Thấy những dấu hiệu này trong ‘ngày đèn đỏ’, tuyệt đối đừng bỏ qua kẻo hối không kịp

Sống khỏe 15/05/2018 16:53

Bất kỳ hiện tượng nào khác lạ trong chu kỳ kinh nguyệt cũng có thể là triệu chứng cảnh báo tình trạng sức khỏe của bạn. Chính vì vậy, bạn tuyệt đối đừng chủ quan nếu thấy “ngày đèn đỏ” xuất hiện những dấu hiệu dưới đây.

Cơ thể của phụ nữ luôn rất nhạy cảm, nhất là trong chu kỳ kinh nguyệt. Bất kỳ hiện tượng nào khác lạ trong "ngày đèn đỏ" cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo những vấn đề sức khỏe bạn đang gặp phải.

Để bảo vệ sức khỏe sinh sản, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra càng sớm càng tốt nếu phát hiện ra những biểu hiện bất thường dưới đây:

Những dấu hiệu bất thường trong “ngày đèn đỏ” cảnh báo tình trạng sức khỏe

Chuột rút kéo dài

Chuột rút thường xuất hiện trong những ngày đầu của chu kỳ kinh nguyệt, khiến bạn cảm thấy đau nhức và mệt mỏi suốt cả ngày.

Nhiều chị em bị chuột rút trong “ngày đèn đỏ” thường bỏ qua hiện tượng này vì cho rằng nó rất đỗi bình thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài và ngày càng nặng hơn thì đây có thể là dấu hiệu của một số căn bệnh như viêm vùng chậu, u xơ cổ tử cung, mang thai ngoài tử cung...

Thấy những dấu hiệu này trong ‘ngày đèn đỏ’, tuyệt đối đừng bỏ qua kẻo hối không kịp - Ảnh 1
Đừng chủ quan trước hiện tượng chuột rút kéo dài trong chu kỳ kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Kinh nguyệt không đều

Nếu bạn gặp tình trạng lượng máu kinh nguyệt ra quá nhiều hay quá ít, thậm chí  kết thúc nhanh hơn bình thường thì đừng vội bỏ qua dấu hiệu này. Nguyên nhân khiến kinh nguyệt không đều có thể do căng thẳng quá mức, mất ngủ, rối loạn nội tiết tố… Nếu tình trạng này kéo dài, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra và xác định rõ nguyên nhân.

Máu kinh nguyệt bị loãng hoặc có màu đỏ xám

Bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt, máu thường sẽ có màu đỏ tươi, sau đó nhạt dần và chuyển về màu nâu hoặc đen khi gần kết thúc chu kỳ. Tuy nhiên, nếu máu kinh nguyệt có hiện tượng loãng hoặc màu đỏ xám đi kèm với mùi hôi khó chịu, thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn đang có nguy cơ bị thiếu máu hoặc thiếu dưỡng chất.

Thấy những dấu hiệu này trong ‘ngày đèn đỏ’, tuyệt đối đừng bỏ qua kẻo hối không kịp - Ảnh 2
Chú ý đến màu sắc kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Xuất hiện những khối máu kinh nguyệt dày và đặc

Cơ thể mất cân bằng nội tiết tố sẽ dẫn đến tình trạng lượng máu kinh nguyệt sản sinh nhiều hơn bình thường, đồng thời xuất hiện những khối máu dày và đặc. Hiện tượng này có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng âm đạo. Nếu tình trạng này xuất hiện liên tục trong các chu kỳ kinh nguyệt liên tiếp thì bạn cần chủ động đi khám phụ khoa để được chẩn đoán chính xác nhất.

Rong kinh

Chu kỳ kinh nguyệt ổn định sẽ kéo dài từ 4-6 ngày. Trong trường hợp nó kéo dài hơn 7 ngày và lượng máu tiết ra nhiều bất thường thì rất có thể bạn đang bị rong kinh.

Thấy những dấu hiệu này trong ‘ngày đèn đỏ’, tuyệt đối đừng bỏ qua kẻo hối không kịp - Ảnh 3
Rong kinh có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe bạn đang gặp phải - Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể mất cân bằng nội tiết tố, rối loạn tuyến giáp hoặc các bệnh về máu, nhiễm trùng âm đạo... là những nguyên nhân gây ra hiện tượng rong kinh. Tốt nhất bạn nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra cũng như bảo vệ sức khỏe sinh sản của bản thân.

Những việc bạn nên làm để kỳ kinh nguyệt trôi qua một cách an toàn và khỏe mạnh

Những việc bạn nên làm để kỳ kinh nguyệt trôi qua một cách an toàn và khỏe mạnh

Bạn có thể sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi kỳ kinh nguyệt "ghé thăm" nhờ những mẹo nhỏ sau.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu bất thường trong ngày đèn đỏ dấu hiệu trong chu kỳ kinh nguyệt chu kỳ kinh nguyệt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?