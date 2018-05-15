Thấy những dấu hiệu này trong ‘ngày đèn đỏ’, tuyệt đối đừng bỏ qua kẻo hối không kịp

Để bảo vệ sức khỏe sinh sản, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra càng sớm càng tốt nếu phát hiện ra những biểu hiện bất thường dưới đây:

Cơ thể của phụ nữ luôn rất nhạy cảm, nhất là trong chu kỳ kinh nguyệt . Bất kỳ hiện tượng nào khác lạ trong "ngày đèn đỏ" cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo những vấn đề sức khỏe bạn đang gặp phải.

Nhiều chị em bị chuột rút trong “ngày đèn đỏ” thường bỏ qua hiện tượng này vì cho rằng nó rất đỗi bình thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài và ngày càng nặng hơn thì đây có thể là dấu hiệu của một số căn bệnh như viêm vùng chậu, u xơ cổ tử cung, mang thai ngoài tử cung...

Chuột rút thường xuất hiện trong những ngày đầu của chu kỳ kinh nguyệt, khiến bạn cảm thấy đau nhức và mệt mỏi suốt cả ngày.

Đừng chủ quan trước hiện tượng chuột rút kéo dài trong chu kỳ kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Kinh nguyệt không đều

Nếu bạn gặp tình trạng lượng máu kinh nguyệt ra quá nhiều hay quá ít, thậm chí kết thúc nhanh hơn bình thường thì đừng vội bỏ qua dấu hiệu này. Nguyên nhân khiến kinh nguyệt không đều có thể do căng thẳng quá mức, mất ngủ, rối loạn nội tiết tố… Nếu tình trạng này kéo dài, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra và xác định rõ nguyên nhân.

Máu kinh nguyệt bị loãng hoặc có màu đỏ xám

Bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt, máu thường sẽ có màu đỏ tươi, sau đó nhạt dần và chuyển về màu nâu hoặc đen khi gần kết thúc chu kỳ. Tuy nhiên, nếu máu kinh nguyệt có hiện tượng loãng hoặc màu đỏ xám đi kèm với mùi hôi khó chịu, thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn đang có nguy cơ bị thiếu máu hoặc thiếu dưỡng chất.

Chú ý đến màu sắc kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Xuất hiện những khối máu kinh nguyệt dày và đặc

Cơ thể mất cân bằng nội tiết tố sẽ dẫn đến tình trạng lượng máu kinh nguyệt sản sinh nhiều hơn bình thường, đồng thời xuất hiện những khối máu dày và đặc. Hiện tượng này có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng âm đạo. Nếu tình trạng này xuất hiện liên tục trong các chu kỳ kinh nguyệt liên tiếp thì bạn cần chủ động đi khám phụ khoa để được chẩn đoán chính xác nhất.

Rong kinh

Chu kỳ kinh nguyệt ổn định sẽ kéo dài từ 4-6 ngày. Trong trường hợp nó kéo dài hơn 7 ngày và lượng máu tiết ra nhiều bất thường thì rất có thể bạn đang bị rong kinh.

Rong kinh có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe bạn đang gặp phải - Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể mất cân bằng nội tiết tố, rối loạn tuyến giáp hoặc các bệnh về máu, nhiễm trùng âm đạo... là những nguyên nhân gây ra hiện tượng rong kinh. Tốt nhất bạn nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra cũng như bảo vệ sức khỏe sinh sản của bản thân.