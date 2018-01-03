Phụ nữ nên làm gì trước khi đi ngủ để luôn khỏe mạnh, trẻ đẹp như gái đôi mươi

Sống khỏe 03/01/2018 17:35

Nên làm gì trước khi đi ngủ để duy trì sức khỏe và vẻ đẹp là vấn đề mà nhiều phụ nữ quan tâm. Chị em chỉ cần duy trì những thói quen này sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, trẻ dẹp như gái đôi mươi.

Theo các chuyên gia sức khỏe, chỉ cần thực hiện những việc làm này trước khi đi ngủ sẽ giúp thải độc gan, tăng cường sức khỏe, cải thiện các vấn đề về da và vóc dáng.

Nên làm gì trước khi đi ngủ để luôn khỏe mạnh và tươi trẻ

Ngâm chân nước ấm

Trước khi đi ngủ, bạn có thể ngâm chân trong nước ấm khoảng 15 phút để giúp thư giãn, giấc ngủ sẽ trở nên ngon và sâu hơn. Duy trì thói quen này sẽ giúp thải độc gan rất tốt, nhờ đó mà những chất độc tích tụ sẽ được loại bỏ, các vấn đề về da sẽ được cải thiện đáng kể.

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Ngâm chân với nước ấm sẽ giúp giảm căng thẳng hiệu quả - Ảnh: Internet

Ngâm chân với nước ấm còn giúp lưu thông kinh mạch, trừ gió bình can, điều hòa bổ thận, dưỡng tâm an thần… Đặc biệt với người hay bị lạnh tay chân, việc ngâm nước ấm mỗi tối sẽ giúp thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu.

Bạn có thể pha thêm một chút muối hoặc tinh dầu vào nước ngâm chân để mang lại hiệu quả cao nhất.

Uống nước ấm trước khi đi ngủ

Thường xuyên uống một ly nước ấm trước khi đi ngủ sẽ mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Uống nước ấm mỗi tối là cách tự nhiên để phòng ngừa cảm lạnh, giảm các triệu chứng ho, đau họng hiệu quả. Bên cạnh đó, thói quen này còn hỗ trợ giảm cân nhanh chóng, góp phần làm đẹp da, chống lại các dấu hiệu lão hóa.

Bạn có thể uống nước lọc hoặc nhâm nhi một tách trà hoa nhài trước khi đi ngủ để an thần và thư giãn.

Phụ nữ nên làm gì trước khi đi ngủ để luôn khỏe mạnh, trẻ đẹp như gái đôi mươi - Ảnh 2

Uống nước ấm trước khi ngủ sẽ giúp cải thiện các vấn đề về da - Ảnh: Internet

Mát xa chân

Trước khi đi ngủ, bạn chỉ cần dành 5 - 10 phút mỗi tối để mát xa chân. Phương pháp này không chỉ giúp lưu thông máu, tăng cường sức khỏe mà còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ hiệu quả.

Tập yoga

Bài tập yoga rất có lợi cho cơ thể và giúp duy trì vóc dáng thon gọn. Chỉ cần thực hiện vài động tác yoga đơn giản mỗi tối, bạn sẽ thấy cơ thể khỏe mạnh hơn và giảm căng thẳng hiệu quả.

Phụ nữ nên làm gì trước khi đi ngủ để luôn khỏe mạnh, trẻ đẹp như gái đôi mươi - Ảnh 3

Bài tập yoga giúp duy trì vóc dáng thon gọn, hỗ trợ giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn nằm sấp trên giường, hai chân duỗi thẳng và các ngón chân chụm lại. Khuỷu tay để vuông góc với vai, ấn hai lòng bàn tay và cẳng tay xuống đồng thời nâng phần thân trên cơ thể lên cao. Duy trì nhịp thở đều đặn và giữ tư thế trong khoảng 30 giây. Sau đó thả lỏng cơ thể, lặp lại động tác 3 – 5 lần để phát huy hết tác dụng của bài tập.

Đây là những việc nên làm trước khi đi ngủ, bạn có thể áp dụng mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe và giữ gìn nhan sắc.

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