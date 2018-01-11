Trẻ đẹp như gái đôi mươi, kéo dài tuổi thọ nhờ duy trì những thói quen này trước khi đi ngủ

Sống khỏe 11/01/2018 15:52

Thường xuyên duy trì những thói quen này trước khi đi ngủ sẽ cải thiện chất lượng giấc ngủ hiệu quả, nhờ đó giúp kéo dài tuổi thọ và cải thiện các vấn đề về da, mang đến cho bạn vẻ đẹp tươi trẻ như gái đôi mươi.

Mất ngủ hoặc ngủ không đủ giấc có thể ảnh hưởng đến khả năng đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, từ đó dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm và gây nên các vấn đề về da. Giấc ngủ ngon chính là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ và giữ gìn nhan sắc.

Dưới đây là những thói quen bạn nên duy trì hàng ngày trước khi đi ngủ để có giấc ngủ ngon và sâu.

Những thói quen trước khi ngủ giúp bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ

Chải tóc trước khi đi ngủ

Việc chải tóc giúp kích thích các huyệt trên đầu, điều hòa kinh mạch, cải thiện trí nhớ hiệu quả. Những bệnh nhân bị cao huyết áp, suy nhược thần kinh nên thường xuyên duy trì thói quen này.

Trẻ đẹp như gái đôi mươi, kéo dài tuổi thọ nhờ duy trì những thói quen này trước khi đi ngủ - Ảnh 1
Chải tóc trước khi đi ngủ giúp điều hòa kinh mạch - Ảnh: Internet

Dùng lược chải thẳng tóc từ phần đỉnh đầu xuống dưới, dùng sức vừa phải. Tiếp đến dùng các ngón tay chải cào lần lượt ở các vị trí như chân tóc ở phần gáy, chân tóc ở phần trán, đỉnh đầu. Lặp đi lặp lại động tác này khoảng 30 lần trở lên để giúp lưu thông máu não.

Mát xa bụng

Bạn có thể dùng tinh dầu để mát xa vùng bụng mỗi tối trước khi đi ngủ. Cách này sẽ làm giảm táo bón và tăng cường quá trình loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, thói quen này còn giúp giảm mỡ bụng nhanh chóng, cải thiện chức năng hệ tiêu hóa.

Bạn có thể nằm trên giường, dùng các đốt ngón tay di chuyển từ giữa ngực tới rốn (lưu ý chỉ làm một hướng, không làm ngược lại). Thực hiện động tác mát xa này từ 10 – 20 lần sẽ giúp kích thích sự hoạt động của lá lách, thận và tim.

Vươn vai trước khi đi ngủ

Vươn vai là bài tập đơn giản nhất bạn có thể thực hiện mỗi tối trước khi đi ngủ. Động tác này giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, cải thiện giấc ngủ ngon và sâu hơn, giải tỏa căng thẳng hiệu quả.

Trẻ đẹp như gái đôi mươi, kéo dài tuổi thọ nhờ duy trì những thói quen này trước khi đi ngủ - Ảnh 2
Động tác vươn vai giúp cải thiện giấc ngủ - Ảnh: Internet

Uống nước ấm

Uống một ly nước ấm trước khi đi ngủ không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn làm tăng khả năng đàn hồi của làn da và giúp tái tạo da. Duy trì thói quen uống nước ấm có thể làm giảm các dấu hiệu lão hóa như khô da, da không đều màu và làm giảm nếp nhăn.

Bên cạnh đó, uống nước ấm còn giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và cải thiện hệ tiêu hóa.

Trẻ đẹp như gái đôi mươi, kéo dài tuổi thọ nhờ duy trì những thói quen này trước khi đi ngủ - Ảnh 3
Uống nước ấm trước khi đi ngủ giúp cải thiện các vấn đề về da - Ảnh: Internet

Ngâm chân vào nước ấm

Chân là khu vực tập trung nhiều huyệt đạo của cơ thể, nếu bộ phận này không được cung cấp đủ máu sẽ ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan khác như gan, thận…

Ngâm chân với nước ấm trước khi đi ngủ sẽ giúp tăng cường lưu thông máu đến bộ phận này. Bạn có thể ngâm chân cùng tinh dầu hoặc thảo dược để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Thường xuyên duy trì các thói quen trên đây sẽ giúp cơ thể có những thay đổi đáng kinh ngạc, mang lại cho bạn sự tươi trẻ và giúp kéo dài tuổi thọ.

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