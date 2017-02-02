Thấy dấu hiệu này, bạn cần phải xổ giun ngay lập tức

Sống khỏe 02/02/2017 10:28

Làm cách nào để biết bụng bạn có giun sán? Sau đây là một số dấu hiệu nhận biết giun sán đang làm tổ trong bụng, theo Boldsky.

Giun sán là những sinh vật ký sinh trong cơ thể vật chủ để sinh tồn. Có rất nhiều loại giun sán khác nhau. Giun móc, giun đũa, giun kim, giun tròn, sán xơ mít, vv thường sống trong ruột và giành lấy dinh dưỡng của bạn. Nếu cơ thể bạn có giun, phần lớn dưỡng chất bạn hấp thụ hàng ngày đã bị những loài sinh vật đáng ghét này lấy đi.

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Cách nhận biết bạn đang nhiễm giun sán - Ảnh minh họa: Internet

Một số loại thậm chí có thể ăn hồng huyết cầu của bạn. Điều kiện vệ sinh kém, ăn thực phẩm nhiễm độc hoặc sống ở khu vực bị nhiễm giun sán là những nguyên nhân khiến chúng sinh sôi trong cơ thể. Nhiễm giun sán khiến bạn gặp nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong.

Khi trú ngụ bên trong cơ thể, giun sán sẽ giành lấy dinh dưỡng của cơ thể, dần dần bạn có thể bị giảm cân, căng thẳng cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác. Giải pháp tốt nhất là xổ giun theo định kỳ. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần biết cách nhận ra những dấu hiệu cơ thể đang có giun sán để có giải pháp phù hợp.

Sau đây là một số dấu hiệu bạn đang bị nhiễm giun sán cần chú ý ngay lập tức:

Đầy hơi, táo bón, tiêu chảy không rõ nguyên nhân

Nếu bạn hay bị đầy hơi, táo bón, tiêu chảy hay nhu động ruột kích thích mà không có lí do rõ ràng, đây có thể là 1 dấu hiệu bạn đang bị nhiễm giun san.

Thèm ăn hoặc chán ăn

Nếu bạn thường xuyên thèm ăn hoặc chán ăn mà không có nguyên nhân y tế khác, thế thì đó có thể là triệu chứng nhiễm giun sán.

Khó ngủ

Nếu bạn khó ngủ và cảm thấy trầm cảm và lo lắng không rõ nguyên nhân, giun sán có thể là lí do gây ra tình trạng này.

Mệt mỏi, đau khắp toàn thân

Trong một số trường hợp, bạn có thể bị mệt mỏi, đau khắp toàn thân và đau cơ hoặc đau khớp nếu có giun sán trong người.

Ngộ độc hoặc tiêu chảy

Bạn đã từng đi du lịch và ăn thực phẩm ở đó, sau đó bị ngộ độc thực phẩm và tiêu chảy. Nó có thể là dấu hiệu bạn bị nhiễm giun sán.

Các vấn đề về da

Khi giun sán làm ổ trong cơ thể, bạn có thể gặp các vấn đề về da như chàm, phát ban, nổi mẩn ngứa. Chúng có thể xảy ra mà không có nguyên nhân rõ ràng nào.

Thấy dấu hiệu này, bạn cần phải xổ giun ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Boldsky

Thiếu máu

Giun sán có thể gây thiếu máu/thiếu sắt cho người bệnh. Nguyên nhân là do một số loài có thể ăn tế bào hồng huyết cầu của bạn.

Đi ngoài ra máu, hay buồn nôn

Giun sán thậm chí có thể giết chết ham muốn tình dục, khiến bạn đi phân có lẫn máu và khiến bạn thường xuyên cảm thấy buồn nôn. Nếu thấy những triệu chứng này, bạn cần đi khám để bác sĩ xổ giun cho bạn.

Hãy lưu ý vì sức khỏe nhé.

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