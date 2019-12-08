'Thần dược' cho người mất ngủ: 2 loại nước uống dễ làm giúp bạn ngủ một mạch tới sáng

Nếu bạn đang gặp tình trạng khó ngủ kéo dài, hãy thử 2 loại nước uống dễ làm này. Chúng có thể trị mất ngủ cực kỳ hiệu quả.

Theo nghiên cứu, mỗi ngày bạn phải ngủ ít nhất 8 tiếng thì mới đủ sức khỏe để làm việc và sinh hoạt. Trong khi đó, những người mắc bệnh mất ngủ luôn ở trong trạng thái mệt mỏi, thiếu sức sống. Không ít người phải sử dụng thuốc để có thể ngủ được. Tuy nhiên, về lâu dài điều này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn.

Mật ong và tinh bột nghệ đã quá quen thuộc đối với nhiều người bởi những công dụng như: chữa bệnh dạ dày, làm đẹp da, tốt cho tiêu hóa... Tuy nhiên, uống mật ong pha với nghệ vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ còn có một công dụng trị mất ngủ, giúp bạn ngủ ngon hơn.

Mật ong pha nghệ có rất nhiều công dụng - Ảnh minh họa: Internet

Cách pha mật ong với nghệ cũng rất đơn giản: chọn loại mật ong chuẩn không phải loại mật mía; tinh bột nghệ cũng phải chọn loại tinh chất, nếu bột nghệ còn tạp chất sẽ làm giảm công dụng.

Mỗi tối trước khi đi ngủ 30 phút, bạn chỉ cần pha 2 thìa tinh bột nghệ cộng 1 thìa mật ong cùng với nước ấm rồi uống. Ly nước này sẽ giúp điều hòa cơ thể, tinh thần minh mẫn và ngủ sâu giấc hơn.

2. Sữa nóng

Sữa nóng ở đây có thể từ các loại sữa hộp, pha đặc một chút cùng với nước nóng và uống trước khi đi ngủ 30 phút, giúp điều trị mất ngủ rất tốt.

Uống sữa nóng vào mỗi tối có thể giúp bạn dễ ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, những người đang bị béo phì không nên áp dụng cách này vì uống sữa đặc sẽ làm tăng cân.

Ngoài ra, sữa nóng còn có tác dụng rất tốt với các mẹ sau sinh mắc chứng mất ngủ hoặc bị mất sữa. Uống 1 cốc sữa nóng trước khi cho con bú hoặc trước khi đi ngủ sẽ giúp sữa mẹ ra nhiều hơn và điều hòa giấc ngủ cho mẹ sau sinh.

Mất ngủ lâu năm khiến bạn mỏi mệt, giảm sút sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Những đối tượng dễ bị mất ngủ

Hầu hết những người bị mắc chứng mất ngủ đều gặp stress trong công việc, cuộc sống dẫn đến việc phải suy nghĩ quá nhiều, tâm lý bất ổn... đó là những nguyên nhân của bệnh mất ngủ kéo dài.

Các mẹ bỉm sữa sau sinh cũng thường xuyên bị mất ngủ do trong nhà có thêm thành viên mới, giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn. Khi tình trạng ngủ ngày cày đêm thường xuyên diễn ra cũng dẫn đến việc bị mất ngủ kinh niên.

Những trường hợp không nên uống mật ong pha nghệ và sữa nóng

- Người không nên uống mật ong pha nghệ

+ Đối với những người gặp vấn đề về máu thì không được uống nghệ, vì nghệ làm ngăn chặn quá trình đông máu rất có hại đối với sức khỏe.

+ Những người hay bị nóng gan cũng không nên uống nước mật ong pha nghệ, nếu uống quá nhiều sẽ dễ bị lên mụn nhiều, gây ra táo bón.

- Người không nên uống sữa nóng

+ Những người có dấu hiệu hoặc tiền sử về tiểu đường thì không nên uống sữa nóng vì sẽ khiến cho bệnh nặng hơn.

+ Người mắc bệnh béo phì cũng hạn chế hoặc tốt nhất là không nên uống sữa nóng bởi có thể làm tăng cân, làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngoài 2 loại nước uống mật ong tinh bột nghệ và sữa đặc nóng, nếu muốn có giấc ngủ ngon hơn bạn có thể ngâm chân vào nước nóng trước khi ngủ 30 phút, giúp lưu thông mạch máu và ngủ sâu giấc.

Nên lựa chọn ăn những loại thực phẩm dễ tiêu hóa vào buổi tối để không gây đầy bụng, khó chịu giúp bạn dễ ngủ hơn và quan trọng nhất là phải luôn giữ tâm lý thoải mái, vui vẻ, không suy nghĩ quá nhiều.