Để ngăn ngừa ung thư ruột , bạn có thể lựa chọn những thực phẩm giúp chống lại căn bệnh này. Một số loại thực phẩm có nhiều chất chống viêm, các hợp chất chống oxy hoá sẽ làm giảm nguy cơ ung thư ruột.

Khi bộ máy tiêu hóa gặp vấn đề, đa phần các khối u sẽ dễ phát triển ở ruột kết và trực tràng (ruột kết và trực tràng đều là những bộ phận của ruột già). Ung thư ruột là tên gọi chung của ung thư ruột kết và ung thư trực tràng. Bệnh phát triển khá nhanh, nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong.

Dưới đây là những thực phẩm giàu dinh dưỡng giúp ngăn ngừa ung thư ruột, bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày:

Gạo nâu là loại gạo lứt có màu nâu (khác với gạo lứt có màu đỏ hoặc đen). Đây là thực phẩm giàu selen, một loại chất đã được chứng minh là có tác dụng giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Gạo nâu còn chứa hàm lượng chất xơ cao giúp ngăn cản sự phát triển của tế bào ung thư.

Ngô (bắp) tím

Một hợp chất có trong ngô gọi là inositol hexaphosphate sẽ giúp ngăn ngừa sự phát triển của ung thư ruột.

Ở Manila (Philippines), ngô tím còn là một phương pháp để chữa bệnh ung thư ruột kết. Sự kết hợp giữa anthocyanin, vitamin C, E cùng hàm lượng ôxy hóa cao có trong ngô tím giúp bảo vệ, ngăn chặn khối u, tiêu diệt tế bào ung thư.

Đậu phộng

Ăn đậu phộng 3 lần/tuần sẽ làm giảm 33% nguy cơ ung thư ruột. Đậu phộng chứa nhiều chất xơ làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày, ruột kết, phổi và các loại ung thư khác.

Gừng

Một nghiên cứu cho thấy việc bổ sung gừng vào thực đơn hàng ngày liên tục trong khoảng 1 tháng sẽ làm giảm 28% nguy cơ viêm đại tràng. Đây cũng là một trong những loại thực phẩm hàng đầu giúp điều trị ung thư ruột.

Cá hồi

Cơ thể thiếu vitamin D cũng là nguyên nhân dẫn đến ung thư ruột già. Cá hồi có thể cung cấp hàm lượng cao vitamin D cần thiết cho cơ thể. Cá hồi còn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, rất tốt cho trí não, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, giúp phục hồi làn da.