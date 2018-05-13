Phụ nữ Nhật đã giảm cân và kéo dài tuổi thọ bằng cách uống thứ nước này khi vừa thức giấc

Sau khi thức giấc vào mỗi buổi sáng, phụ nữ Nhật thường uống một ly nước lọc để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Thói quen này không chỉ giúp bạn tăng cường sức khỏe, nâng cao hệ miễn dịch mà còn có khả năng cải thiện làn da, hỗ trợ giảm cân vô cùng hiệu quả.

Buổi sáng chính là thời điểm tốt nhất để khôi phục chức năng của các cơ quan nội tạng và nạp năng lượng cho cơ thể. Ngoài luyện tập thể dục thì việc duy trì thói quen tốt vào thời điểm này cũng mang lại những tác dụng bất ngờ cho sức khỏe , làn da và vóc dáng của bạn.

Thói quen uống một ly nước khi vừa thức giấc sẽ giúp thanh lọc cơ thể và loại bỏ độc tố tích tụ nhanh chóng. Bên cạnh đó, uống nước vào thời điểm này còn giúp thận hoạt động hiệu quả hơn.

Chắc hẳn bạn sẽ vô cùng bất ngờ trước hàng loại tác dụng tuyệt vời mà thói quen nhỏ này có thể mang lại cho cơ thể đấy!

Tăng cường hệ miễn dịch

Uống nước khi đói có thể giúp cân bằng hệ bạch huyết, từ đó tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Đặc biệt khi thời tiết thay đổi, cơ thể rất dễ mắc phải những căn bệnh thông thường… việc uống nước lọc vào sáng sớm sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Uống nước lọc khi vừa thức giấc có tác dụng giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện trao đổi chất

Uống nước khi dạ dày trống rỗng có khả năng làm tăng tốc độ chuyển hoá lên tới hơn 24%. Điều này sẽ giúp nhu động ruột hoạt động trơn tru hơn, quá trình tiêu hoá cũng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Thường xuyên duy trì thói quen uống nước sau khi thức dậy sẽ giúp thanh lọc đại tràng, thúc đẩy tối đa khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng của cơ thể.

Hỗ trợ giảm cân

Bên cạnh những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, uống một ly nước lọc mỗi buổi sáng còn giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng, nhờ đó mà quá trình giảm cân hiệu quả hơn.

Nếu muốn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn và vòng eo “con kiến”, chị em hãy uống mỗi ngày một ly nước lọc sau khi thức dậy nhé!

Duy trì thói quen này còn giúp tăng cường sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho da

Phụ nữ Nhật thường uống nước lúc đói để tăng lưu thông máu trên da và làm sáng da tự nhiên. Đồng thời thói quen này còn giúp cung cấp độ ẩm cho da, nhờ đó mà bạn sẽ có một làn da mịn màng, rạng rỡ bất chất tuổi tác.

Giúp tóc bóng khoẻ hơn

Việc bổ sung đủ nước cho cơ thể vào thời điểm bắt đầu ngày mới sẽ giúp bảo vệ mái tóc, ngăn ngừa tóc bị mất nước trở nên khô xơ và gãy rụng. Uống nước sau khi thức giấc còn giúp mái tóc bóng khoẻ hơn và giảm thiểu nguy cơ rụng tóc.

Trên đây là cách phụ nữ Nhật giảm cân cũng như duy trì sức khỏe mà không phải ai cũng biết. Bạn hãy thử áp dụng phương pháp uống một ly nước lọc mỗi sáng sớm để giúp cơ thể nhận được hàng loạt lợi ích tuyệt vời trên nhé!