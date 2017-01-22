Có dấu hiệu này, bạn là người rất kém về 'chuyện ấy'

Theo gurl.com, dù đã quan hệ hay chưa, chắc chắn không ít lần bạn tự hỏi mình có kém về ' chuyện ấy ' hay không? Cảm giác nghi ngờ này xảy ra ngay cả khi bạn thấy đối tác có vẻ hài lòng (‘Chàng/nàng đang giả vờ vì không muốn làm tổn thương tình cảm của mình chăng?’) hoặc xa cách (‘Ôi trời chắc chàng/nàng nghĩ mình rất tệ). Thậm chí suy nghĩ này xảy ra trước khi quan hệ tình dục – có lẽ bạn không tin, nhưng một trong những điều khiến người ta sợ mất trinh là vì họ sợ rằng mình kém về ‘chuyện ấy’ trên giường. Tuy nhiên, đây là điều bình thường và thật khó tìm thấy ai hoàn toàn bảo đảm rằng mình luôn làm tốt 100% trên giường.

Sau đây là những dấu hiệu chắc chắn rằng bạn kém về ‘chuyện ấy’ và cách khắc phục được các chuyên gia tình dục đưa ra:

Như mọi thứ trên đời, cái gì cũng cần có thời gian. Bạn cần chút thời gian để biết nên làm gì để đối tác hài lòng. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu bạn cảm thấy mình đã làm tốt nhưng đối tác vẫn không hài lòng? Rất có thể bạn đang làm rất tệ nhưng đối tác không muốn nói ra vì sợ đụng chạm đến lòng tự trọng của bạn. Do đó, bạn cần nhận biết những dấu hiệu chứng tỏ bạn không làm tốt và tìm cách khắc phục.

Bạn quá bận tâm đến những gì đối tác cảm nhận

Bạn dành phần lớn thời gian khi sex để nghĩ xem đối tác đang cảm thấy thế nào. Dĩ nhiên, việc xem đối tác có hài lòng không là điều rất quan trọng, nhưng cần có sự cân bằng giữa việc cố làm họ thỏa mãn và việc bị ám ảnh quá mức. Nếu bạn cứ mải bận tâm đến việc họ có ‘lên đỉnh' không, có giả vờ cực khoái không hay có nghĩ đến ai khác không, vv bạn sẽ trở nên lo lắng, tổn thương và không hề cảm thấy vui vẻ.

Giải pháp: ngừng tập trung vào đối tác, hãy cố gắng thư giãn và thưởng thức cuộc ‘yêu’. Bạn không cần phải tuân theo bất cứ quy tắc nào khi sex, miễn vui là được. 'Chuyện ấy' chẳng thể vui nếu bạn bị ám ảnh quá mức. Hãy tỏ ra hơi ‘ích kỷ’ một chút và cố gắng giữ tâm trạng không lo lắng, nó sẽ khiến chuyện ‘yêu’ thú vị hơn nhiều.

Bạn chưa bao giờ thử tư thế nằm trên

Nhiều phụ nữ chưa bao giờ thử tư thế ở trên. Họ cảm thấy đó là tư thế dễ gây tổn thương, thậm chí một số người không biết nên làm gì. Điều này có thể không sao nếu chàng không yêu cầu. Nhưng nếu bạn từ chối khi chàng yêu cầu, đó có thể là vấn đề. Nam giới cực thích khi nàng nằm trên, theo nhiều nghiên cứu.

Giải pháp: Bạn nên thử tư thế này ít nhất 1 lần. Nếu không biết cách, bạn có thể tìm các lời khuyên trên mạng hoặc xem phim người lớn chẳng hạn. Đừng ngại yêu cầu sự giúp đỡ từ chàng thay vì giả vờ biết, nếu không nó có thể dẫn tới tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên, nếu bạn đã thử mà vẫn ghét, thế thì đừng miễn cưỡng.

Bạn cứ nhai đi nhai lại bài cũ

Bạn luôn thực hiện mãi ‘bài cũ’ vì bạn biết nó có thể đem lại khoái cảm cho cả hai. Tuy nhiên, dù có thể ‘lên đỉnh’ song bạn cần biết rằng chuyện 'yêu' có thể trở nên nhàm chán nếu cứ lặp đi lặp lại mãi những gì quen thuộc. Mặc dù tư thế doggy style có thể giúp cả hai cực khoái, nhưng vẫn còn nhiều tư thế khác có thể làm được điều này.

Giải pháp: Cần thử một số điều mới mẻ trên giường. Điều này không có nghĩa là bạn phải làm những điều điên rồ hoặc nguy hiểm. Nó có thể là những thứ đơn giản như 1 tư thế mới cho mỗi cuộc yêu chẳng hạn. Bạn cũng có thể thay đổi môi trường, chẳng hạn ở 1 căn phòng khác thay vì phòng ngủ. Chỉ cần làm một điều gì đó mới mẻ cho dù nhỏ cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn.

Bạn chưa bao giờ ‘lên đỉnh’

Mặc dù sex không chỉ nhằm đạt cực khoái, song nếu bạn chưa bao giờ lên đỉnh khi ‘yêu’, thế thì cần xem lại. Vấn đề có thể nằm ở bạn hoặc đối tác. Sex là chuyện của 2 người, vì thế chỉ 1 người ‘lên đỉnh’ thì không thú vị chút nào cả.

Giải pháp: Hãy tập trung và thử điều gì đó mới. Nhiều phụ nữ thấy khó đạt cực khoái qua giao hợp. Nếu thế, bạn có thể thử oral sex hoặc kích thích bằng tay. Bạn cần biết điều gì giúp bạn ‘lên đỉnh’ và chia sẻ với đối tác để họ giúp bạn.

Không hề dạo đầu – hoặc rất ngắn ngủi

Bạn nhảy ngay tới màn chính mà không làm bất cứ gì cả. Đôi khi chuyện này rất thú vị và phấn khích, nhưng nếu bạn thường xuyên sex với đối tác, thế thì cần phải có màn dạo đầu. Điều này giúp cả hai cảm thấy vui và giúp chuyện ấy thăng hoa hơn.

Giải pháp: Không cần phải dạo đầu quá lâu, nhưng cần đủ để cả hai cảm thấy hưng phấn và sẵn sàng cho màn chính.

Quá im lặng

Bạn hầu như không phát ra âm thanh nào khi sex và nằm im lặng như khúc gỗ. Mặc dù đôi khi điều này là cần thiết – chẳng hạn không muốn bị phát hiện – nhưng bạn cần phải tạo ra tiếng ồn khi sex. Khi được hỏi điều gì khiến nam giới không thích ở bạn gái trên giường, phần lớn mày râu cho biết im lặng là điều khiến họ ghét nhất. Làm sao bạn có thể cảm thấy vui khi đối tác hoàn toàn im lặng?

Giải pháp: Hãy bắt đầu với âm thanh rên rỉ nhỏ. Bạn không cần đóng vai diễn viên phim khiêu dâm hoặc la hét những câu mà bạn không thích. Chỉ cần nói những câu đơn giản như ‘vâng’, ‘đúng rồi’, ‘nữa đi’, vv, đối tác sẽ cực kỳ phấn khích.

Bạn khăng khăng tắt đèn hoặc mặc áo

Bạn cảm thấy tự ti về vóc dáng của mình, vì thế bạn yêu cầu tắt đèn hoặc vẫn mặc áo. Nếu bạn luôn nghĩ về hình thể của mình, bạn không thể tận hưởng cuộc ‘yêu’, và đối tác sẽ không cảm thấy hài lòng.

Giải pháp: Hãy cố gắng thả lỏng. Đối tác quan hệ với bạn vì họ thấy bạn hấp dẫn. Họ muốn bạn cởi mở và phóng khoáng hơn trên giường.

Bạn không bao giờ chủ động

Bạn luôn chờ đối tác chủ động vì bạn không muốn họ nghĩ rằng bạn khát sex. Mặc dù điều này không có gì sai, song đôi khi bạn cần phải ra tay trước. Hoàn toàn thụ động sẽ khiến họ nghĩ bạn không thích 'yêu'.

Giải pháp: Bạn cần chủ động, chẳng hạn gửi tin nhắn khêu gợi, hoặc 1 nụ hôn, hoặc có thể bạo dạn hơn và nói: ‘Em muốn sex với anh’.

Bạn chưa bao giờ hỏi đối tác muốn gì

Bạn cho rằng mình hiểu những gì đối tác muốn, hoặc họ sẽ nói nếu muốn gì đó, vì thế bạn chẳng bao giờ hỏi. Điều này sẽ khiến chàng/nàng nghĩ rằng bạn ích kỷ, không quan tâm tới những gì họ muốn.

Giải pháp: hãy nói chuyện nhiều hơn. Bạn có thể nói: ‘Em muốn anh làm gì lúc này?’ hoặc nếu đang thử tư thế mới, bạn có thể hỏi ‘em có thích không?’. Hoặc sau khi sex, bạn có thể hỏi nàng: ‘Em muốn thử tư thế nào vào lần tới?’.

Bạn không bao giờ nói ra mong muốn của mình

Bạn chưa bao giờ nói ra điều mình thích mặc dù bạn không thỏa mãn. Điều này sẽ khiến đối tác nghĩ bạn đang hài lòng với những gì hiện có.

Giải pháp: Nếu đối tác làm gì đó mà bạn không thích, bạn có thể nói một cách bóng gió rằng: ‘Em thích khi anh làm điều này/điều kia, anh có thể làm lại không?’.

Chúc bạn sống khỏe.