Ngoài ra, một số đồ dùng khi đặt trong phòng tắm rất dễ bị hỏng. Dưới đây là những vật dụng bạn không nên để trong phòng tắm:

Phòng tắm là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Chính vì vậy, nếu đặt những vật dụng này trong phòng tắm thì rất dễ bị nhiễm khuẩn, khi sử dụng sẽ cực hại cho sức khỏe .

Nhiều người sẽ rất ngạc nhiên khi biết không nên để bàn chải đánh răng trong phòng tắm. Nguyên nhân là do không khí ẩm thấp tại nơi này sẽ khiến bàn chải của bạn trở thành nơi sinh sôi và phát triển các loại vi khuẩn, đặc biệt là khi bàn chải không có nắp đậy.

Tốt nhất bạn nên để bàn chải ở phòng ngủ hoặc một nơi thoáng mát gần phòng tắm, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng. Sau 3 tháng, bạn nên thay bàn chải mới.

Mỹ phẩm

Nhiều chị em thường có thói quen đặt đồ trang điểm và các loại kem dưỡng da trong phòng tắm để tiện làm đẹp vào buổi sáng và tối. Tuy nhiên, đây là nơi có nhiệt độ và độ ẩm không phù hợp để cất giữ mỹ phẩm, khiến chúng nhanh hư hơn.

Khi sử dụng những loại mỹ phẩm đã bị hư hỏng, làn da của bạn có thể gặp vấn đề như bị kích ứng, ngứa… , nhất là với những người có làn da nhạy cảm.

Khăn

Khăn mặt, khăn tắm… là những đồ vật không nên để trong phòng tắm. Nguyên nhân là sau khi sử dụng, khăn sẽ ẩm ướt. Nếu để trong môi trường có nhiệt độ thấp chúng sẽ bốc mùi khó chịu, vi khuẩn nhanh sinh sôi và phát triển. Sử dụng khăn nhiễm khuẩn có thể gây các vấn đề về da và bệnh đường hô hấp.

Tốt nhất là bạn nên để khăn ở nơi khô thoáng, sau mỗi lần sử dụng nên phơi khô để bảo vệ làn da và sức khỏe.

Dao cạo râu

Đây là đồ vật thường được cánh mày râu để trong phòng tắm. Tuy nhiên, dao cạo râu khi để trong môi trường ẩm ướt sẽ bị oxy hóa rất nhanh khiến lưỡi dao gỉ sét. Điều này sẽ khiến bạn phải thay dao cạo râu liên tục.

Nước hoa

Độ ẩm trong phòng tắm sẽ làm nước hoa đẩy nhanh tốc độ oxy hóa và bay mùi rất nhanh. Tốt nhất bạn nên cất nước hoa trong phòng ngủ, nơi thoáng mát.