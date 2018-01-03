Biết được những lợi ích tuyệt vời này của sữa chua, bạn sẽ ăn mỗi ngày 1 hũ

Chỉ cần ăn một hũ sữa chua mỗi ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe của bạn.

Sữa chua chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng như kali, canxi, magiê cùng nhiều loại vitamin như vitamin A, B, D, E, K... Chính vì vậy, ăn sữa chua mỗi ngày sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể, giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh. Những lợi ích tuyệt vời của sữa chua đối với sức khỏe nếu ăn mỗi ngày Cải thiện hệ thống tiêu hóa Lợi khuẩn có trong sữa chua giúp làm dịu hệ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột, giúp ngăn ngừa táo bón… nhờ đó mà hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Sữa chua rất có lợi cho sức khỏe - Ảnh: Internet Bạn nên ăn sữa chua vào buổi sáng để mang lại hiệu quả tốt nhất. Thường xuyên ăn sữa chua còn giúp cơ thể loại bỏ những độc tố tích tụ và các vi khuẩn gây bệnh đường ruột. Tuy nhiên, bạn đừng ăn sữa chua khi bụng rỗng vì sẽ gây hại cho dạ dày. Giảm huyết áp Những người gặp các vấn đề về tim mạch như huyết áp cao nên thường xuyên ăn sữa chua. Hàm lượng kali dồi dào trong loại thực phẩm này có khả năng giúp loại bỏ natri dư thừa ra khỏi cơ thể, giảm huyết áp và giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Ngăn ngừa nhiễm trùng vùng kín Những dưỡng chất trong sữa chua có khả năng ngăn ngừa sự tăng trưởng của nấm men ở vùng kín, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa. Đặc biệt, lợi khuẩn lactobacillus acidophilus được tìm thấy trong sữa chua còn giúp giảm nhiễm trùng và tiêu diệt các loại nấm đang sinh sôi. Chính vì vậy, sữa chua là thực phẩm chị em không thể bỏ qua trong chế độ dinh dưỡng nếu muốn bảo vệ sức khỏe vùng kín. Thường xuyên ăn sữa chua giúp ngăn ngừa nhiễm trùng vùng kín hiệu quả - Ảnh: Internet Tăng cường hệ miễn dịch Sữa chua chứa hơn 10 vi chất cần thiết cho cơ thể, nhờ đó giúp tăng cường sức đề kháng và giúp phòng chống nhiều loại bệnh. Bên cạnh đó, sữa chua còn chứa nhiều khoáng chất như magiê, kẽm và selen giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của nhiều loại vi khuẩn gây bệnh từ môi trường bên ngoài. Tăng cường sức khỏe xương Một hũ sữa chua có thể chứa đến 275mg canxi cần thiết cho cơ thể, giúp bảo vệ và duy trì xương chắc khỏe. Không chỉ giúp xương khỏe mạnh mà sữa chua còn tăng cường mật độ xương, nhờ đó giúp ngăn ngừa loãng xương hiệu quả. Để ngăn ngừa tình trạng loãng xương, hãy bổ sung 1 hũ sữa chua mỗi ngày từ hôm nay - Ảnh: Internet Giúp giảm cân hiệu quả Hàm lượng cortisol trong cơ thể tăng cao sẽ khiến mỡ tích tụ, nhất là vùng quanh bụng khiến vòng eo trở nên kém thon gọn. Thường xuyên ăn sữa chua mỗi buổi sáng sẽ giúp ngăn chặn sự sản sinh cortisol trong cơ thể, hỗ trợ giảm cân nhanh chóng và hiệu quả. Lưu ý khi ăn sữa chua Mặc dù là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nhưng bạn không nên ăn quá nhiều. Mỗi ngày, cơ thể chỉ cần hấp thụ từ 1 – 2 hũ sữa chua là đã đủ để nhận những lợi ích tuyệt vời của loại thực phẩm này.

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