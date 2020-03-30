Hiện tượng tay nổi gân xanh và những điều cần biết

Tay nổi gân xanh là một hiện tượng bình thường của cơ thể. Hiện tượng này có thể xuất hiện ở mọi đối tượng. Tuy nhiên, bạn không nên chủ quan bởi nhiều khi đây chính là một trong những dấu hiệu của sự thay đổi về sức khỏe hoặc là biểu hiện của một căn bệnh nào đó. Để giải đáp kỹ càng hơn về hiện tượng tay chân nổi gân xanh, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Như chúng ta đã biết, gân xanh nằm dưới lớp da được gọi là tĩnh mạch, mạch máu, là một thành phần quan trọng của hệ tuần hoàn cơ thể. Nhiệm vụ của nó là vận chuyển lượng máu từ các mô về tim để nuôi dưỡng tim mạch cũng như duy trì sự ổn định của cơ thể. Tuy nhiên, có trường hợp tay nổi gân xanh với mật độ dày đặc và liên tục khiến người mắc lo lắng. Dưới đây là một số lý giải về nguyên nhân tay chân nổi gân xanh.

Thường thì những người có làn da mỏng, dễ bị tổn thương và màu da trắng thì sẽ nhìn thấy gân xanh nhiều hơn so với những người da đen. Đặc biệt, với người cao tuổi, da lại càng mỏng hơn nữa nên tay chân và khắp cơ thể sẽ xuất hiện chằng chịt gân xanh. Đây là biểu hiện bình thường của cơ thể không có gì đáng lo ngại.

Phụ nữ mang thai sẽ nổi gân xanh nhiều hơn so với người bình thường

Trong suốt thai kỳ, thai nhi được nuôi dưỡng bằng máu và dưỡng chất từ cơ thể mẹ. Chính vì thế sự luân chuyển máu trong cơ thể mẹ sẽ tăng lên đáng kể. Kéo theo đó là sự hoạt động hết công suất của các mạch máu khiến nó căng hơn so với mức bình thường. Chính vì thế, chị em phụ nữ mang thai thường nhận thấy cơ thể mình, đặc biệt là tay chân nổi nhiều gân xanh hơn so với bình thường. Hiện tượng này không có gì đáng lo ngại và sẽ chấm sẽ dứt sau khi em bé ra đời.

Tay của phụ nữ mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Quá gầy

Cân nặng cũng là một nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nổi gân xanh ở tay chân. Khi cơ thể quá gầy, lớp mỡ dưới da quá mỏng và điều đó đồng nghĩa với việc các đường gân xanh sẽ không được che phủ hoàn toàn. Vì thế, bạn sẽ thấy sự xuất hiện của các đường gân xanh nhiều hơn, dày đặc hơn so với bình thường.

Hoạt động mạnh

Tất cả những bộ phận, cấu tạo cơ thể con người đều có sự liên kết và móc nối lẫn nhau. Với những người thường xuyên vận động mạnh như tập gym, tập tạ thì cơ bắp sẽ căng phồng lên hết mức tối đa, kéo theo đó là sự nổi lên của gân xanh. Tuy nhiên khi kết thúc tập luyện, cơ bắp giãn ra thì các gân xanh cũng từ từ lặn xuống khỏi bề mặt da.

Tay nổi gân xanh do hoạt động mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Chân tay nổi gân xanh là bệnh gì?

Tại sao tay nổi gân xanh là một thắc mắc của rất nhiều người khi gặp phải hiện tượng này. Như những lý giải ở trên, đây là một biểu hiện cực kỳ bình thường không ảnh hưởng đến sức khỏe và cơ thể. Tuy nhiên, cũng không nên xem thường bởi đôi khi đó là dấu hiệu của bệnh lý nào đó. Theo nhiều nghiên cứu khoa học của các chuyên gia sức khỏe, hiện tượng tay nổi gân xanh sẽ phần nào phản ánh tình trạng sức khỏe của bạn tùy theo vị trí nổi.

Gân xanh chằng chịt ở tay và bàn tay: Khi nhận thấy hiện tượng này, có khả năng lượng chất thải trong cơ thể không được đào thải và đang đọng lại ở vùng lưng và eo. Kèm theo đó là những dấu hiệu căng thẳng, mệt mỏi, đau lưng, tê bì căng cứng cơ bắp.

Không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu bệnh lý cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Gân xanh nổi ở ngón tay giữa: Nếu bạn quan sát thấy có nhiều gân xanh nổi rõ ở ngón tay giữa thì có thể bạn đang có nguy cơ bị xơ vữa động mạch não. Đây là những bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng cần kịp thời thăm khám và chữa trị. Tương tự với ngón tay cái, bạn hãy đề phòng nguy cơ về các bệnh như xơ cứng động mạch vành dẫn tới đau tim.

Gân xanh nổi vùng cổ tay: Với vị trí cổ tay, gân xanh nổi lên nhiều báo hiệu rối loạn nội tiết tố, điển hình là kinh nguyệt. Bên cạnh đó nó còn phản ánh vùng kín của bạn đang có các vấn đề về viêm nhiễm.

Gân xanh ở mỗi vị trí báo hiệu một loại bệnh lý khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số kiến thức về hiện tượng chân tay nổi gân xanh khá phổ biến hiện nay. Mọi người cần để ý và lắng nghe cơ thể mình đang cần gì để bảo vệ sức khỏe.