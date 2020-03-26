Tê các đầu ngón tay là bệnh gì, bạn đã biết chưa?

Sức khỏe 26/03/2020 18:30

Tê các đầu ngón tay là tình trạng phổ biến thường gặp, nguyên nhân chủ yếu là do liên quan đến dây thần kinh trên bàn tay.

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Hiện tượng tê các đầu ngón tay xảy ra khiến chúng ta mất cảm giác hoặc có cảm giác như bị kim châm. Nếu tình trạng này kéo dài, có thể đây là triệu chứng của một số bệnh lý nguy hiểm. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nguyên nhân và triệu chứng tê các đầu ngón tay để có phương pháp khắc phục tình trạng này.

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Tê các đầu ngón tay là tình trạng phổ biến thường gặp - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng tê các đầu ngón tay là?

Tình trạng tê các đầu ngón tay gây cảm giác ngứa và như thể có ai đó dùng kim châm nhẹ vào ngón tay của bạn. Nếu thường xuyên bị tê đầu ngón tay, bạn sẽ gặp khó khăn khi cầm đồ vật hoặc cảm thấy tay không còn sức.

Bạn có thể mắc triệu chứng tê đầu ngón tay thỉnh thoảng hoặc thường xuyên, khiến bạn không thể thực hiện các hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, đây không phải là tình trạng nguy hiểm vì nó có thể được điều trị dứt điểm bằng nhiều phương pháp.

Khi bị tê các đầu ngón tay, đây có thể là biểu hiện cho biết bạn đang mắc phải một số bệnh lý sau:

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Tình trạng tê các đầu ngón tay gây cảm giác ngứa như kim châm nhẹ vào ngón tay - Ảnh minh họa: Internet

Mạch máu không thông

Nếu duy trì một tư thế cố định trong một thời gian dài, các mạch máu trong cơ thể sẽ bị đè ép khiến cho quá trình lưu thông máu gặp khó khăn và gây tê đầu ngón tay. Khi đó, tình trạng này không quá nghiêm trọng, bạn chỉ cần vận động là có thể khỏi.

Thoái hóa cột sống

Theo thời gian, hệ thống xương khớp và cột sống của cơ thể con người sẽ bị thoái hóa. Nếu cột sống bị thoái hóa sẽ tăng áp lực lên các gốc thần kinh ở cổ gây nên tình trạng đau đầu ngón tay, đau cột sống cổ, tay đau như bị kim chích,…

Tắc mạch máu

Tắc mạch máu khiến cho quá trình lưu thông máu bị tắc nghẽn. Khi đó, tay bạn sẽ không được cung cấp đủ máu nên xảy ra hiện tượng tê các đầu ngón tay. Đặc biệt, tình trạng này sẽ xuất hiện nhiều hơn vào mùa đông, do tốc độ lưu thông máu chậm hơn.

Nguyên nhân bị tê các đầu ngón tay

1. Chèn ép thần kinh trụ

Tình trạng chèn ép thần kinh trụ sẽ gây ảnh hưởng đến dây thần kinh trụ ở ngón áp út. Điều này thường gây tê ở đầu ngón tay út và áp út.

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Chèn ép thần kinh trụ sẽ gây ảnh hưởng đến dây thần kinh trụ ở ngón áp út - Ảnh minh họa: Internet

2. Tiểu đường

Bệnh tiểu đường có thể dẫn đến tổn thương dây thần kinh ở bàn chân và bàn tay. Triệu chứng thường gặp của bệnh là tê đầu bàn chân.

3. Bệnh Raynaud

Bệnh Raynaud khiến cho các động mạch nhỏ trong ngón tay bị co thắt nhanh. Điều này có thể gây tê các đầu ngón tay và ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu.

4. Hội chứng ống cổ tay

Hội chứng ống cổ tay là một trong những nguyên nhân gây tê các đầu ngón tay phổ biến và thường gặp nhất. Hội chứng này xảy ra khi dây thần kinh giữa ở bàn tay bị chèn ép hoặc tắc nghẽn. Tình trạng này thường gây tê ở đầu ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa.

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Hội chứng ống cổ tay là một trong những nguyên nhân gây tê các đầu ngón tay - Ảnh minh họa: Internet

Nếu các triệu chứng của hội chứng ngày càng nghiêm trọng hơn hoặc không trị khỏi bằng các phương pháp điều trị thông thường, bác sĩ có thể tiêm steroid để giảm viêm. Trong các trường hợp khác, bạn có thể cần phải làm phẫu thuật để tạo thêm khoảng trống giúp cho dây thần kinh đi qua ống cổ tay.

Triệu chứng tê các đầu ngón tay

  • Tê bì hoặc ngứa bề mặt lòng bàn tay và các ngón tay: Mệt mỏi do làm việc quá sức hoặc nâng vật nặng sai cách.
  • Tê ngứa đầu ngón tay trái: Do thiếu các vitamin B1, B6, E.
  • Bị tê ngứa đầu ngón tay út ở tay trái: Các vấn đề có liên quan đến cột sống.
  • Tê ở khu vực ngón cái đến ngón giữa: Nguyên nhân do hội chứng ống cổ tay hoặc do gân tay bị sưng.
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Triệu chứng tê các đầu ngón tay - Ảnh minh họa: Internet
  • Tê toàn bộ các ngón tay và bàn tay phải: Do áp lực lên các tế bào thần kinh mặt hoặc chấn thương tay và khớp vai.
  • Bị tê ở các đầu ngón tay sau đó lan đến toàn bộ bàn tay: Do hút thuốc lá thường xuyên, bệnh viêm thuyên tắc mạch máu.
  • Tê ngứa từ chân cho đến tay: Do bệnh đái tháo đường hoặc bị suy giảm tuần hoàn ở một số vùng trong cơ thể.

Cách chữa tê các đầu ngón tay

Một trong những cách hiệu quả nhất để giảm tê các đầu ngón tay khi bạn ở nhà là để cho cổ tay và tay được nghỉ ngơi. Trường hợp nguyên nhân bị tê đầu ngón tay do 1 số bệnh lý khác gây ra như viêm khớp hay hội chứng ống cổ tay,... thì bạn cũng có thể băng khu vực bị ảnh hưởng lại. 

Dưới đây là một số bài tập duỗi tay và cổ tay đơn giản cũng có thể làm giảm sự khó chịu:

  • Duỗi các ngón tay rộng hết mức có thể và giữ nguyên trong khoảng 10 giây
  • Di chuyển bàn tay theo chiều kim đồng hồ khoảng 10 lần, sau đó đảo ngược hướng để giảm căng cơ.
  • Đảo vai về trước năm lần và phía sau năm lần để giữ cho chúng thư giãn

Bạn có thể tập các động tác này cả ngày, điều này sẽ giúp giảm căng thẳng trong cơ bắp rất hiệu quả.

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Cách chữa tê các đầu ngón tay - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên, sẽ giúp bạn biết được nguyên nhân cũng như cách khắc phục tình trạng tê các đầu ngón tay. Đây là tình trạng xảy ra phổ biến do nhiều nguyên nhân gây nên và không quá nguy hiểm, tuy nhiên bạn cũng nên chú ý đến tình trạng này vì có thể đây là biểu hiện của một số bệnh lý nguy hiểm. 

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