Tuy nhiên, triệu chứng ợ nóng hoặc khó nuốt kéo dài có thể là dấu hiệu sớm của 3 loại ung thư gồm: ung thư thực quản, ung thư dạ dày và ung thư tuyến tụy.

Sau khi ăn, một số người thường gặp tình trạng ợ chua, ợ nóng do axit trong dạ dày trào ngược lên thực quản. Nhiều người cho rằng đây là triệu chứng bình thường nên rất dễ chủ quan.

Tổ chức Y tế Public Health England (Anh) khuyến cáo tất cả mọi người nên đến bệnh viện kiểm tra nếu có triệu chứng ợ nóng hoặc khó nuốt kéo dài từ 3 tuần trở lên.

Một trong những nguyên nhân của ung thư thực quản có thể là do trào ngược axit mạn tính.

Ở giai đoạn đầu bệnh thường rất khó phát hiện vì chưa có nhiều dấu hiệu cụ thể. Chúng ta thường dễ nhầm lẫn bệnh với một số triệu chứng như khó nuốt và ợ nóng.

Tổ chức Public Health England đã tiến hành một cuộc khảo sát vào năm 2015, kết quả có đến 59% số người trả lời không biết chứng ợ nóng có thể là dấu hiệu của ung thư thực quản.

Ung thư dạ dày

Thói quen ăn uống hoặc đột biến ADN ngẫu nhiên chính là một trong những nguyên nhân gây ung thư dạ dày.

Theo Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas (Mỹ), ợ nóng, khó tiêu và một số triệu chứng khó chịu ở ruột có thể là những dấu hiệu sớm của bệnh ung thư dạ dày.

Ung thư tuyến tụy

Ung thư tuyến tụy thuộc top những bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao nhất. Nguyên nhân là do căn bệnh này thường phát triển một cách thầm lặng mà chẳng có bất kỳ dấu hiệu cụ thể nào.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp bệnh có thể xuất hiện những triệu chứng như ợ nóng, khó tiêu, buồn nôn…ở giai đoạn sớm.

Bác sĩ Dianne Dobson, chuyên gia về ung thư tuyến tụy tại Bệnh viện Ung thư tụy Anh cho biết tiêu chảy, ợ nóng, khó tiêu có thể là dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư tuyến tụy. Nếu phát hiện sớm những dấu hiệu của bệnh sẽ giúp tăng cơ hội chữa trị thành công.