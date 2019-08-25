Trào ngược dạ dày nên ăn gì để ngăn chặn nguy cơ biến chứng

Bị trào ngược dạ dày là một hiện tượng sinh lý bình thường khi tình trạng dịch dạ dày (thức ăn, men tiêu hóa, hơi...) trào ngược lên thực quản. Đa số trường hợp hiện tượng này xuất hiện ở các thời điểm khác nhau trong ngày đặc biệt là sau ăn và không gây hậu quả. Khi hiện tượng trào ngược gây triệu chứng hoặc tổn thương niêm mạc thực quản thì được gọi là bệnh trào ngược dạ dày.

Trào ngược dạ dày hiện nay là căn bệnh phổ biến ở mọi lứa tuổi và không phân biệt giới tính. Chế độ sinh hoạt, ăn uống ảnh hưởng rất nhiều tới tình trạng cũng như tiến triển bệnh lý. Trào ngược dạ dày nên ăn gì không chỉ là sự quan tâm lớn của người bệnh, của thân nhân và cũng là của chính chúng ta để chủ động bảo vệ sức khỏe từ ngay hôm nay.

Khi các hiện tượng mô tả ở trên được gọi là bệnh lý khi các triệu chứng khó nuốt, đắng miệng, tức ngực, ợ chua, ợ hơi, nóng rát… diễn ra thường xuyên với tần suất tăng dần. Bệnh còn hay gọi là trào ngược dạ dày thực quản.

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh trào ngược dạ dày là tình trạng trào ngược dịch dạ dày lên (là đồ ăn hoặc dịch dạ dày bao gồm pepsin, acid HCL) vùng thực quản qua một bộ phận gọi là cơ thắt thực quản dưới. Khi cơ thắt thực quản hoạt động tốt, dịch dạ dày không có cơ hội trào ngược lên vùng thực quản.

Mô tả dạ dày khi bị bệnh lý Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây ra bệnh trào ngược dạ dày

- Thoát vị khe: Có một lỗ mở trong cơ hoành cho phép phần trên của dạ dày di chuyển vào trong ngực. Điều này làm giảm áp lực trong cơ vòng thực quản và làm tăng nguy cơ trào ngược thực quản

- Tăng cân nhân, cơ thể bị thừa cân hoặc béo phì gây tăng áp lực lên vùng bụng

- Khi phụ nữ mang thai, gây tăng áp lực lên vùng bụng và thay đổi nội tiết tố.

- Khi bị tác dụng phụ nếu bạn dùng một số loại thuốc nhất định, bao gồm một số loại thuốc trị hen suyễn (Theophylin), thuốc kháng Histamin, thuốc an thần và thuốc chống trầm cảm

- Do tác hại của việc hút thuốc, rượu bia, ăn các thực phẩm chiên, cay, ăn ngay trước khi ngủ...

Trào ngược dạ dày có nguy hiểm không?

Bệnh gây ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày, tuy không phải bênh quá nguy hiểm nhưng nếu bạn chủ quan để lâu không chữa trị thì có thể gây ra những biến chứng như loét, hẹp, chảy máu thực quản, thậm chí dẫn tới ung thư.

Bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm sau:

Các vấn đề hô hấp: Một lượng axit dạ dày tràn vào đường hô hấp có thể gây ra nghẹt mũi, khàn tiếng, viêm họng, viêm xoang, hen suyễn, viêm thanh quản, viêm phế quản hay viêm phổi .

Hẹp thực quản: Khi dịch dạ dày tràn lên thực quản nhiều, liên tục sẽ gây phù nề, tổn thương niêm mạc thực quản, kéo dài dẫn đến loét, hẹp thực quản. Tình trạng này khiến cho người bệnh đau, chảy máu và khó khăn khi nuốt, nuốt đau, tức ngực. Đặc biệt đau phía sau xương ức khi ăn gây nôn ói...

Barrett thực quản: Đây là một tình trạng tiền ung thư trong đó lớp niêm mạc thực quản thay đổi, gần giống với lớp lót ruột hơn. Thực quản Barrett có thể làm giảm các triệu chứng ợ nóng nhưng cũng làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Ung thư thực quản: Đây là biến chứng cuối cùng và cực kỳ nguy hiểm của bệnh trào ngược thực quản. Ung thư thực quản gây ra nhiều đau đớn, chảy máu thực quản, người bệnh sút cân nặng, da sạm và xuất hiện nhiều vết nhăn. Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 7.000 ca ung thư thực quản. Đáng lo ngại là người bệnh thường được chẩn đoán muộn nên tỉ lệ sống thêm 3 năm là dưới 5%.

Trào ngược dạ dày có khả năng gây nhiều biến chứng nguy hiểm Ảnh minh họa: Internet

Trào ngược dạ dày nên ăn rau gì

Có một số phương pháp không dùng thuốc nhưng cũng góp phần làm giảm triệu chứng bệnh rất hiệu quả như xây dựng chế độ sinh hoạt và ăn uống hợp khoa học, hợp lý.

Vậy trào ngược dạ dày nên ăn gì để cơ thể tăng sức đề kháng, tiêu hóa khỏe mạnh, hạn chế biến chứng nguy hiểm. Đó là một chế độ ăn uống khoa học nhiều trái cây, rau, củ, quả.

Một chế độ ăn đa dạng rau, củ, quả tái tạo một cơ thể khỏe mạnh Ảnh minh họa: Internet

Lá mơ

Trào ngược dạ dày nên ăn lá mơ, là một loại rau thơm lành tính rất tốt cho dạ dày, cho cơ thể. Đặc biệt những người hay mắc chứng trào ngược dạ dày nên ăn nhiều lá mơ để bệnh được cải thiện tốt hơn. Bạn có thể ăn sống, xay nhuyễn rồi lọc lấy nước uống, phơi khô đun nước uống, hấp dẫn nhất là bạn có thể đánh cùng trứng gà và bác trên chảo chống dính.

Rau bắp cải

Trong rau bắp cải chứa nhiều chất xơ giúp làm lành tổn thương trong niêm mạc dạ dày. Bệnh nhân mắc chứng trào ngược dạ dày ăn rau bắp cải có tác dụng làm những cảm giác khó chịu suy giảm đi đáng kể. Bạn nên luộc rau bắp cải ăn hàng này hoặc có thể giã lấy nước uống.

Rau thì là

Một trong những loại rau dành cho người bị trào ngược dạ dày nên ăn đó là rau thì là. Rau thì là thường được làm rau gia vị chế biến kèm với món ăn khác. Theo các chuyên gia, loại rau này còn có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược dạ dày, giúp bệnh tình được cải thiện hơn.

Rau cải bẹ xanh

Rau cải bẹ xanh chứa các thành phần như axit nicotic, vitamin A, B, K,…tốt cho sức khỏe của con người. Ăn nhiều rau cải bẹ giúp bệnh nhân trào ngược dạ dày hạn chế tiết dịch vị trong dạ dày khiến suy giảm tình trạng đầy hơi, chướng bụng.

Rau chân vịt

Trong rau chân vịt chứa chất scellulose kích thích nhu động của ruột và dạ dày khá tốt giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Ăn nhiều rau chân vịt giúp thức ăn không bị ứ đọng nhiều trong dạ dày, hạn chế quá trình sinh hơi. Bên cạnh đó, rau còn giúp làm lành những tổn thương trên niêm mạc dạ dày rất hiệu quả.

Rau mồng tơi

Rau mồng tơi được xếp vào loại rau dành cho người bị trào ngược dạ dày nên ăn. Nó còn giúp nhuận tràng và giảm các triệu chứng khó chịu của các bệnh liên quan đến dạ dày.

Rau xà lách

Trong rau xà lách cũng chứa hàm lượng chất xơ cao giúp cho người trào ngược dạ dày giảm được bệnh tình khi ăn nhiều loại rau này. Vì vậy bạn nên đưa rau xà lách vào thực đơn hàng ngày của mình.

Rau súp lơ và bông cải xanh

Các bác sĩ khuyên bệnh nhân trào ngược dạ dày nên ăn các loại rau xanh như súp lơ xanh, bông cải xanh, măng tây,…Trong những loại rau này chứa vitamin dồi dào, giàu sắt, crom, canxi,…có lợi cho sức khỏe con người, đặc biệt rất tốt cho người mắc các chứng bệnh liên quan đến dạ dày.

Rau cần tây

Cần tây cũng là một trong những loại rau dành cho người trào ngược dạ dày nên ăn. Trong loại rau này không có calo có lợi cho sức khỏe của con người.

Rau mùi tây

Rau mùi tây được ví như “thần dược” giúp chữa các bệnh liên quan đến dạ dày, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Chính vì thế, nó được xếp vào một trong những loại rau bệnh nhân trào ngược dạ dày nên ăn.

Khoai lang, khoai tây

Khoai lang và khoai tây chứa nhiều tinh bột khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành glucose giúp bảo vệ dạ dày hiệu quả. Bệnh nhân trào ngược dạ dày cũng nên đưa hai loại củ này vào thực đơn hàng ngày của mình.

Cà rốt

Trong cà rốt giàu carotene được chuyển hóa thành vitamin A khi vào cơ thể. Nó có tác dụng kích thích tiêu hóa, bảo vệ niêm mạc dạ dày và đảm bảo quá trình tiêu hóa tốt hơn.

Ngoài ra các loại đậu cũng là những thực phẩm rất tốt cho người bị trào ngược dạ dày.Các loại đậu đỗ giàu chất xơ, chứa các amino axit cần thiết dùng rất tốt cho bệnh nhân bị trào ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên, một số đậu như đậu tương, đậu Hà Lan, đậu đen, đậu xanh… chứa carbohydrat phức hợp có thể gây hiện tượng đầy hơi. Trước khi chế biến các loại đậu này, bạn nên ngâm qua đêm các hạt đậu khô để làm mềm hạt và chỉ ăn từng lượng nhỏ để cơ thể thích nghi dần.

Đa dạng các loại đậu trong thực đơn hàng ngày cho người bệnh Ảnh minh họa: Internet

Trào ngược dạ dày kiêng ăn gì?

Trào ngược dạ dày nên ăn gì đã được đề cập cụ thể ở phần trên, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những loại thực phẩm cần hạn chế và điều tiết.

Thực phẩm chứa nhiều chất béo

Hạn chế các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo khó tiêu hóa như: mỡ động vật, đồ chiên, rán nhiều mỡ… Chứng khó tiêu sẽ dẫn đến chướng bụng, tăng áp lực cho dạ dày, do đó cũng tăng áp lực lên cơ thắt thực quản dưới. Bên cạnh đó, sữa và sôcôla chứa nhiều chất béo, protein và can xi, nên người bệnh cũng nên hạn chế sử dụng.

Bệnh trào ngược dạ dày nên hạn chế nguồn thực phẩm nhiều chất béo khó tiêu hóa Ảnh minh họa: Internet

Cà phê, thuốc lá, bia rượu, nước có ga (coca, soda…)

Các loại đồ uống chứa caffeine là những thứ mà người bị trào ngược dạ dày nên tránh bởi chúng sẽ làm tăng sự giãn cơ vòng dưới thực quản cũng như tăng sự tiết axit trong dạ dày.

Hình ảnh liệt kê lượng caffeine của một số loại nước uống Ảnh minh họa: Internet

Hoa quả chứa nhiều axit

Trái cây rất tốt cho sức khỏe, bổ sung vitamin và khoáng chất, nhưng đối với bệnh nhân mắc trào ngược dạ dày - thực quản cần hạn chế ăn các loại hoa quả cam, quýt, chanh, bưởi… vì các loại hoa quả này thường có vị chua và chứa nhiều vitamin C nên sẽ làm tăng sự tiết dịch của dạ dày.

Cam, quýt, bưởi, chanh… là các loại quả chứa nhiều vitamin C Ảnh minh họa: Internet

Các loại gia vị

Các loại gia vị thường được sử dụng trong thực đơn hàng ngày, tuy nhiên đối với những người mắc bệnh cần hạn chế không sử dụng nhiều các loại gia vị cay nóng như: ớt, bạc hà, tỏi… là những chất gây kích thích lớp màng thực quản và cũng làm tăng cảm giác nóng rát dạ dày.

Chúc các bạn thiết lập một chế độ ăn uống khoa học để có được một cơ thể khỏe mạnh.