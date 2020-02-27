Đau lưng bên phải gần mông: nguyên nhân và cách xử lý

Hiện tượng đau thắt lưng bên phải lan xuống mông xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể kể đến một vài nguyên nhân chính là:

Đau lưng bên phải gần mông là một hiện tượng thường xảy ra và tỷ lệ nữ giới mắc phải sẽ cao hơn. Đây chính là một dấu hiệu của nhiều bệnh lý nguy hiểm mà bạn cần phải lưu ý. Vậy nguyên nhân, biểu hiện của căn bệnh này là như thế nào và cách điều trị ra sao? Cùng tìm hiểu để có những cách chữa bệnh phù hợp, hiệu quả.

Để đẩy lùi căn bệnh này, bạn cần phải duy trì việc uống thuốc và tập luyện một các điều độ. Có những cách chữa như sau:

Đau lưng bên phải gần mông do mắc phải các bệnh lý. Đó là: di truyền, loãng xương, thoát vị đĩa đệm, bệnh thận, đau ruột thừa, hẹp cột sống, thoái hóa cột sống thắt lưng, bệnh phụ khoa, đau dây thần kinh tọa, đau dây thần kinh liên sườn, chấn thương, tai nạn và tuổi tác. Vì vậy bạn cần tìm hiểu đau lưng bên phải phía dưới là bệnh gì để có phương pháp chữa trị thật hiệu quả.

Những người thừa cân, béo phì, phụ nữ mang thai: Mang thai là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng đau thắt lưng bên phải ở phụ nữ. Ngoài ra những người bị béo phì khi cột sống phải gánh trọng lượng quá lớn cũng sẽ bị đau.

Thói quen sinh hoạt không khoa học, lành mạnh: Bạn ngồi quá lâu với những tư thế không đúng, không thường xuyên đi lại, vận động khiến cột sống bị vẹo. Người thường xuyên sử dụng rượu bia, hút thuốc lá cũng có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn.

Do ảnh hưởng của công việc, nghề nghiệp: Người làm việc chân tay, thường xuyên mang vác nặng hoặc phải đứng hoặc ngồi quá lâu, vận động nhiều sẽ khiến cho cột sống phải chịu áp lực dẫn đến đau lưng.

Sử dụng thuốc tây là một cách nhanh chóng được nhiều người lựa chọn. Thuốc sẽ giúp ức chế đường truyền tính hiệu đau nhức đến nào của bạn. Từ đó giảm đau nhanh chóng đồng thời chống viêm và ngăn chặn bệnh có những bước tiến triển tiếp theo.

Tùy vào tình trạng của bệnh mà bạn sẽ sử dụng những loại thuốc khác nhau. Tốt nhất là hãy đến gặp bác sĩ để thăm khám và nghe tư vấn cũng như sử dụng đúng loại thuốc. Một số loại thuốc mà bạn cần phải biết là:

Thuốc giảm đau: Thuốc giảm đau bạn chỉ nên sử dụng sản phẩm liều nhẹ ví dụ như Paracetamol, Acetaminophen. Đồng thời kết hợp cùng với Codein từ đó giúp giảm cơn đau hiệu quả.

Thuốc kháng viêm không Steroid: Nên chú ý đến liều lượng khi dùng loại thuốc này vì tác dụng phụ của chúng ảnh hưởng đến gan, thận và dạ dày.

Thuốc giãn cơ: Tác dụng chính là giảm cơ cứng cột sống từ đó giải phóng các chèn ép cũng như hỗ trợ giảm đau cho các vị trí khác trên cột sống.

Các loại vitamin nhóm B: Có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, chống viêm cột sống.

Dùng thuốc tây là một trong những cách chữa bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Trị bệnh bằng thuốc Nam

Những bài thuốc Nam được sử dụng để chữa đau lưng bên phải gần mông đã được nghĩ ra từ hàng nghìn năm nay với những hiệu quả không thể phủ nhận. Nếu muốn sử dụng thuốc Nam, bạn có thể tham khảo những bài thuốc sau:

Mật ong và bột quế: Lấy mật ong và quế theo tỉ lệ 1:1 rồi trộn đều với nhau. Chỉ nên sử dụng lượng nhỏ để cơ thể không bị nóng, Uống mật ong và bột quế sau bữa ăn với số lần dùng là 2 lần/ngày. Thực hiện liên tục trong 15 ngày bạn sẽ thấy những cơn đau giảm đi nhanh chóng.

Ngải cứu trắng: Lấy 1 nắm lá ngải cứu trắng sau đó rửa sạch và để ráo. Ngâm lá và vài hạt muối vào bát nước nóng trong khoảng thời gian 20 phút. Hết thời gian bạn vớt lá ra và đắp lên phần lưng bị đau nhức.

Xương rồng: Dùng 3 nhánh xương rồng tai thỏ đã bỏ hết phần gai. Sau đó rửa sạch bằng nước và hơ trên bếp lửa cho đến khi thấy xương rồng quắt lại. Dùng xương rồng đắp khoảng 15 phút lên phần lưng bị đau.

Bạn cũng không nên bỏ qua các bài thuốc Nam - Ảnh minh họa: Internet

Tập luyện để hỗ trợ chữa đau lưng

Ngoài việc dùng thuốc tác động từ bên trong thì bạn cũng nên thực hiện thêm các động tác nhẹ nhàng, phù hợp để giúp giải phóng chèn ép phần cột sống. Từ đó xương khớp có thể trở nên chắc khỏe và dẻo dai hơn. Một vài gợi ý dành cho bạn như sau:

Động tác gập người: Ngồi trên sàn nhà, hai chân mở rộng, hai tay để sau gáy. Từ từ ngả lưng về phía sau và hít vào để lưng chạm sàn nhưng đầu không chạm sàn. Dùng lực và đẩy người lên, gập bụng về phía trước song song với sàn đồng thời thở ra.

Động tác đạp xe: Nằm ngửa, hai tay đặt sau gáy sau cho đầu và chân không chạm sàn. Thực hiện co đầu gối phải về bên vai trái. Chân trái duỗi thẳng lên trên. Đổi bên và thực hiện 10 lần.

Động tác cúi người: Ngồi quỳ xuống sàn, 2 tay đặt sau gáy, người thẳng. Từ từ gập người xuống để lưng song song với sàn, bụng hơi gập lại và hít sâu. Trở về vị trí ban đầu và thực hiện trong 10 lần.

Cần kết hợp việc luyện tập tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy những thông tin về bệnh đau lưng bên phải gần mông đã được đề cập đầy đủ và chi tiết trong bài. Nếu gặp phải, bạn cần bình tĩnh để có được cách chữa phù hợp nhất cho mình.