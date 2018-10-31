Phụ nữ U30 hãy học ngay những cách chăm sóc da vùng mắt siêu dễ này để gương mặt luôn tươi trẻ bất chấp tuổi tác

Nếu muốn làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện làn da vùng quanh mắt, hãy áp dụng ngay những bí quyết chăm sóc da dưới đây:

Phụ nữ bước vào độ tuổi U30, làn da dần trở nên mỏng manh hơn và nếu không được chăm sóc đúng cách sẽ rất dễ bị lão hóa. Đặc biệt là vùng da quanh mắt, những nếp nhăn xuất hiện ở khu vực này sẽ khiến gương mặt của bạn kém sắc hơn rất nhiều.

Hãy dành vài phút mỗi tối trước khi ngủ để mát xa da mặt, biện pháp này không chỉ giúp tăng độ đàn hồi cho da, ngăn ngừa sự xuất hiện các nếp nhăn, vết chân chim hay bọng mắt... mà còn ngăn ngừa lão hóa sớm.

Làn da cũng giống như cơ thể, nếu thường xuyên được mát xa sẽ cải thiện tuần hoàn máu, làm chậm quá trình lão hóa.

Hãy dành vài phút mỗi tối trước khi ngủ để mát xa da mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên khi thực hiện, bạn cần mát xa thật nhẹ nhàng để hạn chế các nếp nhăn xuất hiện ở khu vực này. Thường xuyên áp dụng bí quyết này, mỡ thừa cũng sẽ được loại bỏ và bạn sẽ nhanh chóng sở hữu khuôn mặt thon gọn.

Tránh ăn quá mặn

Các loại thức ăn nhanh như gà rán, khoai tây chiên, pizza… đều là những món khoái khẩu của không ít chị em. Thế nhưng, chúng thường chứa hàm lượng muối lớn nên có thể làm vỡ các liên kết collagen, ảnh hưởng tới các tế bào dưới da.

Ngoài ra, nếu thường xuyên sử dụng thực phẩm chứa nhiều muối sẽ khiến cơ thể tích nước, nhất là ở vùng mặt dẫn đến tình trạng béo mặt và xuất hiện quầng thâm, bọng mắt.

Nếu thường xuyên sử dụng thực phẩm chứa nhiều muối sẽ dẫn đến tình trạng béo mặt - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng khăn vải mềm lau mặt

Không nhiều người biết rằng việc lựa chọn khăn mặt cũng tác động ít nhiều đến làn da. Nếu đang sử dụng những chiếc khăn có chất liệu vải thô cứng thì bạn nên đổi ngay sang một chiếc khăn mặt có chất liệu mềm mại để không gây hại cho da.

Bạn cũng cần lưu ý, khi lau mặt nên lau từ từ, nhẹ nhàng, tránh các động tác mạnh gây tổn hại đến làn da xung quanh mắt.

Luôn dùng khăn mềm để lau mặt - Ảnh minh họa: Internet

Uống đủ nước mỗi ngày

Bổ sung đủ nước cho cơ thể không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là biện pháp hữu hiệu giúp bạn duy trì làn da khỏe mạnh và tươi trẻ bất chấp tuổi tác. Mỗi ngày, bạn cần uống đủ từ 2 - 2,5 lít nước để cân bằng độ ẩm cho da, ngăn ngừa lão hóa và tình trạng da chảy xệ.

Ngủ đủ giấc

Chất lượng giấc ngủ có thể ảnh hưởng đến làn da và vóc dáng của bạn. Bạn cần ngủ đủ từ 7 - 8 tiếng mỗi ngày để quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi, nhờ đó làn da cũng được cải thiện hiệu quả.

Chất lượng giấc ngủ có thể ảnh hưởng đến làn da và vóc dáng của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi ngủ, bạn nên tránh nằm sấp hoặc kê gối quá cao để không gây cản trở quá trình máu lưu thông và làm xuất hiện tình trạng sưng mắt.