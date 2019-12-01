Bác sĩ khuyên 8 NÊN trước khi lên giường để có giấc ngủ ngon buổi tối, thức dậy khỏe khoắn vào buổi sáng

Ban đêm là khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, giúp chúng ta quên đi những căng thẳng, mệt mỏi hàng ngày. Theo các bác sĩ, để có được giấc ngủ ngon , thức dậy khỏe khoắn vào sáng hôm sau, đây là những điều nên làm trước khi đi ngủ mỗi tối.

Cuối ngày là khoảng thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Việc kiểm tra các email liên quan đến công việc là điều không nên làm trước khi đi ngủ. Bởi điều đó sẽ khiến cho đầu óc của bạn căng thẳng, mệt mỏi. Hãy dành thời gian thư giãn thay vì vẫn lo lắng cho công việc.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc đi dạo vào buổi tối làm tăng khả năng sáng tạo. Bạn nên dành ra khoảng 20 phút để tản bộ trước khi đi ngủ bởi đây là lúc tâm trạng được thư giãn. Đây là thói quen có lợi cho sức khỏe.

3. Tắm nước ấm

Tắm nước ấm giúp ngủ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy kết thúc một ngày làm việc căng thẳng bằng cách tắm nước ấm. Điều này giúp giảm căng thẳng mệt mỏi hiệu quả và giúp bạn ngủ ngon hơn.

4. Tránh uống cafe, đồ uống có cồn, chocolate

Trước khi đi ngủ bạn không nên uống cafe hay bất cứ một loại đồ uống có cồn nào để có được giấc ngủ ngon. Ngoài ra, nên hạn chế ăn chocolate bởi thực phẩm này có chứa caffeine không tốt cho giấc ngủ.

5. Đọc sách trước ngủ

Nên đọc vài trang sách trước khi đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Thói quen đọc sách trước khi ngủ giúp tâm trí của bạn được thư giãn. Đọc sách không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp bạn học hỏi thêm được rất nhiều điều bổ ích. Hãy chọn những cuốn sách yêu thích để đọc, giúp bạn vui vẻ và việc đọc sách có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bạn chỉ nên đọc vài trang rồi đi ngủ kẻo phản tác dụng.

6. Tắt bớt đèn vào buổi tối

Bạn không nên bật đèn quá sáng trước khi đi ngủ. Theo nghiên cứu, mức ánh sáng thấp giúp tăng sản xuất melatonin. Đây là một loại hooc-môn giúp bạn dễ ngủ và ngủ sâu giấc hơn.

7. Tắt điện thoại

Trước khi đi ngủ bạn nên tắt điện thoại - Ảnh minh họa: Internet

Dẫu biết rằng điện thoại di động là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người, nhưng trước khi đi ngủ bạn nên tắt điện thoại.

Khoảng thời gian ban đêm không phải là thời điểm lý tưởng để bạn nói chuyện phiếm với bạn bè hoặc lướt mạng. Bạn cũng có thể điều chỉnh điện thoại về chế độ im lặng để tránh bị các cuộc gọi hoặc tin nhắn làm phiền khi đang ngủ.

8. Đi ngủ đúng giờ

Điều nên làm trước khi đi ngủ cuối cùng đó là thiết lập thói quen đi ngủ đúng giờ. Bạn cần duy trì thói quen đó để có được giấc ngủ sâu hơn.