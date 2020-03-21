Trước khi đi ngủ, phụ nữ tuyệt đối đừng làm những việc này vì còn nguy hiểm hơn cả ung thư

Sống khỏe 21/03/2020 20:21

Các thói quen xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn. Đặc biệt, có những điều không nên làm trước khi ngủ nếu không muốn sức khỏe xấu đi nhanh chóng.

Sau một ngày làm việc vất vả, buổi tối chính là thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Đây cũng chính là thời điểm cơ thể con người mệt mỏi, yếu ớt nhất, đặc biệt là với phụ nữ. Do đó, bạn cần thuộc nằm lòng những điều không nên làm trước khi ngủ để duy trì sức khỏe

1. Ăn đồ cay hoặc đồ nhiều dầu mỡ

Theo các chuyên gia y tế, thói quen ăn uống ngay trước giờ đi ngủ sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Bạn có thể đối mặt với chứng đầy hơi hoặc đau bụng. Đặc biệt, ăn đồ cay, đồ nhiều dầu mỡ sẽ cực kì nguy hiểm vì chúng liên quan tới chứng trào ngược dạ dày. Vì vậy, nên tránh xa các loại đồ ăn này và tốt nhất ăn tối trước khi ngủ khoảng 2 giờ.

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Ăn nhiều đồ cay vào buổi tối có thể khiến bạn mắc chứng trào ngược dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

2. Đi tắm ngay trước khi ngủ

Đây là một trong những điều không nên làm trước khi ngủ. Bởi vì điều này có thể khiến bạn khó ngủ hoặc làm giảm chất lượng giấc ngủ.

Việc tắm nước ấm vào ban đêm sẽ làm nhiệt độ cơ thể của bạn tăng lên, khiến não trì hoãn việc tiết ra hormone gây buồn ngủ. Cảm giác buồn ngủ chỉ xuất hiện khi nhiệt độ cơ thể thấp hơn bình thường nên bạn không nên tắm ngay trước khi lên giường. Tốt nhất, bạn chỉ nên tắm bằng nước ấm trước khi lên giường 2 tiếng.

3. Làm việc quá khuya trước khi ngủ

Theo nghiên cứu, những phụ nữ thường xuyên làm việc quá khuya có khả năng mắc bệnh cao hơn rất nhiều so với những người ngủ đúng giờ. Khi xem xét các căn bệnh ung thư cụ thể, các bác sĩ chỉ ra rằng những người làm việc đêm quá nhiều sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư da, ung thư vú và ung thư phổi.

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Thường xuyên làm việc quá khuya có thể khiến phụ nữ mắc các căn bệnh ung thư khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân là khi bạn làm việc quá khuya, nhịp sinh học sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng. Không những vậy, làm việc vào ban đêm còn liên quan đến vô số các vấn đề sức khỏe khác như các căn bệnh về tim mạch, béo phì…

4. Quan hệ tình dục mà không vệ sinh sạch sẽ

Bạn đừng bao giờ quan hệ tình dục nếu cả hai chưa vệ sinh sạch sẽ. Bởi vì đây có thể là con đường khiến bệnh tật phát triển dễ dàng.

Việc quan hệ không an toàn không những gây ra các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục mà còn có thể gây viêm cổ tử cung, viêm nội mạc tử cung. Nguy hiểm hơn, hành động này còn gây nên bệnh viêm vùng chậu, làm tổn thương đến sức khỏe của tử cung, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

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Đừng bao giờ quan hệ tình dục nếu chưa vệ sinh sạch sẽ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, việc nam giới chưa vệ sinh sạch sẽ bao quy đầu trước khi quan hệ tình dục sẽ khiến tử cung của phụ nữ tiếp xúc với vi khuẩn. Về lâu dài, điều này có thể gây ra bệnh ung thư tử cung nguy hiểm.

5. Dùng rượu, bia, cà phê

Không ít phụ nữ có thói quen nhấp một chút rượu, bia hay một cốc cà phê để thư giãn trước khi ngủ. Đây là một thói quen xấu, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Các nhà khoa học Mexico cho biết, sử dụng rượu bia hay cà phê vào buổi tối sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, đau đầu và chất lượng giấc ngủ cũng không đảm bảo.

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Phụ nữ không nên uống rượu trước khi đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cần tỉnh táo vào buổi tối, bạn chỉ nên uống cà phê vào buổi chiều. Việc lạm dụng chất kích thích vào buổi tối sẽ khiến bạn dễ mắc các căn bệnh về thần kinh.

Khoa học chứng minh thiếu ngủ có thể khiến bạn mắc loạt bệnh nguy hiểm

Khoa học chứng minh thiếu ngủ có thể khiến bạn mắc loạt bệnh nguy hiểm

Giấc ngủ điều chỉnh đồng hồ sinh học của cơ thể, giúp não bộ được nghỉ ngơi sau một ngày dài hoạt động. Do đó, nếu thiếu ngủ kéo dài sẽ gây ra nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khỏe chúng ta.

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Từ khóa:   thói quen xấu thói quen có hại cho sức khỏe bệnh ung thư

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