Cả đời không lo tai biến, đột quỵ nhờ ăn 2 loại quả này mỗi ngày

Có nhiều loại quả chứa hàm lượng kali cao giúp phòng ngừa các bệnh tim mạch và đột quỵ rất hiệu quả. Theo nhiều nghiên cứu, những người ăn ít thực phẩm chứa kali sẽ có nguy cơ đột quỵ cao hơn 28% so với những người ăn nhiều.

Tai biến mạch máu não hay đột quỵ đều là những căn bệnh vô cùng nguy hiểm bởi nó để lại nhiều di chứng nặng nề, thậm chí gây tử vong. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể phòng chống bệnh tim mạch, tai biến và đột quỵ nhờ chế độ dinh dưỡng lành mạnh và giàu kali.

Dưới đây là 2 loại quả giúp phòng ngừa nguy cơ tai biến và đột quỵ bạn có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày:

Chuối là loại quả có khả năng cung cấp hàm lượng kali dồi dào cho cơ thể, giúp duy trì huyết áp ổn định và hỗ trợ các chức năng của tim. Theo nghiên cứu, những người tiêu thụ ít kali có nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim cao hơn 49% so với những người tiêu thụ đủ 4069 mg kali mỗi ngày.

Theo kết quả nghiên cứu, ăn chuối thường xuyên có thể giảm tới 40% nguy cơ tử vong do đột quỵ. Chính vì vậy, việc bổ sung chuối vào thực đơn mỗi ngày có thể ngăn ngừa tai biến, chống xơ cứng động mạch và giảm nguy cơ đột quỵ.

Quả bơ

Các nhà khoa học ở bang California (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu về khả năng phòng ngừa các bệnh tim mạch từ những dưỡng chất có trong quả bơ.

Cuộc nghiên cứu bắt đầu với 230 người tình nguyện cùng thực hiện chế độ ăn kiêng với các loại trái cây có màu xanh, trong đó có bơ. Kết quả nghiên cứu này đã chứng minh chỉ cần ăn từ 1/2 đến 1/5 quả bơ mỗi ngày cũng có thể làm giảm đáng kể hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Bên cạnh đó, sử dụng loại quả này thay thế cho các loại chất béo khác trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày sẽ giúp hạn chế được những nhân tố gây ra các bệnh về tim mạch.

Thói quen ăn bơ thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng xơ cứng động mạch, ngăn chặn những cơn đau tim và đột quỵ.