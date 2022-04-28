10 cây thực phẩm chúng ta nên trồng trong nhà để cải thiện sức khỏe

Ngoài việc dùng để trưng bày trang trí bất kỳ không gian nào tại nhà, cây Houseleek còn có những đặc tính chữa bệnh tuyệt vời. Nguyên tắc hoạt động của nó có thể giúp giảm tiêu chảy, chữa lành vết loét trong miệng và trên da, và điều trị ngứa do côn trùng cắn.

Thực vật rất cần thiết cho sự sống trên hành tinh của chúng ta vì thông qua quá trình quang hợp, chúng tạo ra một phần tốt lượng oxy mà chúng ta sử dụng để thở. Tuy nhiên, đây không phải là chức năng duy nhất của những loài cây tuyệt vời này.

Tất cả những gì bạn cần là một ít ánh sáng, đất có dinh dưỡng , thoát nước tốt là có thể trồng cây này tại nhà. Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng bạn không thể trồng chúng khá khó khăn, đó sẽ không phải là lý do ở đây, vì loại cây này rất dễ chăm sóc.

Không chỉ vậy, loài cây này tỏa ra một mùi hương gợi nhớ đến mùi của canh chanh có thể rất tốt cho chúng ta nhưng bất lợi đối với côn trùng. Vì vậy, nó rất phù hợp để trồng để xua đuổi muỗi, ruồi và ong bắp cày. Đặt nó trong nhà hoặc ngoài vườn và bạn có thể tạm biệt những loài côn trùng khó chịu.

3. Thiết mộc lan

Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta nghĩ rằng sau khi làm sạch kỹ lưỡng, ngôi nhà của chúng ta không còn ô nhiễm và bụi bẩn. Tuy nhiên, có một số sản phẩm chúng ta sử dụng hàng ngày lại thải ra chất độc hại mà chúng ta không hề hay biết. Ví dụ, sơn tường có thể chứa benzen, mỹ phẩm có thể được làm bằng các hóa chất nguy hiểm, và các sản phẩm tẩy rửa cũng vậy. Cây thiết mộc lan được coi là một loại cây thanh lọc vì nó rất hiệu quả trong việc hấp thụ carbon monoxide từ không khí và loại bỏ benzen.

Đặt nó ở một nơi nào đó trong nhà của bạn, nơi bạn dành nhiều thời gian hoặc nơi bạn nghĩ rằng nó cần thiết để thanh lọc không khí. Đảm bảo nó ấm và ẩm ướt.

4. Thảo dược Echinacea

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc trang trí hoàn hảo nhà cửa của bạn, echinacea còn có một số đặc tính có lợi cho sức khỏe. Ví dụ, nó thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương và giảm viêm. Nó cũng đã được chứng minh là có thể chống lại cảm lạnh thông thường.

5. Cây Lan Chi

Ảnh minh họa: Internet

Có thể bạn đã từng nhìn thấy một cây ruy băng hoặc malamadre trong nhà của bà mình. Tuy nhiên, đây là một trong những loại cây dễ thích nghi nhất trên thế giới. Chúng là loài cây lý tưởng cho người mới bắt đầu vì chúng dễ chăm sóc. Tuy nhiên, ngoài điều này ra, hóa ra chúng rất có lợi cho sức khỏe của bạn vì chúng làm giảm mức độ căng thẳng và thanh lọc không khí.

6. Hoa dành dành

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Hoa Gardenia rất đẹp nên có thể trang trí mọi không gian tại nhà. Đây là một loại cây chủ yếu được sử dụng trong nhà, có mùi thơm tinh tế. Nó cũng có đặc tính an thần giúp giảm chứng mất ngủ, khó chịu, lo lắng và điều trị vết thương, bong gân và đau cơ.

7. Cây thài lài tía

Ảnh minh họa: Internet

Nếu những gì bạn cần là cải thiện chất lượng không khí tại nhà, thì thài lài tím có thể giúp ích rất nhiều. Loại cây này rất lý tưởng để làm sạch không khí trong nhà của bạn, vì nó đã được chứng minh là có thể loại bỏ các hạt độc hại có nguồn gốc từ các chất hóa học khác nhau. Ngoài ra, nó rất đẹp và trang trí góp phần làm tăng nét sống động và màu sắc cho khu vực bạn ở.

8. Thảo dược kim sa

Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi có thể nói rằng cây này gần như kỳ diệu. Nó có nhiều đặc tính có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Nó có tác dụng giảm đau, chống viêm và kháng khuẩn nên có thể dùng để chống đau cơ, chống bầm tím và tránh nhiễm trùng.

9. Cây hồng môn

Ảnh minh họa: Internet

Loại cây trồng trong nhà này đòi hỏi một số kỹ năng chăm sóc để phát triển khỏe mạnh, nhưng nó không phức tạp chút nào để duy trì. Đảm bảo rằng nó có đủ ánh sáng tốt (nhưng không phải ánh sáng mặt trời trực tiếp), độ ẩm tốt trong môi trường và tránh gió lùa. Đổi lại, hồng môn sẽ giúp bạn thanh lọc và khử độc cho ngôi nhà của bạn, vì nó có khả năng hấp thụ các hóa chất do một số sản phẩm tẩy rửa tiết ra. Vì vậy, nó là lý tưởng để đặt nó trong phòng tắm hoặc trong nhà bếp của nhà bạn.

10. Cây ban âu

Ảnh minh họa: Internet

Một điều gây tò mò về loài cây này là nó đã được sử dụng vào thời Trung cổ với khả năng chữa lành vết thương. Ngoài ra, nó còn có nhiều lợi ích khác: cải thiện tâm trạng và có thể giảm bớt các triệu chứng trầm cảm, ngoài ra, nó còn giúp giảm lo lắng, các triệu chứng liên quan đến mãn kinh và nhiễm virus. Vì vậy, nếu bạn không biết bắt đầu trồng loại cây nào trong khu vườn của mình, thì đây là một lựa chọn tuyệt vời.

Bạn có biết bất kỳ loại cây thần được nào khác không? Bạn dùng chúng như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận.