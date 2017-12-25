Thói quen sai lầm khiến ngực ngày càng chảy xệ tới rốn chị em hay mắc phải

Ngực chảy xệ không chỉ là vấn đề của phụ nữ sau khi sinh và cho con bú, mà ngay cả những bạn trẻ nếu phạm phải những sai lầm dưới đây cũng có nguy cơ cao làm vòng 1 biến dạng.
- Mặc áo ngực suốt ngày mà không tránh ngay những lỗi này bảo sao vòng 1 ngày càng chảy xệ, chẳng 'lớn nổi'
- Núi đôi nhỏ, chảy xệ đến cỡ nào cũng phải to ra, căng đét sau 2 tuần nhờ dùng bột sắn dây theo cách này
Phạm phải những sai lầm này, không sớm thì muộn chị em cũng sẽ tự tay làm hỏng vòng 1 của mình.
Ăn gia vị cay
Theo một số nghiên cứu, thành phần chính trong một số loại gia vị như hành ớt, gừng, hạt tiêu… có chứa một lượng lớn chất capsaicin. Chất này có tác dụng đốt cháy calo mỡ thừa và chất béo trong cơ thể. Do đó, nếu chị em thường xuyên sử dụng các thực phẩm này sẽ tác hại xấu đến vòng 1.
Bên cạnh đó, việc ăn quá nhiều những gia vị cay còn tác hại không tốt đến dạ dày, gây viêm loét, xuất huyết…
Áo ngực không vừa size
Chị em sử dụng áo ngực không vừa, quá chật hay quá rộng cũng ảnh hưởng không tốt đến vòng 1. Áo ngực quá rộng khiến bầu ngực bị chèn ép, máu lưu thông một cách khó khăn làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của bộ phận quan trọng này.
Ngược lại, vòng 1 sẽ không được bảo vệ cẩn thận, dễ chảy xệ nếu mặc áo quá rộng.
Kiêng chất béo
Phụ nữ ăn kiêng hoàn toàn chất béo sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của ngực vì nó được cấu tạo chủ yếu từ chất béo. Việc này không chỉ làm vòng 1 ngày càng nhỏ mà còn khiến đôi gò bồng đảo nhanh chóng lão hóa, chảy xệ sớm.
Muối, thức ăn nhanh
Theo một số nghiên cứu, đồ ăn nhanh và muối là thủ phạm chính khiến ngực xuống cấp. Nếu muối làm tăng chất lỏng khiến ngực khó chịu thì đồ ăn nhanh lại chứa hàm lượng mỡ rất cao, thúc đẩy nhanh quá trình tiết estrogen làm ngực chảy xệ nhanh hơn.
Mặc áo ngực khi ngủ
Thói quen mặc áo ngực khi ngủ của đa số chị em có tác hại rất xấu đến vòng 1. Việc này khiến vòng 1 dễ bị chèn ép, tắc nghẽn bạch huyết… việc này không chỉ thúc đẩy quá trình lão hóa của ngực mà còn làm tăng nguy cơ ung thư vú.
Ngoài những nguyên nhân trên thì việc chị em ngủ sai cách như nằm úp chèn ép ngực, vận động quá mạnh, tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh cũng khiến ngực chảy xệ nhanh chóng.