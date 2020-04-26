Bệnh run tay ở người trẻ dẫn đến không ít những bất tiện trong đời sống hàng ngày, các quan hệ xã hội mà còn khiến người bệnh mất tự tin, mặc cảm vì bệnh tật. Tuy vẫn mang những đặc điểm của bệnh run tay chân nhưng bệnh này lại có những đặc thù riêng.

Bệnh run tay xuất hiện ở người trẻ với tỷ lệ mắc bệnh đang ngày càng tăng cao

Trong những năm gần đây, run tay chân không chỉ là chứng bệnh của người già mà còn xuất hiện ở người trẻ với tỷ lệ mắc bệnh đang ngày càng tăng cao.

Tình trạng bệnh sẽ càng tiến triển nặng hơn khi không có sự điều chỉnh lối sống, thói quen sinh hoạt hàng ngày kịp thời. Ngoài ra, nguyên nhân gây bệnh có thể là do những bệnh mãn tính.

Bệnh có thể do ảnh hưởng của 2 yếu tố chính đó là cảm xúc và lối sống. Với lối sống hiện đại ngày nay, áp lực công việc và cuộc sống khiến rất ít người trẻ có đủ kiên trì để tuân thủ lối sống khoa học, lành mạnh.

Bệnh run tay ở người trẻ mang những đặc điểm của bệnh run tay chân và có những đặc thù riêng

Bệnh có thể do ảnh hưởng của 2 yếu tố chính đó là cảm xúc và lối sống

Cụ thể như sau:

+ Run do sử dụng nhiều rượu, cà phê và các chất kích thích

Rượu bia là kẻ thù số 1 gây run tay chân ở người trẻ, tiếp đó là là cafe và các chất kích thích, chất gây nghiện.

Rượu bia là kẻ thù số 1 gây run tay chân ở người trẻ

Khi uống rượu bia, quá trình chuyển hóa rượu diễn ra trong cơ thể dẫn đến sản sinh nhiều aldehyde và các gốc tự do. Dẫn đến gây độc đối với tế bào thần kinh và gây tổn thương não.

Dùng rượu bia với liều lượng ngày càng tăng trong thời gian dài sẽ khiến triệu chứng bệnh thêm nặng. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến gia tăng tình trạng run tay chân và rất khó hồi phục ở người trẻ.

Việc dùng các chất kích thích, thuốc gây ảo giác, thuốc lắc… cũng gây tác động xấu đến hệ thần kinh. Dẫn đến những triệu chứng như run, gây sa sút trí tuệ, rối loạn hành vi và cảm xúc.

+ Run do chế độ nghỉ ngơi và làm việc bị mất cân bằng

Sống nhanh, sống vội với nhiều căng thẳng, stress cộng với chế độ nghỉ ngơi, chế độ dinh dưỡng không đảm bảo là nguyên nhân dẫn đến rối loạn và tổn thương hệ thần kinh. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến gia tăng tình trạng run tay chân ở người trẻ tuổi.

Bệnh run tay do chế độ nghỉ ngơi và làm việc bị mất cân bằng

Vấn đề thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường cũng là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng đến tình trạng bệnh.

+ Run tay chân do bệnh mãn tính

Nếu thường xuyên bị run tay chân và không có dấu hiệu tự thuyên giảm thì có thể là dấu hiệu bị mắc một trong những bệnh sau:

- Rối loạn thần kinh thực vật hay cường giao cảm

Stress vì công việc, thói quen thức khuya, nghỉ ngơi không điều độ hoặc sang chấn tâm lý… trong thời gian dài sẽ dẫn đến sự rối loạn chức năng của hệ thần kinh thực vật. Từ đó dẫn đến bệnh run ở người trẻ. Đây là nguyên nhân phổ biến mà nhiều người mắc phải.

Run tay chân do rối loạn thần kinh thực vật hay cường giao cảm

- Run vô căn

Có thể hiểu run vô căn là chưa xác định được nguyên nhân gây ra bệnh. Đặc điểm của bệnh đó là xuất hiện/tăng lên vào lúc chuẩn bị hoạt động hoặc khi tập trung để tiến hành một công việc cần nhiều sự tỉ mỉ.

Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp bị run ở đầu theo kiểu lắc đầu, gật đầu hoặc bị run lưỡi, run môi… Bệnh sẽ mỗi lúc một nặng hơn.

Đặc điểm của bệnh run vô căn đó là xuất hiện/tăng lên vào lúc chuẩn bị hoạt động hoặc khi tập trung

- Tổn thương não

Run tay chân có thể do những tổn thương não bộ như: chấn thương, ảnh hưởng môi trường ô nhiễm độc hại, hóa chất, ảnh hưởng của một số bệnh như viêm não, viêm màng não…

Ngoài ra, bệnh run tay chân ở người trẻ còn xuất hiện bởi một số bệnh nội khoa, chẳng hạn các bệnh về tuyến giáp, basedow. Có thể do ảnh hưởng của những biến cố về mặt tinh thần, tình cảm và các bệnh rối loạn chuyển hóa.

2. Cách chữa bệnh run tay ở người trẻ

Chữa run tay ở người trẻ có khó không? Câu trả lời là CÓ. Vì bệnh run tay chân ở người trẻ không dễ chẩn đoán nên việc chữa trị gặp nhiều khó khăn và chưa có thuốc đặc trị.

Hiệu quả chữa bệnh sẽ phụ thuộc vào lối sống và tâm lý của người bệnh. Tuy nhiên, triệu chứng bệnh sẽ cải thiện được nhanh chóng nếu bạn kiên trì và biết cách điều trị đúng.

Hiệu quả chữa bệnh sẽ phụ thuộc vào lối sống và tâm lý của người bệnh

Đối với biểu hiện run nhẹ, chưa gây nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì có thể khắc phục bằng các phương pháp không dùng thuốc. Lối sống lành mạnh là chìa khóa để giảm run tay ở người trẻ hiệu quả nhất và duy trì sức khỏe về lâu dài.

Sau đây là những bí quyết giúp sống khỏe bạn có thể tham khảo áp dụng.

+ Ăn uống khoa học, lành mạnh:

Người trẻ cần bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất và cần thiết cho cơ thể. Đừng bỏ qua các loại hạt, rau củ màu xanh giúp bổ sung thêm magie cũng như cá, thịt, trứng giúp cung cấp thêm vitamin B6 và vitamin D.

Các loại hạt, rau củ màu xanh giúp bổ sung thêm magie

Theo Đông y, thịt là dương khí nên có thể khiến biểu hiện run tăng lên nếu ăn nhiều. Tốt nhất, người trẻ bị bệnh run nên hạn chế ăn thịt, nhất là thịt nướng.

Đồng thời, người trẻ cần hạn chế cà phê, rượu, không sử dụng các chất kích thích.

Người trẻ cần hạn chế cà phê, rượu, không sử dụng các chất kích thích

+ Thư giãn tinh thần và dưỡng sinh

Mức độ run tay sẽ tăng mạnh hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố tâm lý. Bạn càng lo lắng và cố gắng tìm cách điều chỉnh tâm trạng, kiềm chế cơn run thì cường độ run càng tăng.

Để nâng cao hiệu quả giảm run tay chân, bạn cần biết cách để thư giãn, giảm stress, cân bằng cảm xúc trong cơ thể, không lo lắng, vui giận quá mức.

Thư giãn tinh thần và dưỡng sinh

Hãy học cách để giảm tải công việc và sắp xếp thời gian nghỉ hợp lý, tránh tình trạng suy nhược cơ thể và hệ thần kinh.

+ Vận động nhẹ nhàng

Tập dưỡng sinh, yoga nhẹ nhàng vừa sức thật đều đặn mỗi ngày là phương pháp hiệu quả giúp tăng lưu thông máu lên não và thư giãn tinh thần. Từ đó, hạn chế đáng kể triệu chứng và phòng ngừa bệnh run tay ở người trẻ.

Vận động nhẹ nhàng mỗi ngày

+ Sử dụng thuốc Tây y

Với nguyên nhân run tay là do bệnh, để khắc phục hiệu quả bạn cần dùng thuốc. Trường hợp bị run nghiêm trọng và gây nhiều ảnh hưởng xấu, cần được kê toa thuốc phù hợp để giảm triệu chứng bệnh.

Dùng thuốc ức chế thần kinh để giảm các triệu chứng lo âu, căng thẳng quá mức

Thông thường, bác sĩ sẽ cho bạn dùng thuốc ức chế thần kinh để giảm các triệu chứng lo âu, căng thẳng quá mức.

+ Dùng thảo dược

Đồng thời với điều trị bằng thuốc tây, bạn nên kết hợp áp dụng các bài thuốc cổ điển để điều trị chứng run giật. Trong 2 loại thảo dược Thiên ma và Câu đằng có chứa các hoạt chất tự nhiên có tác dụng vào phần huyết và can, thận.

Đồng thời, giúp tăng cường chức năng não bộ và ổn định tính dẫn truyền thần kinh. Đây được xem là cách chữa bệnh run tay bằng thuốc nam mang đến hiệu quả cao, giúp các triệu chứng run tay giảm dần.

Đừng để những triệu chứng bệnh run tay ở người trẻ gây cản trở những nhiệt huyết và rất nhiều hoài bão mà bạn đang ấp ủ. Hãy tìm hiểu sớm để nắm được nguyên nhân và cách chữa trị bệnh khi còn nhẹ để hồi phục nhanh chóng hơn!