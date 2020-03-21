Bệnh đau thắt lưng ở phụ nữ xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau trong sinh hoạt đời sống hàng ngày. Các chị em thường chủ quan và cho rằng đây là những những triệu chứng đau lưng thông thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là biểu hiện của một số bệnh xương khớp nguy hiểm. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây để biết rõ nguyên nhân cũng như cách điều trị bệnh đau thắt lưng hiệu quả ở phụ nữ.

Một số bệnh phụ khoa phổ biến ở phụ nữ như sa tử cung, viêm cổ tử cung, viêm nhiễm phụ khoa, u xơ tử cung, ung thư cổ tử cung… đều có thể gây nên tình trạng đau thắt lưng ở phụ nữ. Do đó, để đảm bảo sức khỏe các chị em nên đến gặp các bác sĩ ngay khi xuất hiện các cơn đau thắt ở lưng. Điều này sẽ giúp phát hiện nguyên nhân chính gây ra bệnh và từ đó có các biện pháp điều trị phù hợp.

Những cơn đau thắt lưng kéo dài khiến các chị em cảm thấy mệt mỏi, điều này gây nên nhiều ảnh hưởng đến việc sinh hoạt đời sống hàng ngày. Nhiều chị em thắc mắc triệu chứng đau thắt lưng là bệnh gì và nguyên nhân từ đâu? Dưới đây là một số nguyên nhân xuất hiện bệnh đau thắt lưng ở phụ nữ phổ biến thường gặp.

Đau thắt lưng ở phụ nữ do các bệnh phụ khoa - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, vào những ngày kinh nguyệt chị em cũng thường phải chịu các cơn đau thắt ở vùng lưng, khiến cơ thể luôn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Các cơn đau này xuất hiện là do sự thay đổi nội tiết tố và hormone, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dây chằng gây đau nhức.

Đau thắt lưng do các bệnh xương khớp

Các bệnh lý xương khớp cũng là một trong những nguyên nhân của bệnh đau thắt lưng ở phụ nữ. Đôi khi tình trạng đau xương khớp có thể là do ngồi sai tư thế trong thời gian dài hay vận động không đúng cách. Tuy nhiên, nó cũng có thể là một trong những triệu chứng của các căn bệnh nguy hiểm như: thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống…

Thoát vị đĩa đệm: Là một trong những bệnh xương khớp khá phổ biến hiện nay. Căn bệnh này gây ra những cơn đau ở lưng có khi lan xuống cả phần mông, đùi. Nếu bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ra tình trạng khó cử động thậm chí là nguy cơ bại liệt.

Thoát vị đĩa đệm cột sống là nguyên nhân đau thắt lưng ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Viêm dây chằng: Khi bạn phải làm việc nặng nhọc quá sức hay bê vác vật nặng…và ngay sau đó xuất hiện các cơn đau nhức ở lưng và vùng cơ thể dưới, thì rất có thể nguyên nhân là do giãn dây chằng thắt lưng. Do đó, khi có các biểu hiện đau thường xuyên, bạn nên đến gặp bác sĩ ngay để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.

Đau thắt lưng khi mang thai

Phụ nữ khi mang thai thường xuất hiện những cơn đau thắt lưng, đặc biệt là vào khoảng thời gian cuối thai kỳ. Các cơn đau này xảy ra là do lượng hormone trong cơ thể bị thay đổi, xương khớp lỏng lẻo. Do đó, khi thai nhi ngày càng lớn thì sức ép lên xương cột sống càng lớn, nên sẽ xuất hiện triệu chứng đau lưng.

Đau thắt lưng ở phụ nữ khi mang thai tuy không quá nguy hiểm, nhưng thai phụ cần chú ý nên thường xuyên khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Bệnh đau thắt lưng ở phụ nữ khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa bệnh đau thắt lưng ở phụ nữ hiệu quả ngay tại nhà

Dưới đây là một số cách phổ biến giúp bạn giảm đau lưng nhanh chóng và hiệu quả ngay tại nhà.

Massage lưng và thư giãn

Massage là một trong những phương pháp giúp tinh thần thoải mái và giảm đau hiệu quả. Đối với phụ nữ bị đau lưng khi mang thai hoặc sau khi sinh nên thường xuyên massage để làm dịu các cơn đau, lưu thông máu giúp cung cấp oxi và tăng cường sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Các bước massage giảm đau lưng cho mẹ bầu như sau:

Mẹ bầu nằm nghiêng về bên trái hoặc ngồi thẳng

Người trợ giúp dùng 2 bàn tay vuốt nhẹ phần lưng di chuyển dọc từ trên xuống

Massage nhẹ nhàng tập trung vào phần thắt lưng và vùng lưng dưới

Như vậy, chỉ cần một vài thao tác đơn giản trên sẽ giúp bạn thoải mái hơn và loại bỏ các cơn đau lưng nhanh chóng.

Massage giúp giảm đau lưng hiệu quả cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Luyện tập thể dục thường xuyên

Thường xuyên luyện tập các bài tập thể dục hoặc các bài tập yoga đơn giản, nhẹ nhàng sẽ giúp giảm đau lưng ở phụ nữ rất hiệu quả. Ngoài ra, phương pháp này cũng giúp bạn thư giãn tinh thần và có một cơ thể khỏe mạnh.

Giảm cân

Thừa cân chính là một trong những nguyên nhân gây bệnh đau thắt lưng ở phụ nữ. Vì vậy, các chị em cần có một chế độ ăn uống khoa học kết hợp với tập thể dục mỗi ngày để nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn và giúp giảm đau lưng hiệu quả.

Tuy nhiên, các chị em cần lưu ý không nên sử dụng các cách giảm cân gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên giảm cân một cách khoa học và nên tham khảo ý kiến của bác sĩ về chế độ dinh dưỡng sao cho hợp lý nhất.

Điều trị đau lưng bằng các vị thuốc đông y

Sử dụng thảo dược, dược liệu tự nhiên là một trong những cách chữa bệnh đau thắt lưng bằng đông y được nhiều người áp dụng. Sử dụng các bài thuốc dược liệu tự nhiên này sẽ giúp điều chỉnh tình trạng tổn thương nội tạng và giải quyết các vấn đề từ sâu bên trong cơ thể một cách tận gốc.

Các vị thuốc đông y giúp điều trị đau thắt lưng ở phụ nữ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Các vị thuốc đông y phần lớn đều mang tính nóng ấm giúp chống lại các cơn đau âm ỉ, bồi dưỡng sức khỏe và hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, các chị em cần lưu ý lựa chọn các bài thuốc cũng như các dược liệu tự nhiên an toàn để đảm bảo không gây hại cho sức khỏe.

Bên trên là một số nguyên nhân phổ biến thường gặp của bệnh đau thắt lưng ở phụ nữ. Bệnh tuy không quá nguy hiểm đến sức khỏe nhưng nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây nên một số bệnh lý nguy hiểm. Các chị em cần đặc biệt quan tâm đến triệu chứng đau lưng này và có thể áp dụng một số cách trên để có thể giảm đau lưng nhanh chóng và hiệu quả tại nhà. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe.