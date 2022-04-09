Chảy máu sau khi mãn kinh có thể xuất phát từ vùng da bên ngoài âm đạo, cổ tử cung hoặc tử cung. Đôi khi nó có thể xuất phát từ bàng quang hoặc trực tràng nhưng có vẻ như chủ yếu là ở âm đạo. Tuy nhiên, thông thường nhất, chảy máu sau mãn kinh bắt đầu trong tử cung và thường là do:

Dawn Martin-Herring, một bác sĩ thuộc bệnh viện University Medicine North ở Tucson cho biết: "Nhiều tình trạng khác nhau có thể gây ra hiện tượng chảy máu này và hầu hết chúng đều có thể được điều trị dễ dàng".

Mọi người thường lo lắng về nó là dấu hiệu của bệnh ung thư, nhưng phần lớn phụ nữ không bị ung thư. Nhưng điều quan trọng là phải đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để được chẩn đoán và điều trị. Bạn hãy nhớ rằng vẫn có khả năng bị ung thư cổ tử cung sau khi mãn kinh.

Trong ba năm đầu của thời kỳ mãn kinh, khoảng 5 đến 10% khả năng bạn sẽ bị chảy máu âm đạo . Chảy máu ít xảy ra hơn ở phụ nữ trên ba năm sau khi mãn kinh.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ cũng bị chảy máu bất thường trước khi họ đến tuổi mãn kinh. Những thay đổi nội tiết tố bắt đầu vào cuối độ tuổi 30 của bạn đôi khi có thể gây ra hiện tượng ra máu không đều hoặc bất thường. Ngay cả khi bạn chưa đến tuổi mãn kinh hay một năm không có kinh hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của bạn nếu bạn lo lắng về chảy máu âm đạo.

Đừng bao giờ cho rằng nếu bạn đã khám vùng chậu gần đây, bạn không cần phải khám để tìm ra máu trong thời kỳ mãn kinh. Chúng ta không thể nhìn thấy mọi thứ khi khám vùng chậu, cũng như không thể cảm nhận rõ được buồng trứng. Các triệu chứng mới đáng để bạn đến gặp bác sĩ để xác định xem liệu bạn có cần xét nghiệm hoặc kiểm tra thêm hay không.

Làm thế nào để bác sĩ có thể chẩn đoán ra tình trạng máu sau mãn kinh?

Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ sẽ muốn kiểm tra âm đạo và vùng da bên ngoài âm đạo. Bạn có thể sẽ được siêu âm vùng chậu, nơi một cây đũa siêu âm được đặt bên trong âm đạo để có cái nhìn cận cảnh về buồng trứng và tử cung.

Sau khi siêu âm, bác sĩ có thể đề nghị sinh thiết niêm mạc tử cung hoặc một thủ thuật sử dụng một camera nhỏ để quan sát bên trong tử cung để xem có điều gì bất thường hay không.

Làm thế nào để điều trị chứng chảy máu sau mãn kinh?

Tiến sĩ Martin-Herring cho biết: "Tùy thuộc vào nguyên nhân gây chảy máu, các phương pháp điều trị phổ biến nhất sẽ là hormone, kháng sinh hoặc phẫu thuật".

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời kỳ mãn kinh, da âm đạo của bạn mỏng hơn và có thể chảy máu dễ dàng hơn. Điều đó có thể được điều trị bằng estrogen âm đạo. Những thay đổi trong vi khuẩn tự nhiên có thể gây ra nhiễm trùng, có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Chảy máu xuất phát từ tử cung có thể được điều trị bằng liệu pháp progesterone hoặc phẫu thuật để loại bỏ các polyp bên trong tử cung hoặc cắt bỏ toàn bộ tử cung (gọi là cắt bỏ tử cung).

Không hiếm phụ nữ bị chảy máu âm đạo sau khi mãn kinh, đặc biệt là trong ba năm đầu. Nếu bạn bị chảy máu sau mãn kinh, hãy nói chuyện với bác sĩ để bạn có thể tìm ra nguyên nhân và được điều trị phù hợp.

Theo Banner Health