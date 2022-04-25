Điều gì có thể xảy ra nếu bạn mặc đồ lót cả ngày?

Đối với nhiều người, quyết định ngừng mặc đồ lót dường như là một điều bất thường. Nhưng đôi khi không mặc quần áo lót thực sự mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không chỉ đơn thuần là mang lại sự thoải mái cho bạn.

Tại Bright Side, chúng tôi đã thực hiện một số nghiên cứu để tìm ra lý do tại sao mặc đồ lót mọi lúc có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe của bạn. 1.Bạn không để thoáng " vùng kín" Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn là người thích mặc đồ lót ren tổng hợp, bạn nên xem xét lại thói quen này. Mặc dù vải tổng hợp trông hấp dẫn hơn vải cotton nhưng chúng không thoáng khí và giữ mồ hôi cũng như độ ẩm xung quanh vùng kín của bạn. Nếu thỉnh thoảng bạn không cho mình mặc quần lót, sự kết hợp giữa mồ hôi và độ ẩm có thể gây kích ứng da, thậm chí dẫn đến nhiễm trùng nấm men và nhiễm trùng đường tiết niệu.

2. Chúng làm cơ thể có mùi "lạ" Ảnh minh họa: Internet Sợi tổng hợp giữ mồ hôi và vi khuẩn bên trong quần áo, và sự kết hợp này có thể dẫn đến mùi cơ thể khó chịu. Để tránh mùi nồng ở đó, thỉnh thoảng hãy thay quần lót mỗi ngày vì nó sẽ làm cho mồ hôi của bạn bay hơi và giảm thiểu mùi hôi. 3. Bạn có thể bị kích ứng da Ảnh minh họa: Internet Khi bạn không quen với việc mặc đồ lót quá chật, thỉnh thoảng thay đổi loại đồ lót có thể là một ý kiến hay nếu bạn đang bị kích ứng hoặc tổn thương vùng kín do cọ sát mạnh. Đồ lót quá chật và làm từ vải nhân tạo có thể gây kích ứng làn da mỏng manh và thậm chí khiến bạn bị thương và nhiễm trùng. Để tránh cảm giác khó chịu này, hãy thử mặc quần áo rộng rãi và thỉnh thoảng bỏ qua đồ lót.

4. Nó có thể khiến bạn dễ bị dị ứng hơn. Ảnh minh họa: Internet Những chiếc quần lót màu hồng hoặc tím yêu thích của bạn chắc chắn trông rất tuyệt, nhưng thuốc nhuộm nhân tạo mà chúng chứa có thể gây kích ứng, nổi da gà và phát ban. Và nếu bạn không ngừng việc mình mặc những đồ lót loại này thì việc tiếp xúc với hóa chất trong thuốc nhuộm dệt may từ ngày này qua ngày khác có thể dẫn đến bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng hơn. Bạn nghĩ sao về việc không mặc quần áo lót? Bạn đã bao giờ thử nó chưa?

7 lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên của việc đi bộ sau khi ăn tối Nếu khó dành thời gian trong ngày để tập thể dục, có một cách đơn giản để duy trì hoạt động thể chất - đi bộ nhanh sau bữa tối. Không chắc điều đó sẽ giúp ích như thế nào phải không? Sau đây, hãy xem một số lợi ích sức khỏe của việc đi bộ sau bữa tối.

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