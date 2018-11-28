Những thói quen tưởng chừng vô hại khiến bạn dễ mắc bệnh phụ khoa, cái số 3 rất nhiều người phạm phải

Sống khỏe 28/11/2018 16:35

Nếu không chăm sóc và bảo vệ vùng kín đúng cách thì khu vực nhạy cảm này rất dễ bị viêm nhiễm, từ đó dẫn đến nhiều bệnh phụ khoa nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

“Cô bé” là khu vực rất nhạy cảm và có thể trở thành môi trường lý tưởng cho nấm mốc, vi khuẩn gây hại phát triển. Chính vì vậy, bạn cần phải chú ý chăm sóc và bảo vệ vùng kín đúng cách.

Tuy nhiên, một số thói quen tưởng chừng vô hại mà bạn đang vô tình mắc phải có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh phụ khoa. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể trở nặng và gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này.

Dưới đây là những thói quen bạn cần tránh mắc phải để bảo vệ sức khỏe chính mình:

Những thói quen làm tăng nguy cơ mắc bệnh phụ khoa

Mặc quần lót quá chật

Khi chọn mua quần lót, bạn cần chú ý đến chất liệu cũng như kích cỡ phù hợp với số đo để không gây hại đến vùng kín. Nếu thường xuyên mặc những chiếc quần lót quá chật hoặc không thấm hút sẽ khiến môi môi trường âm đạo bị ẩm ướt, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, phát triển gây ra các bệnh phụ khoa.

Những thói quen tưởng chừng vô hại khiến bạn dễ mắc bệnh phụ khoa, cái số 3 rất nhiều người phạm phải - Ảnh 1
Bạn nên lựa chọn quần lót đúng kích cỡ và có chất liệu thấm hút tốt - Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh vùng kín sai cách

Tưởng chừng là việc làm quen thuộc hàng ngày nhưng nhiều chị em vẫn mắc phải sai lầm trong việc vệ sinh vùng kín. Một trong số những thói quen đó là lạm dụng dung dịch vệ sinh, điều này có thể khiến “cô bé” bị kích ứng, gây ra tình trạng viêm nhiễm, ngứa ngáy khó chịu. Cách tốt nhất khi sử dụng dung dịch vệ sinh là lựa chọn những sản phẩm thiên nhiên, có thương hiệu và nguồn gốc rõ ràng. Trong trường hợp thấy vùng kín bị kích ứng thì nên dừng sử dụng ngay.

Bên cạnh đó, việc thụt rửa sâu trong âm đạo cũng có thể làm lây lan vi khuẩn, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa như viêm cổ tử cung, viêm vùng chậu...

Những thói quen tưởng chừng vô hại khiến bạn dễ mắc bệnh phụ khoa, cái số 3 rất nhiều người phạm phải - Ảnh 2
Tránh lạm dụng dung dịch vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Ngồi lâu một chỗ

Đây chính là thói quen nhiều người cho rằng vô hại nhưng lại có ảnh hưởng đến vùng kín. Đối với các chị em làm việc văn phòng, việc ngồi lì một chỗ hàng tiếng đồng hồ dường như là thói quen khó bỏ. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến vùng kín bị bí, không thông thoáng và dễ bị sung huyết do lưu thông kém, tắc nghẽn ở vùng chậu.

Để bảo vệ sức khỏe vùng kín, bạn nên thường xuyên đứng dậy vận động sau khoảng 30 phút ngồi. Cách này sẽ giúp thúc đẩy lưu thông máu, hạn chế nguy cơ viêm nhiễm vùng kín cũng như nguy cơ béo bụng.

Những thói quen tưởng chừng vô hại khiến bạn dễ mắc bệnh phụ khoa, cái số 3 rất nhiều người phạm phải - Ảnh 3
Để bảo vệ sức khỏe vùng kín, bạn nên thường xuyên đúng dậy vận động sau khoảng 30 phút ngồi - Ảnh minh họa: Internet

Lười thay băng vệ sinh

Trong những “ngày đèn đỏ”, vùng kín càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Việc sử dụng băng vệ sinh đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ viêm nhiễm. Tuy nhiên, nếu bạn có thói quen lười thay băng vệ sinh thì vô tình sẽ biến “cô bé” trở thành môi trường để vi khuẩn phát triển gây bệnh.

Những thói quen tưởng chừng vô hại khiến bạn dễ mắc bệnh phụ khoa, cái số 3 rất nhiều người phạm phải - Ảnh 4
Việc sử dụng băng vệ sinh đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ viêm nhiễm - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên chú ý thay băng vệ sinh sau khoảng 3-4 tiếng sử dụng để bảo vệ vùng kín, kể cả khi lượng kinh nguyệt ra không nhiều.

Chuyện kín của chị em công sở: Hãy cẩn thận bị viêm nhiễm vùng kín nếu bạn đang có 6 thói quen sau

Chuyện kín của chị em công sở: Hãy cẩn thận bị viêm nhiễm vùng kín nếu bạn đang có 6 thói quen sau

Toàn những thói quen mà hầu như ai cũng phải có 1 cái. Hãy cùng tìm hiểu để đề phòng bị viêm nhiễm vùng kín nhé!

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