Phụ nữ U30 phải học ngay những bí quyết này của người Nhật để giữ cho làn da trẻ đẹp hơn tuổi thật

Sống khỏe 07/11/2018 11:26

Phụ nữ Nhật luôn có những bí quyết riêng để giữ cho làn da luôn trẻ đẹp, mịn màng và trắng hồng như gái đôi mươi. Nếu muốn sở hữu vẻ đẹp bất chấp tuổi tác, chị em đừng bỏ qua những cách chăm sóc da cực đơn giản này nhé!

Làn da sẽ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa khi bước vào độ tuổi U30. Để làm chậm quá trình này cũng như giữ cho làn da luôn mịn màng, tươi trẻ thì bạn đừng bỏ qua những bí quyết chăm sóc da cực đơn giản dưới đây của phụ nữ Nhật.

Những bí quyết duy trì làn da luôn khỏe đẹp của người Nhật

Không trang điểm quá đậm

Phụ nữ Nhật thường lựa chọn phong cách trang điểm tự nhiên, nhẹ nhàng, càng đơn giản càng tốt và không bao giờ trang điểm quá dày. Điều này có thể giúp cho làn da được nghỉ ngơi, tránh tình trạng bít tắc lỗ chân lông và gây mụn.

Phụ nữ U30 phải học ngay những bí quyết này của người Nhật để giữ cho làn da trẻ đẹp hơn tuổi thật - Ảnh 1
Phụ nữ Nhật thường lựa chọn phong cách trang điểm tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên mát xa da mặt

Mỗi ngày, phụ nữ Nhật đều dành ít nhất vài phút thực hiện các bước mát xa mặt để thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng độ đàn hồi trên da, từ đó giúp làn da của họ luôn săn chắc, khỏe mạnh.

Ngoài ra, việc thường xuyên mát xa, kéo căng cơ mặt còn giúp giảm mỡ thừa vùng cằm, mang lại cho bạn khuôn mặt V-line thon gọn và giảm sự hình thành nếp nhăn hiệu quả.

Phụ nữ U30 phải học ngay những bí quyết này của người Nhật để giữ cho làn da trẻ đẹp hơn tuổi thật - Ảnh 2
Luôn mát xa da mặt mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Luôn tẩy trang sạch trước khi đi ngủ

Nếu muốn ngăn ngừa lão hóa da, tẩy trang là bước chăm sóc da vô cùng quan trọng. Đây cũng là nguyên tắc cơ bản để các cô nàng người Nhật sở hữu làn da tươi trẻ, mịn màng.

Đừng nghĩ rằng bạn chỉ cần tẩy trang khi make-up, dù bạn có trang điểm hay không thì vẫn cần thực hiện bước này. Duy trì thói quen tẩy trang và làm sạch da mặt trước khi đi ngủ sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn trên da, giúp làn da luôn có độ bóng khỏe, mịn màng.

Phụ nữ U30 phải học ngay những bí quyết này của người Nhật để giữ cho làn da trẻ đẹp hơn tuổi thật - Ảnh 3
Tẩy trang và rửa mặt kỹ càng trước khi đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Chống nắng thường xuyên

Thường xuyên để làn da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời có thể làm xuất hiện tình trạng sạm đen, cháy nắng, kích ứng da... đồng thời làm tăng cao nguy cơ lão hóa và ung thư da.

Chính vì vậy, việc bảo vệ da khỏi tia cực tím từ ánh nắng mặt trời là vô cùng quan trọng. Hãy chú ý lựa chọn những sản phẩm có chỉ số chống nắng phù hợp cho mặt để bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia cực tím, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ lão hóa sớm và giảm bớt các vết thâm nám, sạm da...

Phụ nữ U30 phải học ngay những bí quyết này của người Nhật để giữ cho làn da trẻ đẹp hơn tuổi thật - Ảnh 4
Chăm thoa kem chống nắng trước khi ra đường - Ảnh minh họa: Internet

Duy trì thói quen ăn uống lành mạnh

Trà xanh và cá hồi đều là những thực phẩm quen thuộc trong các bữa ăn của người Nhật.

Trà xanh chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa có khả năng kháng viêm, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Trong khi đó, cá hồi lại giàu axit béo Omega-3 giúp nuôi dưỡng làn da căng mịn từ bên trong.

Phụ nữ U30 phải học ngay những bí quyết này của người Nhật để giữ cho làn da trẻ đẹp hơn tuổi thật - Ảnh 5
Bổ sung những thực phẩm lành mạnh vào chế độ dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, người Nhật còn ưu tiên sử dụng các món ăn thanh đạm thay vì chiên, rán để làm giảm nguy cơ lão hóa sớm.

Hóa ra những thói quen tưởng nhỏ nhặt này lại là nguyên nhân chính khiến da nhanh lão hóa, đầy nếp nhăn

Hóa ra những thói quen tưởng nhỏ nhặt này lại là nguyên nhân chính khiến da nhanh lão hóa, đầy nếp nhăn

Nếu bạn lo ngại làn da lão hóa sẽ mất dần độ đàn hồi, không còn săn chắc và xuất hiện nhiều nếp nhăn thì hãy sớm từ bỏ những thói quen gây hại này mỗi ngày.

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