Tổng hợp các cách trị chấy nhanh nhất tại nhà cho trẻ mẹ Việt nên dùng

Tuy nhiên, chấy vẫn còn phát triển rất mạnh ở trên đầu của trẻ nhỏ, bởi việc sinh hoạt ở trường lớp, ngủ trưa cùng nhau, khiến cho chúng lây lan là chuyện dễ dàng. Để chữa trị hiệu quả, đảm bảo an toàn cho da đầu của trẻ các bà mẹ Việt hãy dùng những cách trị chấy nhanh nhất tại nhà sau đây.

Chấy còn có một tên gọi khác là chí rận, chúng có kích thước rất nhỏ và sống ký sinh trên da đầu. Lúc trước cả người trường thành cũng bị chấy hoành hành, nhưng bây giờ do môi trường sống sạch sẽ và tóc nhuộm hóa chất nhiều nên loại ký sinh trùng này không có cơ hội phát triển.

Muối hạt thường có sẵn trong gian bếp nhà bạn. Đây là một loại nguyên liệu có tác dụng trị chấy cho trẻ rất tốt vì chứa nhiều chất kháng khuẩn và kháng viêm. Vì vậy, chỉ sau 1-2 lần thực hiện cách trị chấy nhanh nhất tại nhà bằng muối hạt sẽ tiêu diệt loại ký sinh trùng này hiệu quả.

Nguyên liệu:

100-150ml giấm táo (có thể thay bằng giấm gạo).

2 thìa cà phê muối.

Cách thực hiện:

Bạn lấy 100-150 ml giấm táo hòa tan với 2 thìa muối, sau đó dùng lược chải đều hỗn hợp này lên tóc, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất phát huy tối đa công dụng. Dùng khăn bông quấn quanh đầu và ủ khoảng 30 phút. Sau đó gội sạch bằng nước mát.

Thực hiện việc ủ tóc này trong 3-5 ngày liên tiếp cho đến khi hết chấy thì dừng.

Cách trị chấy nhanh nhất tại nhà bằng rượu trắng

Khi phát hiện trẻ có chấy, mẹ hãy dùng rượu trắng để chữa trị cho trẻ. Tính sát khuẩn và chống oxy hóa cùng với hương thơm đặc trưng của rượu sẽ tiêu diệt chấy trong thời gian sớm nhất.

Do đó, sau khi gội đầu sạch sẽ cho trẻ, lúc tóc còn ẩm bạn thoa đều lượng rượu trắng lên tóc. Mẹ nhớ thoa kỹ cả phần chân tóc vì chấy và trứng chấy bám rất chặt ở phần này. Dùng túi nilong hoặc khăn bông chùm khín đầu và ủ khoảng 20-30 phút, cuối cùng gội sạch bằng nước. Mỗi ngày thực hiện 1 lần, thực hiện liên tiếp trong nhiều ngày, chấy sẽ bị loại bỏ hiệu quả.

Cách trị chấy nhanh nhất tại nhà bằng nước súc miệng

Nhiều bà mẹ đã thành công với việc dùng nước súc miệng để trị chấy rận cho con. Bởi vì nước súc miệng có thành phần diệt khuẩn tốt, để làm sạch da đầu, khiến cho trứng chấy tự dụng và phân hủy. Còn chấy bị “đầu độc” và tự chết.

Sau mỗi lần gội đầu cho con, bạn hãy lau khô sau đó thoa nước súc miếng đều lên tóc và da đầu, ủ trong khoảng 20-30 phút, rồi rửa sạch bằng nước mát. Thực hiện 3-5 ngày liên tiếp, đầu của trẻ sẽ sạch chấy.

Cách trị chấy nhanh chóng tại nhà bằng hạt Na

Cách này từ xa xưa đã được ông cha ta áp dụng. Hạt Na hay còn gọi là hạt mãng cầu có tính nóng và cay, cùng với mùi nồng sẽ khiến cho chấy bị say và lăn ra chết còn trứng sẽ bị hư, không thể tiếp tục phát triển.

Bạn hãy lấy hạt Na rang lên, sau đó xay nhuyễn thành bột. Khi tóc ướt thì hãy thoa đều lớp bột này lên tóc và ủ trong khoảng 20 phút. Cuối cùng mẹ dùng dầu gội đầu và nước để làm sạch tóc cho bé. Thông thường, sau 1 lần sử dụng cách này, trứng chấy và chấy đã bị tiêu diệt hết.

Vì vậy các mẹ còn chần chừ gì nữa mà không áp dụng ngay những cách trị chấy nhanh nhất tại nhà ở trên để tiêu diệt loại ký sinh này, giúp trẻ luôn thoải mái, không còn cảm giác ngứa ngáy, tự tin vui đùa cả ngày.