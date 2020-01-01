Nếu muốn cải thiện sức khỏe của gan, bạn phải xây dựng một số thói quen tốt vào buổi tối. Dưới đây là những việc bạn nên làm trước khi đi ngủ để phòng chống các bệnh về gan .

Gan là bộ phận đặc biệt quan trọng của con người. Gan thực hiện chức năng trao đổi chất cũng như thải độc ra ngoài cơ thể. Theo các chuyên gia, buổi tối là thời điểm lí tưởng để chăm sóc gan.

Các chất kích thích trong rượu, bia... đều gây tổn hại lớn cho gan. Vì thế, bạn không nên uống trước khi đi ngủ nếu không muốn gan bị tổn thương.

Không nên sử dụng các chất kích thích trước khi ngủ nếu không muốn gan bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng các chất kích thích trước khi đi ngủ không những làm ảnh hưởng lớn tới chất lượng giấc ngủ mà còn tạo gánh nặng cho gan, khiến quá trình thải độc ban đêm không diễn ra suôn sẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo những bệnh nhân có tiền sử mắc các bệnh về gan, mật nên từ bỏ rượu, bia và các chất kích thích khác nếu không muốn tình trạng bệnh xấu hơn.

2. Uống một ly nước ấm

Đây là một lời khuyên quan trọng dành cho tất cả mọi người. Một trong những cách để phòng chống các bệnh về gan là uống một ly nước ấm trước khi đi ngủ. Thói quen này đặc biệt cần thiết và rất tốt cho sức khỏe của gan.

Uống một ly nước trước khi ngủ để tốt cho gan, thận - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước trước khi đi ngủ sẽ giúp làm loãng nồng độ chất độc, từ đó giảm tổn thương cho gan. Không những thế, thói quen này còn tốt cho việc giải độc thận. Khi gan, thận khỏe mạnh, sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện rõ ràng.

3. Tránh cảm xúc tiêu cực

Các nghiên cứu khoa học cho thấy cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người. Bởi vì khi tức giận, buồn bực… sẽ khiến khí huyết bị tăng kích thích.

Tức giận, buồn bực trước khi ngủ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe bạn - Ảnh minh họa: Internet

Theo y học cổ truyền, những người trầm cảm và duy trì cảm xúc tiêu cực sẽ làm ứ đọng gan, khí huyết trong cơ thể di chuyển ngược với khí trong gan, từ đó ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tổng thể.

Do đó, hãy luôn giữ tâm trạng thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc trước khi bước vào giấc ngủ, hoặc ít nhất là không để bản thân bị stress. Có như vậy, gan mới hoạt động hiệu quả.

Chỉ cần làm những điều này trước khi đi ngủ, bạn đã có thể phòng chống các bệnh về gan, giúp bạn có sức khỏe dẻo dai, tinh thần hạnh phúc.