Mẹo chữa đau lưng không cần dùng thuốc

Người bị đau lưng sẽ do nhiều nguyên nhân khác nhau. Các nguyên nhân chính là bạn sẽ có thể phải là:

Đau lưng là bệnh lý hầu như ai cũng gặp phải với nhiều mức độ khác nhau. Nếu bạn không quan tâm và có phương pháp chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến những căn bệnh cũng như sự chấn thương nghiêm trọng hơn. Vì thế, khi mới xuất hiện, hãy có những phương pháp điều trị phù hợp nhất với những mẹo chữa đau lưng đơn giản và hiệu quả tại nhà.

Việc chữa đau thắt lưng tại nhà bằng các bài thuốc chữa đau lưng hay 4 bài tập chữa đau lưng chính là phương pháp được nhiều người áp dụng. Bạn chỉ cần kiên trì là sẽ mang đến kết quả lâu dài, ổn định. Cùng tham khảo những phương pháp chữa đau lưng tại nhà sau đây:

Do các tư thế vận động của cơ thể: xoay vặn người không đúng cách, bị ho hoặc hắt hơi đột ngột, kéo giãn cột sống quá mức, đẩy các vật nặng, cong lưng quá lâu, lái xe đường dài, ngủ ở đệm không tốt cho cột sống…

Gặp phải các vấn đề có liên quan đến cột sống: nứt bao xơ đĩa đệm, lồi đĩa đệm, đau dây thần kinh tọa, viêm khớp, mất đường cong sinh lý, loãng xương, các vấn đề về thận.

Do công việc tác động: Bạn phải mang vác nặng thường xuyên, duy trì 1 tư thế làm việc trong một ngày, thực hiện những chuyển động đột ngột khiến cơ thể không thích ứng kịp.

Cách giảm đau lưng tạm thời nhanh nhất đó chính là chườm lạnh. Việc chườm lạnh sẽ phát huy hiệu quả tối đa trong khoảng thời gian 24 đến 48 tiếng sau khi bị chấn thương. Chúng sẽ giúp giảm viêm một cách cực hiệu quả. Lưu ý chỉ nên chườm lạnh trên da trong khoảng thời gian 20 phút và nằm thư giãn. Bạn sẽ thấy cơn đau biến mất, mang lại cảm giác dễ chịu.

Chườm lạnh là cách chữa đau lưng tức thời - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng các bài thuốc chữa đau lưng

Một số bài thuốc dân gian có tác dụng chữa đau lưng mà bạn có thể áp dụng là:

Dùng câu đinh lăng:

Cách 1: Lấy 10g rễ đinh lăng phơi khô và sắc cùng với 1 lít nước. Sau đó chia phần nước làm 3 phần và sử dụng trong ngày.

Cách 2: Ngâm 0,5kg rễ đinh lăng tươi trong 5 lít rượu và để khoảng 1 tháng. Sau đó mỗi ngày uống 1 chén hạt mít rượu đinh lăng trước bữa ăn khoảng 30 phút.

Dùng quả đu đủ:

Cách 1: Đu đủ hấp cùng với rượu. Lấy quả đu đủ xanh, cắt bỏ phần đầu và hạt. Đổ rượu trắng vào bên trong, đậy nắp lại và hấp cách thủy. Khi thấy đu đủ chín tới, bạn lấy phần rượu trắng bên trong quả đu đủ xoa bóp phần lưng bị đau.

Cách 2: Chườm đu đủ. Hơ quả đu đủ xanh trên ngọn lửa cho nóng. Bọc vào 1 chiếc khăn mỏng sau đó chườm lên phần lưng bị đau. Thực hiện cách này 3 lần/tuần sẽ thấy giảm đau hiệu quả.

Dùng đu đủ để chữa đau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Dùng cây lược vàng:

Cách 1: Giã nhỏ hoặc xay lá lược vàng và lọc lấy nước cốt. Trộn cùng dầu oliu sau đó xoa hỗn hợp lên vùng lưng bị đau.

Cách 2: Lấy khoảng 10 lá rồi rửa sạch, thái nhỏ, ngâm rượu khoảng 1 tháng. Lấy rượu lá lược vàng massage phần lưng bị đau.

Dùng quả mướp:

Cách 1: Lấy khoảng 15 đến 20 hạt mướp già rồi sao vàng và sắc nước uống.

Cách 2: Dùng 40g rễ mướp, 40g xơ mướp, 10g tỷ giải, 10g mộc thông sắc lấy nước chia 3 lần uống trong ngày.

Mướp là bài thuốc vườn nhà chữa đau lưng - Ảnh minh họa: Internet

4 bài tập chữa đau lưng

Đau lưng nên tập gì để đạt được hiệu quả tốt nhất? Câu trả lời đó là thực hiện 4 bài tập đơn giản sau đây.

Bài tập ngồi gập mình: Bạn ngồi thẳng trên sàn nhà, 2 chân duỗi thẳng về phía trước. Tay đặt trên sàn ở hai bên mông. Thực hiện hít sâu và duỗi toàn thân về phía trước. Gập phần lưng xuống. Hai tay vươn ra nắm lấy ngón chân cái. Phần trán đặt lên đầu gối. Giữ tư thế như vậy khoảng 1 đến phút và trở về tư thế ban đầu, thực hiện 10 lần.

Bài tập ngồi xoay người: Bạn ngồi thẳng trên sàn để chân mở rộng. Vắt chéo chân phải sang đùi trái sao cho đầu gối phải cong và hướng lên trên. Khuỷu tay trái đặt bên ngoài đầu gối phải. Tay phải đặt lên sàn. Vặn thân trên về phía bên phải và giữ nguyên trong 1 phút. Đối bên và thực hiện 4 đến 5 lần.

Động tác xoay người - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập tư thế con mèo: Quỳ gối sao cho 2 cánh tay đặt vuông góc với sàn nhà. Bàn tay, đầu gối, chân trên 1 đường thẳng. Cúi đầu, hít sâu, đưa cằm về phía trước ngực, lưng cong lên và hông siết chặt. Lực lúc này sẽ tập trung ở lưng và chân. Giữ nguyên trong khoảng 5 đến 10 giây sau đó về vị trí ban đầu và lặp đi lặp lại bài tập này khoảng 4 đến 5 lần.

Bài tập với tư thế cái cung: Nằm sấp trên sàn nhà, tay duỗi thẳng dọc theo cơ thể, hai chân dang rộng bằng vai. Co hai chân lên và từ từ gập phần đầu gối. Tay đưa về phía sau nắm lấy 2 cổ chân. Nâng ngực lên và hít sâu vào, mặc hướng về phía trước. Giữ cơ thể trong tư thế uốn cong khoảng 15 giây. Thở nhẹ về vị trí ban đầu. Cũng thực hiện khoảng 4 đến 5 lần.

Tư thế cái cung - Ảnh minh họa: Internet

Với những mẹo chữa đau lưng đơn giản, bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà để thấy được hiệu quả bất ngờ.