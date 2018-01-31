Nhiều người thường gặp tình trạng buồn nôn khi đánh răng nhưng lại không hề biết rằng nó có thể là triệu chứng của nhiều bệnh nguy hiểm, bạn tuyệt đối không được xem thường.

Cảm giác khó chịu ở cổ họng và dạ dày gây buồn nôn khi đánh răng là phản xạ của cơ thể khi căng thẳng hoặc bị kích thích vùng họng, về lâu dài nó sẽ trở thành một thói quen. Trên thực tế, nôn là một phản xạ có lợi cho cơ thể nhằm giảm áp lực trong dạ dày khi vùng hầu họng xuất hiện dị vật hoặc bị kích thích. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, buồn nôn khi đánh răng có thể là triệu chứng cảnh báo nhiều căn bệnh, bạn không được chủ quan.

Buồn nôn khi đánh răng là triệu chứng của nhiều căn bệnh Các bệnh lý về dạ dày Nếu bạn đang mắc các bệnh liên quan đến dạ dày như trào ngược dịch vị dạ dày... thì rất dễ buồn nôn khi đánh răng. Khi nôn khan có thể thấy dịch màu vàng xuất hiện, đó chính là màu của dịch vị trào ngược. Buồn nôn khi đánh răng có thể là dấu hiệu của bệnh dạ dày - Ảnh: Internet Bệnh về đường hô hấp Những người thường xuyên buồn nôn khi đánh răng có thể đang gặp các vấn đề về đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm sưng amidan, viêm xoang, viêm họng mạn tính... Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do sau một giấc ngủ dài, trong cổ thường có đờm ứ đọng, khi chải răng sẽ gây kích thích vùng họng, dẫn đến phản xạ buồn nôn.

Bệnh về răng miệng Tình trạng nôn khan vào buổi sáng còn là triệu chứng cảnh báo bạn có thể đang mắc các bệnh về răng miệng như viêm lợi, sâu răng, bệnh nha chu... Để khắc phục tình trạng này, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra càng sớm càng tốt. Những vấn đề về răng miệng có thể gây chứng buồn nôn khi đánh răng - Ảnh: Internet Bệnh lý đường tiêu hóa Bệnh trào ngược dạ dày thực quản, nhiễm ký sinh trùng, loét dạ dày tá tràng... có thể gây ra triệu chứng nôn khan khi đánh răng. Bên cạnh đó, những người mắc các bệnh lý đường tiêu hóa còn gặp các dấu hiệu như ợ hơi, ợ chua, ợ nóng, cảm giác nặng ngực, khó tiêu, đau bụng âm ỉ vùng trên rốn… Để cải thiện tình trạng này, bạn nên hạn chế sử dụng những thực phẩm chứa nhiều chất kích thích như rượu, cà phê, thức ăn chua cay… Một số cách giảm triệu chứng buồn nôn khi đánh răng - Chỉ nên dùng một kem đánh răng vừa phải, không nên dùng quá nhiều trong một lần. - Nên lựa chọn bàn chải mềm để bảo vệ lợi và giảm buồn nôn - Hạn chế sử dụng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, cà phê… - Không nên há miệng quá to khi đánh răng, đồng thời nên áp dụng cách sau: Đánh mặt ngoài răng hàm dưới trước và đánh thật chậm, sau đó mới đến những mặt răng khác. Đánh răng quá mạnh có thể gây buồn nôn - Ảnh: Internet Triệu chứng buồn nôn khi đánh răng là phản ứng bình thường của cơ thể nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe của bạn. Nếu nghi ngờ cơ thể đang mắc bệnh, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.

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