Nguyên nhân và cách chữa bệnh đau lưng không cúi được

Sức khỏe 29/02/2020 06:11

Đau lưng không cúi được là bệnh mà không ít người Việt gặp phải. Cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách chữa căn bệnh này.

Vấn đề sức khỏe liên quan đến phần lưng có lẽ là điều mà nhiều người gặp phải nhất. Bệnh cực kỳ trầm trọng khi bạn bị đau lưng không cúi được. Bạn cần phải biết được nguyên nhân của chứng bệnh này từ đó có được những giải pháp chữa bệnh thật sớm. Vì nhiều trường hợp khi đi khám bác sĩ chẩn đoán đã bị thoát vị đĩa đệm và dẫn tới bại liệt, tàn phế. 

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Đau lưng không cúi được là triệu chứng bệnh nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân đau lưng không cúi được

Khi bạn bị hiện tượng cúi xuống đột ngột bị đau lưng có thể là do một trong những nguyên nhân sau đây:

Bệnh lý xương khớp

Khi bạn bị đau lưng vì nguyên nhân này thì rất khó có thể xác định được đó là căn bệnh gì. Vì thế bạn cần phải dựa vào các triệu chứng khác nhau. Bệnh sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. Bệnh nhân sẽ tự nhiên cảm thấy đau lưng và mức độ sẽ tăng dẫn lên đến khi không cúi xuống được. 

Các loại bệnh xương khớp ở cột sống sẽ dẫn đến tình trạng đau lưng không cúi được là:

  • Thoát vị đĩa đệm.
  • Thoái hóa cột sống.
  • Đau dây thần kinh tọa.
  • Gai cột sống.

Và thoát vị đĩa đệm là nguyên nhân thường gặp nhất khi bạn cảm thấy đau lưng dẫn đến không thể cúi được. Bạn sẽ cảm nhận được những cơn đau khi đại tiểu tiện, hắt hơi, ho, nằm nghiêng người. Cơn đau sẽ bắt đầu xuất hiện ở phần lưng dưới rồi lan dần ra phần đùi, xuống đến bắp chân và các ngón chân. Hai chi dưới bị tê rần và ngứa, đau đớn trong khi bạn di chuyển hoặc chỉ ngồi im một chỗ quá lâu.

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Nguyên nhân đau lưng không cúi được có thể do bạn bị mắc bệnh xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Đau lưng không đứng thẳng được do cột sống bị gây tê

Những người bị gây tê phần cột sống sẽ có thể bị tác dụng phụ của thuốc hoặc do một số yếu tố khác dẫn đến việc bị đau lưng và không cúi được. Nếu như người bình thường thì khi tiêm gây tê sẽ chỉ bị đau lưng nhưng do một yếu tố nào đó người bệnh sẽ bị đau lưng không cúi được. 

Đau lưng không nằm thẳng được do tuổi cao

Tuổi tác càng ngày càng lớn sẽ dẫn đến xương cột sống và nhiều bộ phận khác xung quanh đó cũng sẽ bị lão hóa đi theo thời gian. Và đến một mức độ nào đó, bạn sẽ bị đau lưng đến mức không thể nằm thẳng được. 

Nếu như người già bị bệnh thoái hóa xương khớp đặc biệt là thoái hóa phần xương cột sống thì chỉ cần một tác động rất nhỏ cũng sẽ dẫn đến bị đau lưng nặng, thậm chí là không thể cúi xuống được. Bên cạnh đó, người cao tuổi bị giãn dây chằng cũng dẫn đến việc bị đau lưng, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

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Tuổi cao cũng khiến bạn bị đau lưng không cúi được - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế sai

Khi làm việc, đứng, đi, ngồi, nghỉ, chỉ cần thực hiện theo một tư thế sai trong thời gian dài là bạn đã có thể bị đau lưng không cúi được. Chúng ta sẽ thường bắt gặp ở những người làm việc tại các văn phòng phải ngồi một chỗ quá lâu khiến xương khớp bị ảnh hưởng. Rất nhiều căn bệnh liên quan đến xương khớp sẽ xuất hiện.

Bị chấn thương

Bạn bị chấn thương do một vụ tai nạn hoặc bị tai nạn nghề nghiệp, chấn thương khi chơi thể thao cũng sẽ dẫn đến đau lưng và không cúi được. Bên cạnh đó, những người phải làm việc nặng trong một thời gian dài sẽ gặp phải triệu chứng này. 

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Thường xuyên phải mang vác nặng sẽ khiến bạn bị đau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa khi bị đau lưng không cúi được

Để chữa được hiện tượng đau lưng không cúi được, bạn có thể áp dụng một số biện pháp sau đây:

  • Nằm nghỉ tại chỗ: Hãy nằm nghỉ thật thư giãn và thoải mái tại chỗ để loại bỏ những cơn đau nhức trên phần lưng của bạn. Khi cơn đau bắt đầu xuất hiện, hãy nằm nghỉ và tuyệt đối không nên cố gắng để làm việc.
  • Không mang vác các vật nặng quá sức với mình. Đừng cậy mình có cơ thể khỏe mạnh thì bạn có thể bê vác bất cứ thứ gì. Nếu bạn làm công việc khuân vác, hãy sử dụng các biện pháp bảo hộ để bảo vệ cơ thể của mình. Đặc biệt, chú ý mang vác đồ vật đúng tư thế để đảm bảo tốt nhất cho lưng của mình.
  • Chườm nóng: Khi thực hiện chườm nóng, các cơ và dây chằng sẽ giãn ra giúp hệ tuần hoàn của máu lưu thông tốt hơn và là một phương pháp hiệu quả giúp giảm đau lưng.
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Tập ngồi đúng tư thế để không bị đau lưng - Ảnh minh họa: Internet
  • Không ngồi quá lâu một chỗ mà nên đứng lên di chuyển và vận động sau 1 tiếng ngồi lì một chỗ và lại trở về làm việc tiếp. Nếu công việc của bạn bắt buộc phải ngồi cả ngày thì nên thay đổi tư thế liên tục.
  • Ngồi đúng tư thế thẳng lưng, vuông góc với bàn. Như vậy thì cột sống sẽ không phải chịu quá nhiều áp lực và định hình được khung xương chắc chắn hơn. Cách hai là ngồi ngả lưng về phía sau một góc 135 độ. Khi thực hiện tư thế này hãy để gối đệm mỏng ở sau lưng để cơ không bị co cứng cũng như đau nhức.

Trong trường hợp bạn đã thực hiện những điều trên là hiện tượng đau lưng ngày càng nặng và xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, hãy đến gặp bác sĩ để được thăm khám và điều trị sớm nếu như gặp phải các bệnh lý liên quan đến xương khớp, cột sống.

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Thực hiện những biện pháp trên để đẩy lùi triệu chứng này - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng đau lưng không cúi được có thể khắc phục được nếu bạn làm đúng cách. Vì vậy, hãy ghi nhớ những điều trên và thực hiện hằng ngày.

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