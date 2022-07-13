Những thực phẩm này cực kì có lợi giúp phụ nữ tăng sinh estrogen, được xem như những vị thuốc tự nhiên có tác dụng chống lão hóa và tăng cường nội tiết bên trong của phái đẹp.

Phụ nữ U40 có nhiều nỗi lo? Phụ nữ sau tuổi 40 trở đi có những dấu hiệu lão hóa trên da, một lượng đáng kể các hormone qua quá trình sinh sản cũng như các tác động từ môi trường sống đã dần hao hụt đi và không còn được sản xuất đều đặn. Khi estrogen diễn ra bình thường, nó giúp cho phụ nữ có vẻ ngoài tươi tắn, sức khỏe thể chất và vóc dáng cơ thể cũng tự tin và quyến rũ hơn. Ngược lại, phụ nữ có thể gặp rối loạn về tâm lý và sinh lý như khô âm đạo, bốc hỏa, giảm trí nhớ, mất ngủ, trầm cảm… nếu không có lượng estrogen dồi dào. Sự thiếu hụt estrogen lúc này có thể dẫn đến các bệnh tật nghiêm trọng khác được kể đến như: rối loạn hệ thống miễn dịch, loãng xương, rối loạn tim mạch, suy thận, da sạm nám và nhăn nheo. Estrogen chính là hormon quan trọng nhất mà bất cứ phụ nữ nào cũng cần chú ý và bổ sung cho mình. Một số thực phẩm sau đây cực kì có lợi.

Phụ nữ từ sau U40 cần bổ sung estrogen cho cơ thể. Ảnh: Internet Các thực phẩm bổ sung estrogen hiệu quả dành cho phụ nữ U40 Khoai lang Khoai lang là một trong những thực phẩm dinh dưỡng giàu chất xơ, vitamin E, cùng một lượng chất nhầy được chỉ ra có thể điều chỉnh sức khỏe của phụ nữ. Khoai lang có khả năng cải thiện khả năng miễn dịch, thúc đẩy nhu động ruột, dạ dày và kích thích tăng sinh nội tiết tố estrogen tự nhiên trong cơ thể, do đó, phụ nữ có thể tận dụng giúp da tươi trẻ hơn. Loại củ này cũng hạn chế quá trình tăng cân, giúp phụ nữ có được vóc dáng thon thả mà không sợ bị béo phì sau tuổi 40. Các loại trái cây màu vàng Y học cổ truyền Trung Quốc từng cho hay, các loại trái cây như: chuối, đu đủ, quả mơ… giúp khôi phục lại tinh khí trong cơ thể con người, đồng thời bổ sung nguyên khí cần thiết, điều chỉnh, bổ sung tiết estrogen của phụ nữ. Các thực phẩm này đồng thời tăng cường chức năng của dạ dày và ruột, giúp cơ chế hoạt động của chúng diễn ra trơn tru hơn. Bên cạnh đó, các loại rau trái trên còn cung cấp axit amin, vitamin C, protein và các chất lành mạnh giúp estrogen buồng trứng được điều tiết ổn định. Duy trì việc bổ sung các thực phẩm màu vàng cùng các loại trái cây đa dạng như trên giúp phụ nữ bổ sung estrogen, ngăn ngừa lão hóa trên cơ thể.

Thực phẩm lành mạnh cho phụ nữ U40. Ảnh: Internet Trà hoa hồng Theo nghiên cứu, trà hoa hồng có thể làm giảm rối loạn nội tiết, ngăn ngừa viêm, tăng cường khí huyết, điều tiết kinh nguyệt đồng thời thúc đẩy sản xuất hormone nữ hiệu quả. Một nghiên cứu năm 2005 đã tìm thấy lượng chất kháng viêm của trà hoa hồng có tác dụng tích cực trong việc điều trị các triệu chứng đau bụng kinh. Lượng vitamin C trong hoa hồng còn nhiều hơn cả trong cam và chanh. Chất pectin trong trà có khả năng liên kết với chất béo và cholesterol trong ruột, nhờ đó loại bỏ chúng trước khi cơ thể hấp thụ. Một nghiên cứu năm 2015 đã kết luận rằng khả năng chống viêm của trà hoa hồng có thể gần tương đương với loại thuốc chống viêm steroid NSAIDs trong điều trị viêm khớp, uống trà hoa hồng cũng hỗ trợ tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch và thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, giảm mụn trứng cá. vitamin A và E có thể giữ ẩm và làm săn chắc da, hạn chế sự xuất hiện của quầng thâm và nếp nhăn. Loại trà có tác dụng làm đẹp da hiệu quả. Ảnh: Internet Lòng đỏ trứng Lòng đỏ trứng gà được biết đến là nguồn collagen dồi dào giúp tăng cường sản sinh ra tế bào mới đồng thời duy trì sự ổn định của nội tiết tố nữ estrogen, ngăn ngừa các dấu hiệu của sự lão hóa vượt trội. Dù có nhiều calo hơn lòng trắng nhưng tác dụng lòng trứng gà với sức khỏe đã được nhiều chuyên gia dinh dưỡng công nhận. Theo y học, nếu được bổ sung đúng cách ở mức độ nhất định, lòng đỏ trứng sẽ góp phần giải độc tử cung, giảm nguy cơ viêm phụ khoa, ngăn ngừa lão hóa sớm. Một số cách tăng cường estrogen khác Ngủ đủ giấc mỗi ngày: Giấc ngủ giúp cơ thể tự sửa chữa những phần bị tổn thương. Một trong những chu trình sửa chữa của cơ thể có hoạt động điều chỉnh hormone, trong đó có estrogen tự nhiên. Do đó, hãy nâng niu giấc ngủ của mình bạn nhé. Tránh căng thăng: Căng thẳng là yếu tố hàng đầu dẫn đến mất cân bằng estrogen. Việc giữ tinh thần lạc quan vui vẻ, tránh stress trong công việc, quan tâm đến bản thân cũng là cách giúp tăng hormone nữ bạn có thể tận dụng. Tập thiền, yoga: Yoga, thiền hay các bài tập thở cũng là một trong những cách làm tăng hormone estrogen tự nhiên, tạo điều kiện tốt cho hệ nội tiết hoạt động ổn định.

4 thức uống hạ đường huyết tự nhiên, bệnh tiểu đường không còn là nỗi lo lắng Sử dung các thực phẩm tự nhiên giúp hạ đường huyết như dưới đây, người bệnh không còn lo lắng vì tìm cách điều trị hàng ngày.

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