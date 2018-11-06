Hóa ra những thói quen tưởng nhỏ nhặt này lại là nguyên nhân chính khiến da nhanh lão hóa, đầy nếp nhăn

Những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt này có thể khiến làn da mất đi độ ẩm vốn có, giảm đàn hồi và nhăn nheo, đồng thời còn khiến nếp nhăn, vết nám xuất hiện nhiều hơn.

Làn da nếu không được bảo vệ đúng cách sẽ rất nhanh bị lão hóa, nhất là khi bạn bước vào độ tuổi U30. Một trong những nguyên nhân khiến quá trình này diễn ra nhanh hơn là do bạn vô tình mắc phải những thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày nhưng không hề hay biết.

Hầu hết các cô nàng đều thích ăn ngọt nhưng thói quen này không hề có lợi cho cơ thể. Những thực phẩm chứa quá nhiều đường sẽ khiến làn da và vóc dáng của bạn bị xuống cấp trầm trọng.

Nếu không muốn làn da ngày càng nhăn nheo, xấu xí thì bạn cần tránh mắc phải những thói quen xấu dưới đây.

Hạn chế sử dụng các loại đồ ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thường xuyên ăn đồ ngọt sẽ khiến làn da mất đi độ đàn hồi, làm xuất hiện quầng thâm mắt, nếp nhăn... Chính vì vậy, bạn nên tránh sử dụng quá nhiều đồ ngọt, thay vào đó bạn có thể bổ sung những loại nước ép trái cây tự nhiên vào thực đơn hàng ngày.

Uống quá ít nước trong ngày

Việc bổ sung đủ nước cho cơ thể là rất cần thiết, đặc biệt với những người thường xuyên phải ngồi làm việc với máy tính trong môi trường điều hòa.

Làn da luôn cần được duy trì độ ẩm để giúp da đàn hồi và săn chắc, ngăn ngừa chảy xệ. Nếu da bị mất nước sẽ rất nhanh bị lão hóa và dẫn đến tình trạng da khô, bong tróc. Vì vậy, bạn cần uống đủ từ 2 - 2,5 lít nước mỗi ngày để bảo vệ làn da luôn khỏe đẹp.

Luôn bổ sung đủ nước cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Lười bôi kem chống nắng khi ra đường

Không nhiều người có thói quen sử dụng kem chống nắng khi ra đường mà chỉ mặc thêm áo khoác, bao tay… Tuy nhiên bạn có biết những vật dụng chống nắng thông thường này không đủ để cản trở tác hại của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời.

Nếu làn da không được bảo vệ khỏi tia cực tím sẽ rất nhanh bị lão hóa, sạm đen và dần trở nên xấu xí, kém mịn màng. Tốt nhất trước khi ra ngoài khoảng 30 phút, bạn nên bôi kem chống nắng để dưỡng chất thấm sâu vào da, từ đó giúp đạt được hiệu quả chống nắng cao hơn.

Trước khi ra ngoài khoảng 30 phút, bạn nên bôi kem chống nắng để dưỡng chất thấm sâu vào da - Ảnh minh họa: Internet

Không tập luyện hàng ngày

Nếu bạn cho rằng việc tập luyện thể dục hàng ngày chỉ có lợi cho vóc dáng thì sai lầm rồi đấy! Tập luyện không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, săn chắc mà còn kích thích quá trình tiết mồ hôi để thúc đẩy đào thải độc tố ra ngoài, nhờ đó mà làn da cũng trở nên khỏe đẹp hơn.

Ngủ quá ít

Giấc ngủ rất quan trọng đối với cơ thể mỗi người, nó có thể ảnh hưởng đến làn da cũng như vóc dáng của bạn. Nếu bạn thường xuyên ngủ không đủ giấc, thiếu ngủ thì sẽ gặp phải tình trạng mắt thâm quầng, mệt mỏi, tăng cân, lão hóa nhanh...

Chất lượng giấc ngủ có ảnh hưởng ít nhiều đến làn da - Ảnh minh họa: Internet

Hãy đảm bảo mỗi ngày cơ thể được nghỉ ngơi từ 7 - 8 tiếng để giúp tinh thần luôn tỉnh táo, tràn đầy sức sống và hỗ trợ bảo vệ làn da tốt hơn.