú ý, song, việc massage đều đặn ở vị trí này giúp bạn nhận được hàng ngàn lợi ích như: thư giãn làn da, tăng cường tuần hoàn trên da, ổn định huyết áp, giảm nhức mỏi, xả stress. Chỉ cần đặt nhẹ 2 ngón tay ở khu vực này khoảng 30 giây mỗi bên. Ai muốn tăng cường tuổi thọ càng không nên bỏ qua vị trí này khi tắm.

Phụ nữ nhất định không nên bỏ qua các vị trí này khi đi tắm, để có được cơ thể khỏe khoắn, căng tràn sức sống mà không tốn quá nhiều tiền. Cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) cho hay: "Nếu thực hiện đúng, đều đặn, bạn sẽ ổn định huyết áp, đường huyết, gia tăng tuổi thọ".

Chuyên gia khuyên bạn có thể dùng bàn tay trái xoa bóp dưới lòng bàn chân phải và dùng tay phải xoa bóp lòng bàn chân trái khi đi tắm. Chú ý xoa bóp đến khi lòng bàn chân hơi nóng lên để kích thích các huyệt ở vị trí này hoạt động mạnh mẽ.

Bàn chân được xem là vị trí quan trọng trong cơ thể, đây là nơi chứa nhiều huyệt đạo quan trọng và có rất nhiều tác động đến sức khỏe , vị trí này còn được biết đến với gan bàn chân, được khuyên nên giữ ấm và chăm sóc mỗi ngày giúp cơ thể khỏe mạnh, giúp quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru hơn, bảo đảm các chức năng hoạt động của cơ thể và còn giảm bệnh tật hiệu quả.

Xoa bóp lòng bàn chân tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

2 hốc nách

Theo Đông y, huyệt cực tuyền nằm ở vị trí nách, là huyệt tâm kinh, có tác dụng chi phối lưu thông các mạch tại vị trí cao trên cơ thể. Nếu tác động đúng cách sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến động mạch vành, các cơn đau thắt ở vùng ngực vốn khiến phụ nữ tổn thương và giảm tuổi thọ. Do đó, khi thực hiện được điều này, bạn còn phòng tránh đột quỵ, căn bệnh phổ biến cướp đi sinh mạng của nhiều.

Bạn có thể dùng 2 bàn tay đặt vào 2 bên nách, massage nhẹ nhàng, vừa xoa vừa nhấn nhẹ trong vòng 20 - 30 giây mỗi bên để tăng sức khỏe cho cơ thể.

Nên xoa vị trí 2 hốc nách. Ảnh: Internet

Bắp chân

Ngoài lòng bàn chân, bắp chân cũng là một vị trí bạn nên chú ý nếu có mong muốn tăng cường tuổi thọ. Trong một ngày làm việc, bắp chân là bộ phận chịu sự chi phối và di chuyển rất nhiều. Do đó, bộ phận này cần được tác động giúp lưu thông máu tốt hơn, nó cũng giúp tiếp nhận máu trả ngược về tim, giúp tim hoạt động tốt nhất. Bạn có thể áp dụng cách dùng 2 bàn tay xoa bóp đều 2 bắp chân, mỗi bên 20 - 30 giây mỗi khi tắm.

Một số lưu ý khi tắm bảo vệ sức khỏe

- Bạn không nên tắm quá khuya: Theo nghiên cứu, nếu bạn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn sau khi tắm nước nóng vào ban đêm, thì chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang tăng huyết áp. Các chuyên gia y tế cảnh báo nó thậm chí có thể làm nóng cơ thể và gây căng thẳng cho tim. Khi tim đập loạn nhịp, bạn có thể sẽ phải dành cả đêm để trằn trọc, điều này cuối cùng dễ dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe cũng như một số bệnh liên quan đến tim mạch.

Bạn không nên tắm khuya quá lâu và với nước quá nóng. Ảnh: Internet

- Bạn không nên tắm đêm quá lâu: Tắm buổi tối có thể giúp bạn giảm stress, tuy nhiên thời gian chỉ trong khoảng 10 phút, không nên tắm quá lâu để tránh bị nhiễm lạnh.

- Không nên tắm nước nóng quá lâu: Theo chuyên gia, tắm nước nóng lâu khiến cho làn da của bạn tổn thương. Những người có thói quen này sẽ bị khô ngứa hoặc kích ứng da. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, da sẽ mẩn đỏ, nứt nẻ, dẫn đến nhiễm trùng.

- Không nên tắm ngay sau khi ăn: Ăn một bữa tối ngon miệng và tắm nước nóng ngay sau đó có vẻ là một cách hoàn hảo để kết thúc một ngày và cuối cùng là đi ngủ. Nhưng trên thực tế, tắm dưới vòi hoa sen sau khi ăn có thể làm rối loạn hệ tiêu hóa, dễ dẫn đến tăng cân và khó ngủ. Quá trình tiêu hóa đòi hỏi phải tăng lưu lượng máu đến dạ dày. Do đó, tốt hơn hết hãy đợi ít nhất 30 phút sau khi dùng bữa.