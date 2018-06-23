Tất tần tật những điều cần ghi nhớ về căn bệnh vảy nến mà ca sĩ Tuấn Hưng phải chịu đựng suốt thời gian qua

Sống khỏe 23/06/2018 14:06

Vảy nến là một bệnh về da mọi lứa tuổi đều có thể mắc phải và gây ra nhiều khó chịu. Để phòng ngừa và điều trị hiệu quả, bạn cần ghi nhớ một số điều về căn bệnh quái ác này.

Mới đây, nam ca sĩ Tuấn Hưng đã khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi chia sẻ hình ảnh mình bị vảy nến khắp cả người.

Tất tần tật những điều cần ghi nhớ về căn bệnh vảy nến mà ca sĩ Tuấn Hưng phải chịu đựng suốt thời gian qua - Ảnh 1
Hình ảnh Tuấn Hưng chia sẻ về căn bệnh vảy nến khiến khán giả sợ hãi - Ảnh minh họa: Internet

Trên Facebook cá nhân, nam ca sĩ cho biết mình bị vảy nến đã gần 1 tháng và căn bệnh khiến anh như phát điên bởi cảm giác ngứa ngáy. Khắp cơ thể xuất hiện mảng đỏ sưng tấy, nhiều đến mức không thể che chắn được. Điều này khiến nam ca sĩ vô cùng mất tự tin trong giao tiếp thậm chí có lúc buồn đến mức bị stress.

Tất tần tật những điều cần ghi nhớ về căn bệnh vảy nến mà ca sĩ Tuấn Hưng phải chịu đựng suốt thời gian qua - Ảnh 2
Vảy nến nổi nhiều ở da đầu của nam ca sĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị theo sự hướng dẫn của bác sĩ tình trạng bệnh của giọng ca Nắm lấy tay anh đã thuyên giảm đến 70%.

Sau khi nhìn những hình ảnh bị vảy nến của Tuấn Hưng, nhiều người không khỏi lo sợ về căn bệnh này. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể tránh được chứng bệnh về da này nếu ghi nhớ những điều sau đây.

Những điều cần biết để phòng tránh bệnh vảy nến

Nguyên nhân gây bệnh

Nguyên nhân thật sự của vảy nến vẫn chưa rõ nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy vảy nến có liên quan đến gen và rối loạn miễn dịch ở cơ thể người bệnh, từ đó dẫn đến các tế bào da tăng sinh rất nhanh và bất thường.

Mọi lứa tuổi đều có thể bị vảy nến tuy nhiên, bệnh thường khởi phát trong khoảng từ 15 – 30 tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh vảy nến là như nhau ở nam và nữ.

Ngoài ra, còn có một số yếu tố khác cũng góp phần thúc đẩy bệnh phát triển nhanh và nghiêm trọng hơn mà bạn cần chú ý. Các yếu tố đó gồm có:

- Stress: Buồn phiền, lo lắng, giận dữ, căng thẳng thường dễ làm bệnh vảy nến bùng phát và nặng hơn.

Tất tần tật những điều cần ghi nhớ về căn bệnh vảy nến mà ca sĩ Tuấn Hưng phải chịu đựng suốt thời gian qua - Ảnh 3
Lo lắng, stress là một trong những yếu tố khiến bệnh khởi phát - Ảnh minh họa: Internet

- Thời tiết: Thời tiết lạnh và khô dễ gây bùng phát bệnh vảy nến. Đặc biệt, bệnh thường bùng phát mạnh vào những ngày hè bởi vảy nến nhạy cảm với ánh nắng.

- Chấn thương: Vảy nến có thể xuất hiện ở những vùng da bị tổn thương thậm chí cả những vết trầy xước rất nhỏ.

- Thuốc: Một số loại thuốc trị bệnh có thể khởi phát hoặc làm bệnh nặng hơn như thuốc chữa cao huyết áp, tiểu đường...

- Rượu và thuốc lá: Là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng vảy nến nghiêm trọng hơn.

Dấu hiệu bệnh

Vảy nến thường biểu hiện dưới dạng những mảng màu đỏ, tróc vảy ở bề mặt. Chúng có thể xuấy hiện bất kỳ nơi nào trên cơ thể nhưng thường gặp nhất là da đầu, cùi chỏ, đầu gối, bắp chân. Người mắc bệnh vảy nến thường không ngứa, tuy nhiên một số trường hợp có thể cảm thấy ngứa, châm chích và bỏng rát vô cùng khó chịu.

Tất tần tật những điều cần ghi nhớ về căn bệnh vảy nến mà ca sĩ Tuấn Hưng phải chịu đựng suốt thời gian qua - Ảnh 4
Những mảng đỏ tróc vảy trên bề mặt là dấu hiệu phổ biến của bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Những trường hợp nặng, người bệnh có thể xuất hiện nhiều mụn mủ hoặc đỏ da toàn bộ cơ thể. Nếu không kịp thời điều trị có thể dẫn đến nhiễm trùng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Vảy nến không gây chết người nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Do đó, bạn cần ghi nhớ những điều nói trên để có cách phòng ngừa và điều trị bệnh hiệu quả nhất.

Chúc bạn luôn vui và khỏe mạnh nhé!

Đỏ mắt mong chờ một hành động của Hà Hồ đối với em bé bị vảy nến da trăn

Đỏ mắt mong chờ một hành động của Hà Hồ đối với em bé bị vảy nến da trăn

Sau khi Lam Trường đến thăm hỏi và giúp đỡ em bé bị vảy nến da trăn, dân mạng thắc mắc vì sao Hà Hồ vẫn chưa hành động.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh vảy nến Tuấn Hưng bị vảy nến

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 7 giờ 9 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 7 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?