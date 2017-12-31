Da mặt không còn nếp nhăn, trẻ đẹp như sao Hàn nhờ 4 động tác mát xa đơn giản mỗi ngày

Chỉ với những động tác mát xa đơn giản thực hiện tại nhà mỗi ngày sẽ giúp cải thiện các vấn đề về da, giảm nếp nhăn nhanh chóng và mang đến cho bạn làn da căng bóng như sao Hàn.

Là phụ nữ, chắc hẳn ai cũng muốn sở hữu làn da đẹp, trắng hồng và căng mịn tự nhiên. Thay vì tốn kém chi phí cho những loại mỹ phẩm đắt tiền, bạn có thể cải thiện làn da chỉ với vài động tác mát xa đơn giản và thực hiện được mọi lúc mọi nơi. Mát xa mặt thường xuyên sẽ giúp ngăn chặn tình trạng da bị nhão, chảy xệ, làm săn chắc cơ mặt, chống hình thành nếp nhăn và mang lại vẻ đẹp tươi trẻ như sao Hàn.

Thực hiện mát xa mặt mỗi ngày sẽ giúp mang lại vẻ đẹp tươi trẻ như gái đôi mươi - Ảnh: Internet Hãy dành vài phút mỗi ngày để thực hiện những động tác mát xa mặt dưới đây, bạn sẽ bất ngờ về kết quả mà nó mang lại đấy! Hướng dẫn thực hiện 4 động tác mát xa mặt đơn giản tại nhà 1. Động tác giảm nếp nhăn, tăng độ đàn hồi da Đặt ngón trỏ và giữa của bàn tay lên cằm, mát xa nhẹ nhàng từ trong ra ngoài và kéo hướng lên thái dương. Tiếp đến, bạn đặt các ngón tay ở trên môi, nhẹ nhàng mát xa và kéo lên phía trên. Thực hiện liên tục như vậy từ cằm lên tới trán.

Khi đã mát xa đến trán, bạn thực hiện theo trình tự xuống dần, lặp lại động tác khoảng 5 lần. Cách này sẽ giúp da căng mịn, giảm nếp nhăn và tăng độ đàn hồi cho làn da. 2. Động tác làm căng đầy gò má Đặt hai đầu ngón cái lên khu vực má gần mũi, phía dưới xương gò má. Ấn mạnh ngón cái và kéo hướng ra phía thái dương liên tục khoảng 10 lần. Động tác này giúp thúc đẩy tuần hoàn máu dưới da, nâng cơ gò má và giúp trẻ hóa làn da. 3. Giảm mỡ và tạo góc cạnh cho khuôn mặt Đặt các khớp đốt ngón tay trỏ và giữa dưới cằm, mát xa dọc theo đường xương hàm về phía tai, dùng lực càng mạnh càng mang lại hiệu quả cao. Sau đó, đưa các ngón tay về vị trí ban đầu, lặp lại động tác khoảng 5 lần. Đây là phương pháp cực kỳ đơn giản giúp giảm mỡ trên mặt, mang lại đường nét thon gọn và thanh tú cho bạn. Dùng lực mạnh khi mát xa để mang lại hiệu quả tốt nhất - Ảnh: Internet 4. Động tác giúp đôi mắt trở nên thu hút hơn Đặt hai đầu ngón trỏ của hai bàn tay vào khu vực dưới chân mày, gần sống mũi. Dùng lực mạnh để mát xa và kéo dần ngón tay về phía thái dương, men theo vòng cung của xương chân mày. Thực hiện liên tục động tác này sẽ giúp mắt của bạn trông to và thu hút hơn, tránh tình trạng mắt bị sụp mí. Động tác mát xa này sẽ giúp mắt bạn trông to hơn - Ảnh: Internet Bạn có thể kết hợp các động tác mát xa này với kem dưỡng hoặc tinh dầu bạn đang sử dụng để mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Chúc bạn nhanh chóng sở hữu làn da căng mịn với các động tác mát xa đơn giản này nhé!

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