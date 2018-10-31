Đây là cách giúp bạn thoát khỏi căng thẳng nhanh chóng để không gặp phải tình trạng tự bóc da tay như Hương Tràm

Sống khỏe 31/10/2018 15:58

Mới đây, hình ảnh Hương Tràm với đôi bàn tay bị bong tróc, trầy xước do căng thẳng quá mức đã khiến người hâm mộ lo lắng. Nếu muốn không gặp phải tình trạng tương tự như Hương Tràm, bạn cần biết cách để giảm stress nhanh chóng.

Theo đại diện từ phía Hương Tràm, nữ ca sĩ trong khoảng thời gian gần đây liên tục rơi vào trạng thái căng thẳng đến nỗi mất ngủ, thậm chí cô còn có hành động tự bóc da tay không kiểm soát. Ekip làm việc cùng Hương Tràm đã nhiều lần cảnh báo cô nên dừng hành động này lại nhưng sự việc vẫn tiếp tục tái diễn.

Đây là cách giúp bạn thoát khỏi căng thẳng nhanh chóng để không gặp phải tình trạng tự bóc da tay như Hương Tràm - Ảnh 1
Hình ảnh Hương Tràm với đôi bàn tay bị bong tróc, trầy xước khiến người hâm mộ lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Trước thông tin này, người hâm mộ vô cùng lo lắng và bất an về tình trạng sức khỏe của giọng ca “Duyên Mình Lỡ”.

Nguyên nhân dẫn đến hành động tự gây tổn thương cho bản thân là do căng thẳng quá mức, người bệnh có biểu hiện buồn phiền, chán nản, lo âu... ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống thường ngày.

Tâm lý căng thẳng kéo dài sẽ dẫn đến trầm cảm, nó không chỉ tác động đến thần kinh mà còn gián tiếp gây ra các vấn đề sức khỏe như huyết áp cao, bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì...

Chính vì vậy, bạn cần phải biết cách để ổn định tâm trạng, giải tỏa căng thẳng nhanh chóng.

Đây là cách giúp bạn thoát khỏi căng thẳng nhanh chóng để không gặp phải tình trạng tự bóc da tay như Hương Tràm - Ảnh 2
Căng thẳng kéo dài sẽ gây ra nhiều nguy hại cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Những cách đơn giản giúp giảm căng thẳng, ngăn ngừa trầm cảm

Theo các chuyên gia tâm lý, nếu muốn giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống thì bạn cần biết cách kết hợp giữa các hoạt động trong ngày để thư giãn và kiểm soát cơ thể. Chế độ dinh dưỡng lành và luyện tập khoa học là một trong những biện pháp đơn giản nhất để đẩy lùi stress.

Luyện tập yoga: Những bài tập yoga đơn giản không chỉ giúp thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng, ngăn ngừa trầm cảm mà còn hỗ trợ cải thiện làn da và vóc dáng hiệu quả. Bạn có thể bắt đầu với những tư thế yoga nhẹ nhàng, khi đã quen dần thì có thể thực hiện những động tác phức tạp hơn.

Đây là cách giúp bạn thoát khỏi căng thẳng nhanh chóng để không gặp phải tình trạng tự bóc da tay như Hương Tràm - Ảnh 3
Những bài tập yoga đơn giản sẽ giúp thư giãn tinh thần hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Thiết lập chế độ dinh dưỡng lành mạnh: Chế độ dinh dưỡng với đầy đủ dưỡng chất vừa giúp cải thiện miễn dịch, tăng cường sức khỏe vừa giúp cải thiện hoạt động của não bộ, làm dịu hệ thần kinh.

Một số loại thực phẩm như trà xanh, rau củ quả, hạt óc chó, chocolate đen… có thể giảm căng thẳng hiệu quả nhờ khả năng thúc đẩy sản sinh hormone serotonin trong cơ thể, giúp nâng cao tâm trạng và làm dịu hệ thần kinh.

Đây là cách giúp bạn thoát khỏi căng thẳng nhanh chóng để không gặp phải tình trạng tự bóc da tay như Hương Tràm - Ảnh 4
Hãy bổ sung những thực phẩm giàu dưỡng chất vào thực đơn hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Nghỉ ngơi hợp lý: Chế độ nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp thư giãn hệ thần kinh và hồi phục năng lượng đã tiêu hao trong ngày. Bạn cần đảm bảo ngủ đủ từ 7-8 tiếng mỗi ngày để giảm stress và ngăn ngừa lão hóa.

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