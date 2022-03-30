7 lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên của việc đi bộ sau khi ăn tối

Sức khỏe 30/03/2022 17:27

Nếu khó dành thời gian trong ngày để tập thể dục, có một cách đơn giản để duy trì hoạt động thể chất - đi bộ nhanh sau bữa tối. Không chắc điều đó sẽ giúp ích như thế nào phải không? Sau đây, hãy xem một số lợi ích sức khỏe của việc đi bộ sau bữa tối.

Cải thiện chế độ ăn kiêng

Đi bộ hỗ trợ cơ thể sản xuất nhiều enzym dạ dày hơn, giúp cải thiện tiêu hóa và giảm đầy hơi, táo bón.

Tăng cường trao đổi chất

Đi bộ sau bữa tối giúp cải thiện sự trao đổi chất trong cơ thể vì nó giúp đốt cháy nhiều calo hơn. Trong khi đó, việc nghỉ ngơi hoặc ngồi ngay sau khi ăn có thể cản trở việc đó.

Tăng khả năng miễn dịch

Nếu bạn thường xuyên đi bộ sau bữa tối sẽ giúp tăng cường tiêu hóa, giúp thải độc tố ra ngoài, cải thiện tình trạng của các cơ quan nội tạng và cải thiện khả năng miễn dịch của bạn.

Giảm cảm giác thèm ăn

Ăn vặt lúc nửa đêm là một thói quen không lành mạnh nhưng vẫn phổ biến ở nhiều người. Tuy nhiên, nó có thể được giảm bớt khi đi bộ thường xuyên. Theo một số báo cáo, đi bộ nhanh trong 15 phút có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn.

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Đi bộ giúp cải thiện giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện giấc ngủ ngon hơn

Nếu bạn khó ngủ vào ban đêm, hãy thử đi bộ một chút sau bữa tối. Điều này sẽ giúp bạn giảm căng thẳng và ngủ ngon hơn.

7 lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên của việc đi bộ sau khi ăn tối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Đi bộ sau bữa tối có thể giúp giữ lượng đường trong tầm kiểm soát vì cơ thể sử dụng một phần glucose trong máu của bạn trong quá trình tập luyện thể chất.

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Ảnh minh họa: Internet

 Cảm thấy trầm cảm

Nếu bạn đang cảm thấy thấp thỏm, căng thẳng hoặc nói chung là chán nản, đi bộ là cách lý tưởng có thể giúp giải phóng endorphin trong cơ thể và khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn.

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Từ khóa:   chế độ ăn uống tập thể dục đi bộ sau bữa ăn

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