Phòng ngừa đột quỵ mùa lạnh: Những điều bạn tuyệt đối không được bỏ qua

Sống khỏe 20/12/2017 11:14

Vào mùa đông, những người có thể trạng yếu hoặc mắc các bệnh liên quan đến tim mạch thường có nguy cơ đột quỵ và tử vong cao.

Đột quỵ là căn bệnh vô cùng nguy hiểm có thể cướp đi sinh mạng của bất cứ ai và bất cứ lúc nào. Trường hợp thương tâm của ông Trịnh Văn Th. (47 tuổi), ngụ ở quận Thủ Đức (TP.HCM) là một ví dụ điển hình.

Vào tối 19/12, ông Th. được một người hàng xóm chở đi mua thuốc. Tuy nhiên, khi vừa bước xuống xe máy trong thời tiết giá lạnh, ông đã đột quỵ ngay giữa đường và tử vong. Được biết, ông Th. có tiền sử mắc bệnh tim.

Đột quỵ chính là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ hai trên thế giới sau ung thư. Nguy cơ mắc căn bệnh này thường cao hơn trong mùa đông.

Nguyên nhân dẫn đến đột quỵ trong mùa lạnh

Theo nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Jena (Đức), thời tiết lạnh có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ lên đến 30%. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do các mạch máu bị co lại vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cho cơ thể không kịp thích nghi, dẫn đến huyết áp tăng nhanh và đột quỵ.

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Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột làm tăng nguy cơ đột quỵ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cơ thể bị lạnh sẽ khiến lòng mạch bị thu hẹp, lưu lượng máu qua não giảm, dẫn đến tai biến. Nhiệt độ quá lạnh còn làm tăng tiết catecholamine – chất này có thể dẫn đến co mạch ngoại biên, giãn mạch thụ động ở những nơi ít chịu ảnh hưởng như mạch máu não dẫn đến biến chứng đứt mạch máu não rất nguy hiểm.

Để phòng ngừa đột quỵ trong những ngày lạnh, bạn cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

Cách phòng ngừa đột quỵ mùa lạnh bạn cần lưu ý

Luôn giữ ấm cơ thể

Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên mặc đủ ấm và giữ cho cơ thể không bị nhiễm lạnh. Đặc biệt là khi vừa thức dậy, bạn không nên bước ra ngoài gió ngay sẽ khiến nhiệt độ cơ thể thay đổi đột ngột, làm tăng nguy cơ đột quỵ. Thay vào đó, bạn nên vận động nhẹ nhàng để làm nóng cơ thể và mặc áo khoác trước khi ra ngoài.

Phòng ngừa đột quỵ mùa lạnh: Những điều bạn tuyệt đối không được bỏ qua - Ảnh 2
Luôn mặc đủ ấm để bảo vệ cơ thể - Ảnh: Internet

Hạn chế uống rượu

Vào mùa đông, nhiều người cho rằng uống rượu sẽ giúp làm nóng cơ thể. Tuy nhiên, chất cồn trong rượu sẽ làm tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu lên não.

Tắm đúng cách

Bạn cần tuân thủ một số nguyên tắc khi vệ sinh thân thể vào mùa đông để ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ.

Những ngày lạnh, nhất là vào ban đêm khi nhiệt độ xuống thấp sẽ khiến các mạch máu trong cơ thể co lại, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu. Chính vì vậy, tắm vào thời điểm này rất nguy hiểm, thậm chí gây tử vong cao.

Bạn cũng không nên tắm quá lâu, kể cả khi tắm với nước nóng vì rất dễ khiến cơ thể mệt mỏi, nhiễm lạnh, dẫn tới rối loạn nhịp tim. Tốt nhất, bạn chỉ nên tắm trong khoảng 10 phút và phải lau khô người ngay sau khi tắm.

Phòng ngừa đột quỵ mùa lạnh: Những điều bạn tuyệt đối không được bỏ qua - Ảnh 3
Bạn cần chú ý khi tắm trong những ngày lạnh - Ảnh: Internet

Bổ sung thực phẩm chứa nhiều chất xơ

Bạn nên bổ sung nhiều rau củ quả vào thực đơn hàng ngày để giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể, giúp bảo vệ tim mạch, giảm huyết áp và ngăn ngừa đột quỵ.

Luyện tập thể dục đều đặn

Thường xuyên luyện tập thể dục sẽ giúp tăng cường sức khỏe, giúp tuần hoàn máu trong cơ thể tốt hơn, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch dẫn đến đột quỵ. Bạn có thể thực hiện những bài tập đơn giản tại nhà như nhảy dây, yoga…

Phòng ngừa đột quỵ mùa lạnh: Những điều bạn tuyệt đối không được bỏ qua - Ảnh 4
Thực hiện các bài tập đơn giản tại nhà để tăng cường sức khỏe - Ảnh: Internet
Bài tập chân chỉ vỏn vẹn trong 20 giây cứu hàng nghìn người thoát chết vì đột quỵ

Bài tập chân chỉ vỏn vẹn trong 20 giây cứu hàng nghìn người thoát chết vì đột quỵ

Bạn chỉ cần dành 20 giây mỗi ngày thực hiện bài tập đơn giản này để phòng ngừa đột quỵ, từ đó giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

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