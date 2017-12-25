Thói quen sai lầm khiến ngực ngày càng chảy xệ tới rốn chị em hay mắc phải

Ngực chảy xệ không chỉ là vấn đề của phụ nữ sau khi sinh và cho con bú, mà ngay cả những bạn trẻ nếu phạm phải những sai lầm dưới đây cũng có nguy cơ cao làm vòng 1 biến dạng.

Phạm phải những sai lầm này, không sớm thì muộn chị em cũng sẽ tự tay làm hỏng vòng 1 của mình. Ăn gia vị cay Theo một số nghiên cứu, thành phần chính trong một số loại gia vị như hành ớt, gừng, hạt tiêu… có chứa một lượng lớn chất capsaicin. Chất này có tác dụng đốt cháy calo mỡ thừa và chất béo trong cơ thể. Do đó, nếu chị em thường xuyên sử dụng các thực phẩm này sẽ tác hại xấu đến vòng 1.

Bên cạnh đó, việc ăn quá nhiều những gia vị cay còn tác hại không tốt đến dạ dày, gây viêm loét, xuất huyết… Ăn nhiều gia vị cay khiến ngực dễ chảy xệ - Ảnh: Internet Áo ngực không vừa size Chị em sử dụng áo ngực không vừa, quá chật hay quá rộng cũng ảnh hưởng không tốt đến vòng 1. Áo ngực quá rộng khiến bầu ngực bị chèn ép, máu lưu thông một cách khó khăn làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của bộ phận quan trọng này.

Ngược lại, vòng 1 sẽ không được bảo vệ cẩn thận, dễ chảy xệ nếu mặc áo quá rộng. Mặc áo ngực quá chật làm ngực dễ xuống cấp - Ảnh: Internet Kiêng chất béo Phụ nữ ăn kiêng hoàn toàn chất béo sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của ngực vì nó được cấu tạo chủ yếu từ chất béo. Việc này không chỉ làm vòng 1 ngày càng nhỏ mà còn khiến đôi gò bồng đảo nhanh chóng lão hóa, chảy xệ sớm. Muối, thức ăn nhanh Theo một số nghiên cứu, đồ ăn nhanh và muối là thủ phạm chính khiến ngực xuống cấp. Nếu muối làm tăng chất lỏng khiến ngực khó chịu thì đồ ăn nhanh lại chứa hàm lượng mỡ rất cao, thúc đẩy nhanh quá trình tiết estrogen làm ngực chảy xệ nhanh hơn. Thức ăn nhanh, thực phẩm quá nhiều dầu mỡ khiến ngực dễ bị lão hóa - Ảnh: Internet Mặc áo ngực khi ngủ Thói quen mặc áo ngực khi ngủ của đa số chị em có tác hại rất xấu đến vòng 1. Việc này khiến vòng 1 dễ bị chèn ép, tắc nghẽn bạch huyết… việc này không chỉ thúc đẩy quá trình lão hóa của ngực mà còn làm tăng nguy cơ ung thư vú. Ngoài những nguyên nhân trên thì việc chị em ngủ sai cách như nằm úp chèn ép ngực, vận động quá mạnh, tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh cũng khiến ngực chảy xệ nhanh chóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thoi-quen-sai-lam-khien-nguc-ngay-cang-chay-xe-toi-ron-chi-em-hay-mac-phai-263950.html